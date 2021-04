Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Agüero will in England bleiben, Chelsea interessiert



Transferticker

Chelsea hat Agüero im Fokus +++ Boateng muss Bayern München verlassen

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Agüero will in England bleiben

Nach dem Ablauf seines Vertrags bei Manchester City im Sommer hat für Sergio Agüero ein Verbleib in der Premier League offenbar Priorität. Er wolle in der ewigen Torschützenliste der Liga weiter nach oben klettern, wird berichtet. Agüero liegt mit 181 Treffern aktuell auf Rang 4, vor ihm liegen Alan Shearer (260 Tore), Wayne Rooney (208) und Andy Cole (187).

Laut dem «Telegraph» würde der Argentinier besonders Angebote von Chelsea und Tottenham prüfen. Gemäss dem «Evening Standard» gilt Chelsea ebenfalls als an einem Wechsel interessiert. (ram)

Sergio Agüero 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 32

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 15 Spiele, 3 Tore

Quellen: Telegraph | Evening Standard



Bild: keystone

ManUnited und Liverpool kämpfen um Dembélé

Ousmane Dembélé vom FC Barcelona ist bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Radar. Neben Manchester United und Juventus Turin soll sich nun auch der FC Liverpool zu den Interessenten gesellt haben. Der Franzose wechselte 2017 für 135 Mio. Euro von Borussia Dortmund zu den Katalanen. Dort konnte er sich aber nie vollends gegen die starke Konkurrenz durchsetzen.

Aufgrund des bis 2022 gültigen Vertrags, muss «Barça» entscheiden, ob sie ihn verkaufen wollen oder die Gefahr eingehen, ihn nächstes Jahr ablösefrei zu verlieren. In den letzten Wochen durfte er häufig von Beginn an starten und zeigte in zehn Spielen von Anfang an mit drei Toren und zwei Vorlagen ansprechende Leistungen. Manchester United sei in der Pole Position, doch auch Liverpool hat eine Chance auf den 23-Jährigen.

Ousmane Dembélé 🇫🇷

Position: Flügel

Alter: 23

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 36 Spiele, 10 Tore, 4 Vorlagen

Quelle: «Daily Express»

Bild: keystone

Boateng muss Bayern im Sommer verlassen

Nach dieser Saison läuft der Vertrag von Jérôme Boateng beim deutschen Rekordmeister aus. Seit zehn Jahren ist der Innenverteidiger beim FC Bayern unter Vertrag und war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, die acht Meistertitel und zwei Champions-League-Trophäen gewann. Nun ist definitiv, dass der Vertrag des 32-Jährigen nicht verlängert wird.

Wo der Weltmeister von 2014 nächste Saison spielen wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt wurde über einen möglichen ablösefreien Wechsel zum FC Chelsea oder Juventus Turin diskutiert.

Jérôme Boateng 🇩🇪

Position: Verteidiger

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlage

Quelle: «kicker»

Bild: keystone

David de Gea wird das Tor von ManUnited nächste Saison wohl nicht mehr hüten

Der spanische Torhüter wurde bei Manchester United durch Dean Henderson verdrängt. David de Gea stand zuletzt am 28. Februar zwischen den Pfosten der «Red Devils». Nun soll er den Verein im Sommer verlassen. Interessenten sollen unter anderem Real Madrid, die den 30-Jährigen bereits 2015 fast gekauft hätten, Paris Saint-Germain und Atlético Madrid sein. David de Gea kam 2011 von «Atleti» nach Manchester und feierte einen Meistertitel sowie den Europa-League-Sieg.

David de Gea 🇪🇸

Position: Torhüter

Alter: 30

Marktwert: 22 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 29 Spiele, 37 Gegentore, 10 Spiele zu null

Quelle: «Daily Mail»

Bild: keystone

Verdrängt Nübel Hitz und Bürki?

Wer ist bei Borussia Dortmund in der nächsten Saison die Nummer 1 im Tor? Bisher ging man stets davon aus, dass sich die beiden Schweizer Roman Bürki und Marwin Hitz erneut um den Stammplatz streiten werden. Gemäss Sport1 hat der BVB aber auch noch einen Plan C – und der heisst Alexander Nübel. Wie «Sport1» berichtet, beschäftigen sich die «Schwarz-Gelben» «intensiv» mit dem Ersatzkeeper von Bayern München. Der 24-Jährige kommt hinter Manuel Neuer kaum zum Zug und sein Berater fordert deshalb, dass der junge Keeper zwei Jahre ausgeliehen werden soll. (pre)

Alexander Nübel 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 24

Marktwert: 6,5 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 3 Spiele, 2 Gegentore



Bild: keystone

Haaland-Entourage spricht auch in Madrid vor

BVB-Superstar Erling Haaland checkt schon mal seine Transfermöglichkeiten ab: Nachdem sein Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge sich am Donnerstagvormittag zu Gesprächen mit Barça-Präsident Joan Laporta getroffen hatten, flogen sie noch am gleichen Tag weiter nach Madrid, um dort mit Real einen möglichen Wechsel auszuhandeln. Gespräche mit interessierten englischen Klubs sollen folgen: Darunter sollen Manchester City, Manchester United, Liverpool und Chelsea sein.

Der BVB reagierte gelassen auf die Spanien-Reise der Haaland-Entourage. «Ich habe erst noch mit Raiola gesprochen. Wir haben unsere Intention klar gemacht», erklärte BVB-Manager Michael Zorc zu Sky. «Wenn die beiden ein wenig Sonne am Mittelmeer tanken wollen, ist das doch völlig okay.»

Wie die WAZ berichtet, hat Dortmund Haaland für dieses Jahr ein Wechselverbot erteilt. Für den Sommer 2022 enthält sein Vertrag ab eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro. Zuletzt war. Zuletzt kursierten aber auch Meldungen, dass der BVB Haaland für 180 Millionen Euro ziehen lassen würde. (pre)



Erling Haaland 🇳🇴

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 110 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 31 Spiele, 33 Tore, 8 Vorlagen



Bild: keystone

Messi stellt vier Bedingungen für Barça-Verbleib

Der frisch gewählte Barcelona-Präsident Joan Laporta machte bei seiner Antrittsrede klar, dass er Superstar Lionel Messi unbedingt halten will. Offenbar kann sich auch der Argentinier mittlerweile wieder eine Vertragsverlängerung vorstellen – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Vier Bedingungen müssen gemäss einem spanischen Eurosport-Experten erfüllt sein: Demnach fordert Messi ein starkes und wettbewerbsfähiges Kader, mindestens einen internationalen Top-Transfer, ein langfristiges Bekenntnis zu eigenen Talenten wie Pedri und Ilaix Moriba und eine offene Kommunikation mit Trainer Ronald Koeman und Sportdirektor Ramon Planes. (pre)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 37 Spiele, 29 Tore, 13 Vorlagen



Bild: keystone

Terodde soll Schalke wieder in die 1. Liga schiessen

Schalke kann auch in der 2. Liga auf seinen Hauptsponsor Gazprom zählen. Die Vertragsverlängerung sichert den Königsblauen wichtige Einnahmen auch für den sehr wahrscheinlichen Abstiegsfall. Wie die «Sport-Bild» berichtet, hat der Tabellenletzte der Bundesliga bereits eine mögliche Verstärkung im Visier: Vom Hamburger SV soll Simon Terodde zu Schalke stossen. Der Routinier war bereits dreimal Torschützenkönig in der 2. Liga, nun soll er auf der Liste der neu gegründeten Task Force «Kaderplanung» um den neuen Sportvorstand Peter Knäbel ganz weit oben stehen. (pre)

Simon Terodde 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 26 Spiele, 20 Tore, 5 Vorlagen



bild: imago-images.de

Haalands Vater und Berater in Barcelona gesichtet

Bahnt sich ein Transfer-Hammer rund um Erling Haaland an? Die spanische «Sport» und die «Mundo Deportivo» berichteten übereinstimmend, dass Haalands Vater Alf-Inge mit Star-Berater Mino Raiola am Donnerstagmittag in Barcelona gelandet ist. Raiola ist der Berater des Shootingstars. Es gibt sogar ein Video der kleinen Reisegruppe.

