Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Chelsea bietet für Cristiano Ronaldo 120 Millionen



Transferticker

Chelsea soll Juve 120 Millionen für Ronaldo bieten +++ Hoarau will neuen Vertrag bei YB

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Chelsea soll Juve 120 Millionen für Ronaldo bieten

In den letzten Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Cristiano Ronaldo Juventus Turin in diesem Sommer verlassen könnte. Das spanische Portal «Don Balon» bringt nun einen möglichen Abnehmer ins Spiel: den FC Chelsea.

Wie es in einem Bericht heisst, soll der Verein aus London sogar bereits ein Angebot von 120 Millionen Euro abgegeben haben. Dabei könnten die Blues von der guten Verbindung zwischen Klubbesitzer Roman Abramowitsch und Ronaldos Berater Jorge Mendes profitieren. Von Juventus soll bisher noch keine Antwort auf das Angebot gekommen sein.

Bei der alten Dame hat Cristiano Ronaldo noch einen Vertrag bis 2022. Seit seinem Wechsel 2018 absolvierte der Portugiese 76 Spiele für Juve und erzielte dabei 53 Tore. (dab)

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Linksaussen

Alter: 35

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 21 Tore

Quelle: Don Balon

Bild: keystone

Hoarau will bei YB bleiben

Guillaume Hoarau ist auch mit 36 Jahren kein Bisschen müde. Im Interview mit «Blick», sagt der YB-Stürmer, dessen Vertrag in Bern Ende Saison ausläuft: «Ich will mir einen neuen Vertrag verdienen. Wo? Das weiss ich nicht. Am liebsten bei YB.» Er wisse allerdings nicht, ob er in der Mannschaft weiterhin einen Platz habe. Der Franzose bestätigt, dass es Offerten gebe – auch aus Frankreich. (abu)

Guillaume Hoarau 🇫🇷

Position: Stürmer

Alter: 36

Marktwert: 0,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 4 Tore

Quelle: Blick

Bild: keystone

PSG-Sportchef Leonardo: «Tuchel bleibt»

Zuletzt entstanden diverse Gerüchte über die Zukunft von Thomas Tuchel, Trainer bei Paris Saint-Germain. Nun hat der Pariser Sportchef Leonardo diesen ein Ende gesetzt: «Tuchel hat noch ein Jahr Vertrag und er wird in der nächsten Saison auf der Bank sitzen.» Der 46-jährige Deutsche ist seit 2018 Seitenliniengeneral bei PSG.

Bild: AP/AP

Thiago Silva und Cavani müssen PSG verlassen

Der französische Meister Paris St-Germain wird die auslaufenden Verträge mit dem brasilianischen Verteidiger Thiago Silva (35) und dem uruguayischen Stürmer Edinson Cavani (33) nicht verlängern. Das bestätigte Sportdirektor Leonardo in einem Interview mit dem «Journal du Dimanche». Die verbleibenden Spiele in der Champions League sollen die beiden Routiniers aber noch bestreiten. (pre/sda)

Thiago Silva 🇧🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 1 Tor



Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore



Bild: EPA/EPA

Zorc bestätigt Bürki-Verlängerung

Roman Bürki wird seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bald verlängern. Das hat am Samstag im Zuge des späten BVB-Sieges bei Fortuna Düsseldorf Sportdirektor Michael Zorc bestätigt: «Wir werden ihn weitere Jahre bei uns im Tor haben.»

Eine schriftliche Fixierung ist zwar noch nicht vollzogen worden, der Termin für die Vertragsunterschrift dürfte aber in den nächsten Tagen stattfinden. Das bestätigte zugleich auch Bürki selbst: «Ich freue mich und hoffe, dass wir kommende Woche einen Termin finden, das unter Dach und Fach zu bringen.» Bis mindestens 2023 wird Bürki unterzeichnen. (pre)

Roman Bürki 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 29

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 0 Tore

Bild: keystone

FCB und Kuzmanovic trennen sich per 30. Juni

Der FC Basel hat den am 30. Juni auslaufenden Vertrag mit Zdravko Kuzmanovic wie erwartet nicht verlängert. Der 32-jährige Mittelfeldspieler war 2015 in der Ära von Präsident Bernhard Heusler mit einem sehr gut dotierten Fünfjahresvertrag zum FCB zurückgekehrt, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen.

In der laufenden Saison, die am Sonntag mit dem Cupspiel Lausanne – Basel fortgesetzt wird, bestritt Kuzmanovic nur fünf Pflichtspiele. (abu/sda)

Zdravko Kuzmanovic 🇷🇸🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 325'000 Euro

Bilanz 2019/20: 5 Spiele, 1 Assist

ℹ️ Zdravko Kuzmanovic und der FC Basel 1893 haben sich gemeinsam darauf geeinigt, den am 30. Juni 2020 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wir wünschen dir alles Gute Zdravko 🔴 🔵! Alle Infos ➡️ https://t.co/1M1GDZhqco #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/nEfRYCmNGg — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 12, 2020

Coutinho zu Tottenham?

Philippe Coutinho wird die Bayern nach dem Ablauf seiner Leihe im Sommer verlassen. Doch bei seinem Stammverein Barcelona ist der Brasilianer offenbar immer noch nicht erwünscht. Stattdessen soll die Zukunft des Mittelfeldspielers in England liegen. Tottenham habe Interesse angemeldet und sei bereit, den Katalanen Tanguy Ndombele oder Toby Alderweireld als Tauschgeschäft anzubieten. (abu)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 56 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 9 Tore

Quelle: Sport

Bild: FC Bayern Muenchen

Streich verlängert in Freiburg

Christian Streich hat seinen Vertrag als Trainer des SC Freiburg verlängert. Über die Laufzeit der neuen Vereinbarung hat der Bundesligist keine Angaben gemacht.

Der am Donnerstag 55 Jahre alt gewordene Streich ist seit Dezember 2011 in Freiburg tätig und damit der mit Abstand dienstälteste der aktuellen Trainer in der Bundesliga. Freiburg liegt vier Runden vor Schluss in der Rangliste auf Platz 8 und hat damit Chancen auf die Qualifikation für die Europa League. (abu/sda)

Bild: Jan Huebner

BVB will Hakimi behalten

Die Leihe von Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund endet in drei Wochen. Dann müsste der Marokkaner zu seinem Stammverein Real Madrid zurückkehren. BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat nun aber erklärt, dass man den Aussenverteidiger gerne noch ein weiteres Jahr behalten möchte.

Hakimi soll Berichten zufolge auch nicht abgeneigt sein, insbesondere weil er in Madrid kaum erste Wahl wäre. (abu)

Achraf Hakimi 🇲🇦

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 21

Marktwert: 54 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 9 Tore

Quelle: Bild

Bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das sind die 48 teuersten Fussball-Transfers der Welt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter