Transfer-Ticker: Andrea Pirlo wird neuer Trainer von Juventus Turin



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Juventus Turin entlässt Trainer Maurizio Sarri – Andrea Pirlo übernimmt

Juventus Turin entlässt Trainer Maurizio Sarri – Pirlo übernimmt

Maurizio Sarri ist nicht mehr Trainer von Juventus Turin. Der italienische Meister entlässt den 61-Jährigen am Tag nach dem frühen Ausscheiden aus der Champions League. Als Nachfolger haben die Turiner Andrea Pirlo bestimmt, der erst vor kurzem die U23 des Klubs übernommen hat.

Dass Sarri bei Juventus wohl kaum eine Zukunft über die Saison hinaus haben würde, hatte sich angedeutet. Nun vollzog der Klub die Trennung vom Coach nur wenige Stunden nach einem 2:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Olympique Lyon, das trotzdem das Aus bedeutete. Das Hinspiel in Lyon vor einem halben Jahr hatte 1:0 für den französischen Klub geendet.

Juventus sicherte sich in Sarris erster Saison in Turin den 9. Meistertitel in Folge, nur werden die Trainer bei der «Vecchia Signora» längst nicht mehr am nationalen Abschneiden gemessen. Die Trainer beim Rekordmeister müssen sich in der Königsklasse beweisen, wo Turin nach dem ersten Titel seit 24 Jahren lechzt. Die hohen Ansprüche des Klubs waren bereits Sarris Vorgänger Massimiliano Allegri zum Verhängnis geworden, auch wenn einige Stimmen Allegri nur allzu gerne zurück hätten. (abu/sda)

Ajeti vor Wechsel zu Celtic Glasgow

Nach Cedric Ittens Wechsel zu den Rangers steht der nächste Schweizer Stürmer vor einer Unterschrift in Glasgow. Gemäss «Sky Sports» dürfte Albian Ajeti in den kommenden Tagen zu Meister Celtic Glasgow wechseln. Nach einem Gespräch seines Beraters mit Trainer Neil Lennon soll der Ex-Basler von einem Wechsel nach Schottland überzeugt sein. Ajeti wird wohl vorerst leihweise von West Ham United zu Celtic stossen, zusätzlich werden sich die Schotten aber wohl eine Kaufoption in der Höhe von 5 Millionen Pfund sichern.

Ajeti wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Basel zu den Hammers, konnte sich auf der Insel allerdings nicht durchsetzen. Der 23-Jährige kam in der Premier League nur auf neun Teileinsätze und blieb ohne Torbeteiligung. (dab)

Albian Ajeti 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sky Sports

Bild: www.imago-images.de

PSG gibt Angebot für Bayerns Thiago ab

Nach sieben Jahren bei Bayern München könnte Thiago Alcantara in diesem Sommer den Verein wechseln. Lange Zeit schien ein Wechsel zum FC Liverpool wahrscheinlich – nun mischt aber ein weiteres Topteam mit. Wie «Le 10 Sport» berichtet, hat Paris Saint-Germain ein Angebot in der Höhe von 30 Millionen für den Spanier abgegeben. Sportchef Leonardo und Trainer Thomas Tuchel sollen beide vom Spanier überzeugt sein.

Thiagos Vertrag im München dauert nur noch bis im Sommer 2021. Wollen die Bayern noch mit einem Verkauf Geld einnehmen, muss es wohl in diesem Sommer noch zu einem Transfer kommen. (dab)

Thiago Alcantara 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 3 Tore

Quelle: Le 10 Sport

Bild: keystone

GC verpflichtet Basel-Verteidiger Schmid

Die Grasshoppers haben auf die kommende Saison hin bis 2023 Dominik Schmid verpflichtet. Der 22-jährige Aussenverteidiger kommt ablösefrei vom FC Basel, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief. Schmid spielte seit seiner Juniorenzeit beim FCB, lief zuletzt aber leihweise in der Challenge League für den FC Wil auf. (dab)

Dominik Schmid 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 0 Tore



Barcelona will Verteidiger Söyüncü

Der steile Aufstieg von Caglar Söyüncü könnte weitergehen. Zwei Jahre, nachdem er vom SC Freiburg in die Premier League gewechselt ist, möchte ihn nun der FC Barcelona verpflichten. Söyüncü überzeugte bei Leicester und war mit ein Grund dafür, dass die «Foxes» bis zuletzt (wenn auch am Ende vergeblich) um einen Platz in der Champions League gespielt haben. Der Türke sei sich mit Barça bereits einig, heisst es, nun soll Leicester City ein Angebot in der Höhe von rund 40 Millionen Euro unterbreitet werden. (ram)

Caglar Söyüncü 🇹🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 24

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 1 Tor

Quelle: NTV Spor



Bild: keystone

Holt der FCSG Wils Duah?

Bei seinem Stammklub YB konnte sich Kwadwo Duah nie richtig durchsetzen, er wurde stattdessen der Reihe nach an Xamax, Winterthur und Servette ausgeliehen. Seit dem vergangenen Sommer spielt der einstige Schweizer Junioren-Nationalspieler beim FC Wil, wo der Knopf aufging. Nun könnte der nächste Schritt folgen: Der FC St.Gallen hat ein Auge auf ihn geworfen. (ram)

Kwadwo Duah 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 12 Tore

Quelle: Blick



Bild: KEYSTONE