Den Berichten zufolge wurden die beiden am Flughafen von einem Vertrauten von Joan Laporta in Empfang genommen - seines Zeichens Präsident des FC Barcelona. Die «Sport» berichtet weiter, dass ein Treffen zwischen Laporta, Raiola und Haalands Vater im Gange ist.

Neben Barça sind auch weitere Top-Klubs wie Real Madrid und Manchester City an einer Verpflichtung des Norwegers interessiert. Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis Sommer 2024, ab dem Jahr 2022 ist eine Ausstiegsklausel in dem Vertrag enthalten. Wer den Norweger in diesem Sommer kaufen will, muss 180 Millionen Euro hinblättern (pre)

Erling Haaland 🇳🇴

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 110 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 31 Spiele, 33 Tore, 8 Vorlagen

#FCB 🔵🔴



🚨 EXCLUSIVA SPORT: ¡Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona! https://t.co/rY6MLIPSgB — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

Mbappé vertagt Entscheidung

Kylian Mbappé hat noch nicht entschieden, ob er seinen Vertrag bei Paris St-Germain verlängert oder in naher Zukunft eine neue Herausforderung angehen möchte. Nach dem 1:0-Sieg mit Frankreich gegen Bosnien erklärte der Stürmer dem TV-Sender RTL: «Wenn es weiter fortgeschritten wäre, hätte ich bereits darüber gesprochen. Natürlich werde ich etwas dazu sagen, wenn ich meine Entscheidung getroffen habe.»

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft nur noch bis 2022. Sein Arbeitgeber befindet sich damit in einer Zwickmühle, weil Mbappé den PSG in einem Jahr ablösefrei verlassen könnte. Im Sommer muss spätestens Klarheit über die Situation des Weltmeisters herrschen. Vor allem Real Madrid buhlt mit aller Macht um Dienste des Stürmers. (pre)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Stürmer

Alter: 22

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 36 Spiele, 30 Tore, 9 Vorlagen



Bild: keystone

Agüero verlässt ManCity im Sommer

Manchester City verlängert den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Sergio Agüero nicht. Der Stürmer wechselte 2011 für 40 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den «Citizens» und schoss dabei in 384 Partien 257 Tore. «Es bleibt ein grosses Gefühl der Zufriedenheit und des Stolzes in mir, ganze zehn Saisons bei Manchester City gespielt zu haben – ungewöhnlich für einen Profi in der heutigen Zeit», sagte der Argentinier in den sozialen Medien zu seinem Abgang.

Wohin es Sergio Agüero zieht, ist noch unklar. Angebote gebe es vom FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und dem FC Chelsea. (zap)

Sergio Agüero 🇦🇷

Position: Stürmer

Alter: 32

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 3 Tore

Konaté zum FC Liverpool?

Verliert RB Leipzig im Sommer einen weiteren Innenverteidiger. Dayot Upamecano wird zum FC Bayern wechseln, nun droht auch noch der Abgang von Ibrahima Konaté.

Wie «The Athletic» schreibt, stehe der Franzose kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Die Engländer seien demnach bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro zu ziehen. Die Verhandlungen zwischen Konaté und Liverpool seien bereits in einem fortgeschrittenen Stadium, eine Einigung gelte als sehr wahrscheinlich. (zap)

Ibrahima Konaté 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 15 Spiele, 1 Tor

Quelle: «The Athletic»

Bild: keystone

Dortmund setzt Haaland-Preisschild fest

Erling Haaland ist wohl das am heissesten umworbene Talent in der Fussballwelt. Der Norweger schiesst Tor um Tor und zieht das Interesse von allen Klubs auf sich, die sich die hohe Ablösesumme des 20-Jährigen leisten könnten.

Nun hat Borussia Dortmund das Preisschild angeblich auf 180 Millionen Euro festgelegt. Im Sommer 2022 besitzt der Mittelstürmer eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen, doch wenn ein Team Haaland schon dieses Jahr will, wird es deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Dortmund ist in der komfortablen Position, dass sich Klubs wie Manchester City, Chelse, Real Madrid und Barcelona gegenseitig überbieten wollen werden. (nih)

Erling Haaland 🇳🇴

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 110 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 31 Spiele, 33 Tore, 8 Vorlagen

Quelle: «sport»

🖤💛 When Erling Haaland became the youngest player in Champions League history to score 20 goals ⚽️⚽️@ErlingHaaland | @BVB | #UCL pic.twitter.com/1F6NnuhzER — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 24, 2021

Barcelona verstärkt sich wohl mit Depay und Wijnaldum – Messi könnte bleiben

Laut Barcelona-Legende Rivaldo sei Lionel Messi seit der Rückkehr von Präsident Joan Laporta wieder glücklicher und nun auch bereit, seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus zu verlängern.

Die Katalanen arbeiten fleissig an ihrem Kader für die nächste Saison, um dem Argentinier endlich wieder ein Team an die Seite stellen zu können, das auch um den Champions-League-Titel mitspielen kann. Mit Memphis Depay von Lyon und Georginio Wijnaldum von Liverpool sollen die ersten Verstärkungen für die Saison 2021/22 fix sein. Miralem Pjanic hingegen soll Barcelona im Sommer verlassen. (nih)

Memphis Depay 🇳🇱

Position: Stürmer

Alter: 27

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 31 Spiele, 15 Tore, 9 Vorlagen

Quelle: «sport»

Georginio Wijnaldum 🇳🇱

Position: Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 40 Spiele, 3 Tore

Quelle: «sport»

Bild: keystone

Spielt Nabil Fekir bald im Trikot der «Reds»?

Bereits 2018 wollte der FC Liverpool den Franzosen von Olympique Lyon loseisen. Fekir wechselte dann aber überraschenderweise zu Betis Sevilla, wo er die letzten drei Saisons verbracht hat. Nun ist der amtierende englische Meister erneut am Weltmeister von 2018 dran.

Zwar sind auch andere internationale Top-Teams wie Manchester United oder Inter Mailand an Nabil Fekir interessiert, doch Liverpool sei in der besten Position, den 27-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. (nih)

Nabil Fekir 🇫🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 3 Tore, 6 Vorlagen

Quelle: «Daily Express»

Bild: keystone

ManUnited will angeblich Neapels Koulibaly

Das Team von Coach Ole Gunnar Solskjaer will seine Defensive verstärken und sucht einen Partner für Harry Maguire. Jetzt kommt Kalidou Koulibaly ins Spiel. Der Senegalese spielt seit 2014 für den SSC Neapel und zog immer wieder das Interesse von europäischen Topklubs auf sich.

Laut dem Vorsitzenden von Neapel, Aurelio De Laurentiis, hat Manchester United bereits 2018 über 100 Millionen Euro geboten, doch die Italiener haben abgelehnt. Nun sei ein Wechsel für deutlich weniger Geld möglich und der Tabellenzweite der Premier League zeigt weiterhin Interesse am 29-Jährigen. (nih)

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Position: Verteidiger

Alter: 29

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 31 Spiele, 1 Tor

Quellen: «Daily Star»

Bild: keystone

Ronaldo unzufrieden und offen für Real-Rückkehr

Der Wechsel von Ronaldo zurück zu Real Madrid ist weiterhin ein Thema. Wie die spanische Sportzeitung «Marca» berichtet, stehe der Portugiese wegen des ausbleibenden Erfolges mit Juventus einer Rückkehr nach Madrid offen gegenüber. So schreibt die «Marca», dass ein Transfer von Cristiano Ronaldo zu Real Madrid Realität werden könnte. Der Portugiese habe erkannt, dass das Projekt bei Juventus mehr oder weniger gescheitert und damit beendet sei. Weiter schreibt das Blatt, dass «CR7» von Trainer Andrea Pirlo nicht sonderlich überzeugt sei.

Dass Pirlo Juve-Trainer bleiben wird, bestätigte Vizepräsident Pavel Nedved gegenüber DAZN: «Pirlo ist und bleibt zu 100 Prozent unser Coach. Wir haben mit Andrea ein Projekt gestartet und wussten, dass es Schwierigkeiten geben kann. Wir hätten bessere Resultate erwartet, aber Schwierigkeiten waren vorhersehbar.»

Nedved erklärte auch, dass man Ronaldo bis zum Vertragsende halten möchte. «Hände weg von Ronaldo! Er hat bei uns einen bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrag – und er bleibt in Turin. Danach wird man sehen.» (zap)

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Stürmer

Alter: 36

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 33 Spiele, 30 Tore, 4 Vorlagen

Quellen: «Marca», «DAZN»

Bild: imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Diego Costa zu Benfica?

Diego Costa hat seinen Vertrag mit Atlético Madrid Ende Jahr 2020 aufgelöst und ist seither vereinslos. Nun hat der Stürmer offenbar einen neuen Klub gefunden, der ihn ab Sommer anstellen möchte. Wie die spanische «Mundo Deportivo» schreibt, wird sich Costa Benfica Lissabon anschliessen.

Costa habe bereits einen Vorvertrag in Lissabon unterschrieben und habe dafür ein Handgeld von 3 Millionen Euro erhalten. Den gleichen Betrag soll er auch als Jahreslohn beim portugiesischen Rekordmeister bekommen. (zap)

Diego Costa 🇵🇹

Position: Stürmer

Alter: 32

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 7 Spiele, 2 Tore

Quellen: «Mundo Deportivo»



Bild: keystone

Update: Xabi Alonso wohl doch nicht zu Gladbach

Entgegen der gestrigen Medienberichte gibt es keine Einigung zwischen dem Bundesligisten und Xabi Alonso. Laut kicker soll der Spanier nicht Nachfolger von Marco Rose werden. Die Suche nach einem Trainer für die neue Saison geht also weiter.

Es soll zwar Kontakt zwischen Borussia Mönchengladbach und Alonso gegeben haben, doch sei der Weltmeister von 2010 nicht der Top-Kandidat beim Tabellenzehnten. Die Trainersuche von Sportdirektor Max Eberl geht also weiter, doch er deutet daraufhin, dass sie schon bald einen Trainer vorstellen können: «Ich bin auf einem guten Weg, wir hatten eine Kandidatenauswahl, mit der wir uns beschäftigt haben. Mit dem Fokus befinden wir uns schon auf der Zielgeraden - wir haben eine klare Vorstellung.» (nih)

Bild: imago sportfotodienst

Bayer Leverkusen entlässt Trainer Peter Bosz

Nach der 0:3-Niederlage in Berlin trennt sich Bayer Leverkusen von Trainer Peter Bosz. Dies geschieht, nachdem die «Werkself» mit nur acht Punkten aus neun Spielen in der Rückrunde auf Platz 6 abgerutscht ist. Dazu kommen das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen und in der Europa League gegen YB.

Sportchef Rudi Völler sagt dazu: «Angesichts der fussballerischen Entwicklung in den vergangenen Wochen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Trennung von Peter Bosz nicht mehr zu umgehen ist.» Sportdirektor Simon Rolfes fügt hinzu, dass «ein Jahr ohne Europa mit unserem Kader nicht vorstellbar ist.»

Nachfolger wird Hannes Wolf mit Co-Trainer Peter Hermann. Wolf hat zuvor den VfB Stuttgart und den Hamburger SV trainiert. Zuletzt war er bei der deutschen U18-Nationalmannschaft tätig. Im Sommer soll in Leverkusen eine neue Lösung gefunden werden, Wolf und Hermann kehren dann zu den deutschen Junioren zurück. (nih)

Bild: keystone

David Alaba mit Real Madrid einig?

Eines ist klar: David Alaba wird München im Sommer verlassen. Nach insgesamt elf Saisons beim FC Bayern, wird er seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Die Gerüchteküche läuft seit der Bekanntgabe heiss, doch nun soll der 28-Jährige eine Entscheidung getroffen haben.

Alaba soll mit Real Madrid einen Vierjahresvertrag ausgehandelt haben. Das berichtete das spanische Medium ABC. Demnach habe der Österreicher PSG abgesagt. Angeblich ist es aber noch nicht ganz so weit. Die «Königlichen» sollen zwar der Favorit Alabas sein, doch sei die Entscheidung noch nicht endgültig. Der 76-fache Nationalspieler will bis zur EM Klarheit schaffen. (nih)

David Alaba 🇦🇹

Position: Verteidiger

Alter: 28

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 35 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen

Quelle: Bild

Bild: keystone

Holt Arsenal Coutinho vom FC Barcelona?

Für 145 Millionen Euro wechselte Philippe Coutinho im Januar 2018 von Liverpool nach Barcelona. So richtig eingeschlagen hat der Brasilianer in Spanien jedoch nie. In der Saison 2019/20 wurde er zu den Bayern in die Bundesliga ausgeliehen, konnte dort aber auch nicht wirklich überzeugen. Nun steht eine Rückkehr nach England im Raum.

Arsenal London soll Interesse am aktuell verletzten 28-jährigen Mittelfeldspieler haben und Barcelona möchte ihn gerne loswerden. Dies hängt damit zusammen, dass Barça weitere 20 Millionen Euro an Liverpool überweisen muss, wenn Coutinho auf 100 Einsätze im Trikot der «Blaugrana» kommt. Der Brasilianer würde Martin Odegaard bei den «Gunners» ersetzen, falls dieser im Sommer zu Real Madrid, wo er noch unter Vertrag steht, zurückkehren würde.

Der FC Barcelona braucht zudem Geld, um realistische Chancen im Poker um Erling Haaland zu haben. Dazu sollen sie auch bereit sein, Antoine Griezmann zu verkaufen. (nih)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen

Quelle: Daily Express

Bild: keystone

Martial-Abgang bei ManUnited im Sommer möglich

Der Tabellenzweite der Premier League ist angeblich dazu bereit, sich Angebote für Anthony Martial anzuhören. Nach einer starken letzten Saison mit 17 Toren in 32 Ligaspielen, ist der 25-Jährige in dieser Saison noch kein Torgarant. So wartet er aktuell seit neun Einsätzen auf einen Treffer.

Der Franzose ist seit seinem Wechsel von AS Monaco bei Manchester United unter Vertrag. Es gelang ihm über seine fünf Saisons in der Premier League nicht, konstant gute Leistungen zu zeigen. Nun könnte seine Zeit bei den «Red Devils» bald abgelaufen sein. (nih)

Anthony Martial 🇫🇷

Position: Stürmer

Alter: 25

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 36 Spiele, 7 Tore, 8 Vorlagen

Quelle: Daily Express

Bild: keystone

Xabi Alonso wird wohl neuer Gladbach-Trainer

Borussia Mönchengladbach hat offenbar einen Nachfolger für den zu Borussia Dortmund wechselnden Trainer Marco Rose gefunden. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, gibt es eine Einigung mit Ex-Bayern-Star Xabi Alonso. Der Spanier trainiert momentan die zweite Mannschaft von Real Sociedad, die in der dritten spanischen Liga aktuell Tabellenführer ist. Davor war er seit 2017 bei der U14 von Real Madrid tätig.

Alonso kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Bayern München: Zwischen 2014 und 2017 lief er für den deutschen Rekordmeister auf. In dieser Zeit erlangte Alonso auch gute Deutsch-Kenntnisse – ein Aspekt, der Gladbach-Sportdirektor Max Eberl sehr wichtig gewesen sein soll. (pre)

bild: imago-images.de

Cuisance möchte in Marseille bleiben

Der 21-jährige Michaël Cuisance ist aktuell von Bayern München an den Fünften der Ligue 1 ausgeliehen. Wenn es nach dem Franzosen geht, würde er aber gerne über diese Saison hinaus bei Olympique Marseille bleiben.

Das Team von Trainer Jorge Sampaoli verfügt über eine Kaufoption von 18 Millionen Euro. Der Mittelfeldspieler kommt hauptsächlich als Joker zum Einsatz, doch empfahl er sich mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen für eine grössere Rolle. Dafür benötigte Cuisance nur 17 Minuten Spielzeit. (nih)

Michaël Cuisance 🇫🇷

Position: Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 20 Spiele, 2 Tore, 1 Vorlagen

Quelle: kicker

L'abnégation de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 pour servir @michaelcuisance qui offre la victoire sur son premier but à l'OM 💥



Le résumé d'#OMSRFC 👉 https://t.co/F2t52swtxZ pic.twitter.com/gUEzFcbb8O — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 11, 2021

City will Aston Villas Grealish im Sommer

Jack Grealish ist einer der meistbegehrten Spieler in der Premier League. Alle Spitzenteams der Premier League würden ihn gerne in ihrem Trikot sehen. Nun sieht es so aus, als wäre Manchester City favorisiert, den dreifachen Internationalen im Sommer unter Vertrag zu nehmen.

Der 25-jährige Engländer hat erst vor der Saison einen Fünfjahresvertrag bei Aston Villa unterschrieben, nachdem ein Wechsel zum Stadtrivalen der «Citizens», Manchester United, scheiterte. (nih)

Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Flügel

Alter: 25

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 23 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen

Quelle: Daily Mail

Bild: keystone

Chelsea will Haaland um jeden Preis

Der FC Chelsea soll bereit sein, das Preisschild von 150 Millionen Euro für Erling Haaland zu bezahlen. Aber nur, wenn das Team von Thomas Tuchel die Champions League erreicht.

Der Stürmer von Borussia Dortmund ist heiss umworben und soll ab dem erwähnten Preis im Sommer zu haben sein. Im Sommer 2022 hat der Norweger eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro im Vertrag. Mit 31 Toren in bisher 30 Spielen diese Saison, hat sich Haaland auf die Wunschliste mehrerer europäischer Top-Teams geschossen. Neben Chelsea sind wohl auch Real Madrid, Manchester United und der FC Barcelona interessiert.

Die Blues haben mit Timo Werner erst im Sommer einen Stürmer aus der Bundesliga nach London geholt. Bisher konnte dieser aber nicht überzeugen, mit zehn Toren in 39 Spielen liegt er klar hinter den Erwartungen zurück. (nih)

Erling Haaland 🇳🇴

Position: Stürmer

Alter: 20

Marktwert: 110 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 30 Spiele, 31 Tore, 8 Vorlagen

Quelle: The Sun



Bild: keystone

Boca Juniors wollen Cavani

Der Uruguayer soll bei Manchester United aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unglücklich sein. Zudem sagte sein Vater, dass er seiner Familie näher sein möchte und England daher im Sommer verlassen will.

Der Vertrag von Edinson Cavani läuft im Sommer aus und beide Seiten sind wohl nicht an einer Verlängerung interessiert. Die Boca Juniors wollen den 34-Jährigen gerne unter Vertrag nehmen und auch Cavani soll nicht abgeneigt sein. (nih)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Stürmer

Alter: 34

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 25 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen

Quelle: Daily Mirror

Bild: keystone

BVB holt nächstes Top-Talent

Borussia Dortmund hat sich das nächste Top-Talent geangelt: Der BVB hat die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Soumaila Coulibaly von Meister Paris St-Germain bekannt gegeben. Der 17-Jährige erhält einen langfristigen Vertrag. «Ich bin dankbar für die Ausbildung, die ich bei PSG genossen habe, glaube aber, dass dieser Wechsel nun der beste Schritt für mich ist», sagte Coulibaly. Der U18-Nationalspieler kuriert derzeit eine Knieverletzung aus.

Coulibaly hatte auch «Angebote von anderen Klubs, aber als ich zum ersten Mal mit den BVB-Verantwortlichen gesprochen habe, wusste ich direkt, dass das der richtige Verein für mich ist». (pre/tol)

Soumaila Coulibaly 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 17

Marktwert: Unbekannt

Bilanz 2020/21: 4 Spiele, 0 Tore (Nachwuchs)

Cristianos Agent verhandelt mit Real Madrid

Cristiano Ronaldo soll seinen Agenten damit beauftragt haben, einen Transfer mit Real Madrid auszuhandeln. Demnach will er im Sommer 2021 zu seinem alten Verein zurückkehren.

«CR7» steht noch bis 2022 bei Juventus Turin unter Vertrag, doch möchte den Verein nach dem enttäuschenden CL-Aus gegen den FC Porto gerne vorzeitig verlassen. Der Portugiese hat bereits von 2009 bis 2018 bei den «Königlichen» gespielt und mit vier Champions-League-Titeln und zwei Meistertiteln eine sehr erfolgreiche Zeit erlebt. (nih)

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Stürmer

Alter: 36

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 33 Spiele, 30 Tore, 4 Vorlagen

Quelle: Daily Mirror



Bild: keystone

Agüero offen für Wechsel innerhalb der Premier League

Sergio Agüeros Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus und noch hat er kein neues Angebot von seinem Arbeitgeber Manchester City erhalten. Der Argentinier würde gerne bei seinem Klub bleiben. Sollten die «Citizens» seinen Vertrag dennoch nicht verlängern, wäre er aber dazu bereit, bei einem anderen Premier-League-Klub zu unterschreiben. Auch der FC Barcelona ist am 32-Jährigen interessiert.

Manchester City hat es nicht eilig, Gespräche mit ihrem Stürmer zu beginnen und könnte bis nach dem Saisonende damit warten. Agüero kam vor zehn Jahren von Atlético Madrid. (nih)

Sergio Agüero 🇦🇷

Position: Stürmer

Alter: 32

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 14 Spiele, 3 Tore

Quelle: The Times

Bild: keystone

Bayern übernehmen Innenverteidiger von Leipzig

Dayot Upamecano wechselt Ende der Saison innerhalb der Bundesliga von Leipzig zu Bayern München. Dies bestätigte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung.

Der 22-jährige französische Innenverteidiger, der die Bayern eine festgeschriebene Ablöse von 42,5 Millionen Euro kostet, soll David Alaba ersetzen, der den Sieger der Klub-WM verlassen wird. Leipzig wird dagegen weiter auf den Aussenverteidiger Angeliño zählen können. Der erste Verfolger der Bayern in der Bundesliga übernimmt den bislang ausgeliehenen Spanier von Manchester City mit einem Vertrag bis 2025. (sda)

Dayot Upamecano 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 32 Spiele, 1 Tor

Bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die 45 teuersten Fussball-Transfers der Welt Betrinken und Beklagen mit Quentin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter