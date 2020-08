Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Celtic Glasgow holt Albian Ajeti von West Ham United



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Transferticker

Ajeti wechselt zu Celtic Glasgow +++ Ronaldo-Biograf verrät: Juventus will CR7 abgeben

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

watson-App öffnen. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken. Unten Push-Einstellungen antippen. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!

Fix: Ajeti wechselt von West Ham zu Celtic Glasgow

Nach nur einer Saison bei West Ham United wechselt Albian Ajeti zu Celtic Glasgow. Die Schotten verpflichten den Schweizer Stürmer bis 2024, die Ablösesumme soll gemäss britischen Medien rund 5 Millionen Pfund betragen.

Ajeti wechselte im vergangenen Sommer vom FC Basel in die Premier League, wo er sich aber nie durchsetzen konnte. In der englischen Liga kam er nur auf neun Einsätze und blieb ohne Torbeteiligung. (dab)

Albian Ajeti 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 2 Tore

🆕📝



We are excited to announce the signing of @SFV_ASF international striker, Albian Ajeti on a four-year contract! 🇨🇭



Welcome to #CelticFC, Albian Ajeti! 👋



🟢⚪ #WelcomeAjeti — Celtic Football Club (@CelticFC) August 13, 2020

Beckham holt Matuidi nach Miami

Der Franzose Blaise Matuidi wechselt wie erwartet von Juventus Turin in die amerikanische Major League Soccer zu Inter Miami, dem Klub von David Beckham. Der 33-jährige Mittelfeldspieler und Weltmeister von 2018 spielte die letzten drei Jahre in der italienischen Serie A und wurde mit Juventus drei Mal Meister.

Juventus Turin, das letzte Woche in den Achtelfinals der Champions League an Olympique Lyon scheiterte, möchte unter dem neuen Trainer Andrea Pirlo sein Kader verjüngen und dürfte sich in den nächsten Tagen auch von Spielern wie Sami Khedira (33) oder Douglas Costa (30) trennen. (dab/sda)

Blaise Matuidi 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 10,50 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 1 Tor

Damos una gran bienvenida al mediocampista @MATUIDIBlaise 🇫🇷 a @InterMiamiCF y @MLS!



This is a young club with a lot of history to build, and as an owner I’m happy the team can sign a World Cup Champion to be a part of our journey for years to come! pic.twitter.com/s8l5Jt4lxJ — MarceloClaure (@marceloclaure) August 13, 2020

Ronaldo-Biograf verrät: Juventus will CR7 abgeben

In der vergangenen Saison war Cristiano Ronaldo einer der absoluten Schlüsselspieler von Juventus Turin. Der Portugiese erzielte in 33 Serie-A-Spielen 31 Tore und hatte somit grossen Anteil am Titelgewinn. Trotzdem scheint Juventus seinen Superstar abgeben zu wollen. Das verriet Guillem Balagué, Journalist und Verfasser der Ronaldo-Biografie «Cristiano Ronaldo: The Biography», gegenüber der «BBC». «Er wurde mit PSG in Verbindung gebracht. Aber nicht etwa weil ihn PSG will. Jorge Mendes (Ronaldos Agent, Anm. d. Red.) hat den Auftrag gekriegt, ein Team für Ronaldo zu finden. »

Dabei seien alle möglichen Teams kontaktiert worden, so Balagué weiter – auch Real Madrid und sogar Barcelona. Der Grund: «Juventus will seinen Lohn loswerden. Aber ich denke, das wird nicht einfach. Er verdient 23 Millionen Euro netto.»

Ronaldo wechselte im Sommer 2018 für 117 Millionen von Real Madrid zu Juventus Turin. Sein Vertrag in Italien läuft noch bis im Sommer 2022. (dab)

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Linksaussen

Alter: 35

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 46 Spiele, 37 Tore

Quelle: BBC Radio 5 live Sport/Guillem Balagué

Bild: keystone

Luzern lässt Eleke ziehen

Blessing Eleke verlässt den FC Luzern nach zwei Jahren. Der Nigerianer wechselt nach Belgien, wo er sich dem K. Beershot V.A. anschliesst. Für den FCL absolvierte der Stürmer 72 Pflichtspiele, in welchen ihm 22 Tore gelangen. (dab)

Blessing Eleke 🇳🇬

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 5 Tore

Blessing Eleke verlässt den FCL Richtung Belgien. Der Nigerianische Angreifer wechselt per sofort zum Aufsteiger K. Beerschot V A. Viel Erfolg und Danke für deine Tore, Bless!#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/jzBzOnFW1Q — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) August 12, 2020

Fix: Omlin wechselt nach Montpellier

Es hatte sich abgezeichnet, jetzt ist der Transfer bestätigt: Jonas Omlin wechselt vom FC Basel nach Montpellier. Der Keeper spielte seit 2018 beim FCB, wo er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte. Den Nachfolger hat den FCB bereits in den eigenen Reihen: Djordje Nikolic wird Omlin als Stammkeeper beerben. (dab)

Jonas Omlin 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele

✍️ Jonas Omlin nouveau gardien du #MHSC 🔶🔷

💬 « Je suis ravi de signer ici… »

➡️ https://t.co/Ir2Rpu759t pic.twitter.com/Ua4Aj1Pbzy — MHSC (@MontpellierHSC) August 12, 2020

Benfica schnappt sich wohl Cavani

Seit sein Vertrag bei Paris Saint-Germain geendet hat, befindet sich Edinson Cavani auf Vereinssuche. Nun scheint sich ein Wechsel nach Portugal anzubahnen: Wie «Record» berichtet, soll Cavani ein Angebot von Benfica Lissabon akzeptiert haben. Demnach soll der 33-Jährige bald einen Dreijahresvertrag unterschreiben, mit dem er jährlich 2,5 Millionen Euro verdienen wird. Bei Benfica wäre Cavani gleichzeitig Teamkollege und Konkurrent von Haris Seferovic, welcher wie der Uruguayer gelernter Mittelstürmer ist.

Cavani spielte zuletzt sieben Jahre lang bei PSG, wo er in 301 Spielen 200 Tore erzielte. Zuvor war er in der Serie A aktiv, wo er für Napoli und Palermo stürmte. (dab)

Edinson Cavani 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 7 Tore

Quelle: Record

Bild: AP/AP

Bakayoko zurück zu Milan?

Die AC Milan arbeitet an einer Rückkehr von Tiemoué Bakayoko. Wie Sportjournalist Fabrizio Romano berichtet, sollen die Mailänder dem FC Chelsea ein erstes Angebot abgegeben haben: Eine Leihe für 3 Millionen mit anschliessender Kaufoption in der Höhe von 35 Millionen.

Bei Chelsea spielt Bakayoko schon seit einiger Zeit keine Rolle mehr. Bereits in der Saison 2018/19 lief der Mittelfeldspieler leihweise für Milan auf, wo er nach durchzogenem Start überzeugen konnte. In der abgelaufenen Saison spielte der Franzose leihweise für die AS Monaco. (dab)

Tiemoué Bakayoko 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 25,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 1 Tor

Quelle: Fabrizio Romano

Bild: EPA

Tottenham verpflichtet Höjbjerg

Die Tottenham Hotspur haben Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg verpflichtet. Der Däne kommt von Ligakonkurrent FC Southampton, wo er seit 2016 spielte. Zuvor lief der 25-Jährige seit seiner Jugend für Bayern München, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Zwischenzeitlich wurde er an Schalke und Augsburg verliehen.

Im Gegenzug lässt Tottenham Rechtsverteidiger Kyle Walker-Peters endgültig nach Southampton ziehen. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison bereits an die Mannschaft des ehemaligen Leipzig-Trainers Ralph Hasenhüttl ausgeliehen. (dab/sda/dpa)

Pierre-Emile Höjbjerg 🇩🇰

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele

Kyle Walker-Peters 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele

YB holt Sions Maceiras und gibt 2 Jungen Profiverträge

Die Young Boys haben einen Nachfolger für Jordan Lotomba gefunden: Der 24-jährige Quentin Maceiras kommt ablösefrei vom FC Sion und erhält in Bern einen Vertrag bis Sommer 2024. Des weiteren informiert YB, dass es die beiden 20-jährigen Nico Maier und Pascal Schüpbach mit Profiverträgen ausstattet.

Quentin Maceiras 🇨🇭

Position: Rechter oder linker Verteidiger

Alter: 24

Marktwert: 650'000 Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele



Die Young Boys haben Quentin Maceiras mit einem Vertrag bis Sommer 2024 verpflichtet. Der Walliser kommt ablösefrei vom FC Sion, nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist. https://t.co/XH5G9T1329 #BSCYB pic.twitter.com/OnQcIvJDBN — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) August 11, 2020

Profiverträge für zwei Bärner Giele: YB freut sich, bekanntzugeben, dass mit Nico Maier und Pascal Schüpbach zwei 20-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integriert werden.https://t.co/nRhmsNMkVO #BSCYB #InYouthWeBelieve pic.twitter.com/w42sXvnxAE — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) August 11, 2020

Grasshoppers verzichten auf Dienste von Salatic

Die Grasshoppers setzen nicht länger auf Captain Veroljub Salatic. Der mittlerweile 34-jährige Mittelfeldspieler spielte während seiner Karriere mit Unterbrüchen insgesamt 11 Jahre für GC. Sportchef Bernard Schuiteman erklärt die Entscheidung wie folgt: «Im Zuge der Neuausrichtung und Verjüngung des Kaders sind wir dennoch zur Entscheidung gelangt, die kommende Spielzeit ohne Veroljub Salatic zu bestreiten.» (zap)

Veroljub Salatic 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 34

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 2 Tore



GC führt die Zusammenarbeit mit Veroljub Salatic nicht mehr weiter. Dies hat die sportliche Leitung entschieden, obwohl Salatic bei GC noch einen laufenden Vertrag bis Ende Saison 2020/21 hat. Weitere Informationen: https://t.co/hCSmOVagdR#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) August 11, 2020

Zidane will bei Real auf Ödegaard bauen

Anfang 2015 wechselte Martin Ödegaard als damals 16-Jähriger zu Real Madrid. In diesen 5 Jahren macht der Norweger aber bloss zwei Pflichtspiele für die Königlichen, sonst war er entweder bei der Reserven (Castilla) oder ausgelehnt. Nach zwei Saisons in Holland bei Heerenven (2017-18) und Arnheim (2018-19) wurde Ödegaard letzte Saison in Spanien verliehen. Bei seiner Saison für Real Sociedad konnte der 21-Jährige überzeugen und sammelte in 36 Partien 16 Skorerpunkte.

Statt wie geplant ein weiteres Jahr bei Sociedad zu spielen, möchte Real-Madrid-Trainer Zinédine Zidane Ödegaard offenbar schon jetzt zurück in seinem Team. Die spanischen Zeitungen «Marca» und «Mundo Deportivo» schreiben, dass Ödegaard im Mittelfeld von Real Madrid eine wichtige Rolle einnehmen soll. Der neuen Personalie zum Opfer fallen könnten Luka Modric und Isco. (zap)

Martin Ödegaard 🇳🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 45 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 7 Tore

Quelle: Marca, Mundo Deportivo

Bild: AP

Pirlo kann mit Ramsey nichts anfangen

Aaron Ramsey wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Arsenal zu Juventus. Der Waliser kam in Turin aber meist nur als Ergänzungsspieler zum Einsatz. Eine grössere Rolle hat auch Neo-Trainer Andrea Pirlo offenbar nicht vorgesehen. Wie der «Mirror» berichtet, könne sich Ramsey, der noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, einen neuen Verein suchen. (zap)

Aaron Ramsey 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 4 Tore

Quelle: Mirror

Bild: keystone

Liverpool verpflichtet Kostas Tsimikas

Der FC Liverpool hat einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Von Olympiakos Piräus stösst Kostas Tsimikas zum englischen Meister. Jürgen Klopp lässt sich seinen jüngsten Zuzug rund 13 Millionen Euro kosten. Timikas soll Liverpool auf der linken Seite als Alternative zu Andy Robertson dienen. (abu)

Kostas Tsimikas 🇬🇷

Position: Linker Verteidiger

Alter: 24

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 46 Spiele, 7 Assists

Welcome to Liverpool, Kostas Tsimikas! 🔴✍️ — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 10, 2020

Spielertausch zwischen City und Barça?

Glaubt man britischen Medien, bahnt sich ein Spielertausch zwischen Manchester City und dem FC Barcelona an. Demnach will Barça-Tariner Quique Setien Bernardo Silva nach Katalonien holen. Im Gegenzug soll dafür Nelson Semedo beim englischen Vizemeister unterschreiben. (abu)

Bernardo Silva 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 52 Spiele, 8 Tore

Nelson Semedo 🇵🇹

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 26

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 41 Spiele, 1 Tor

Quelle: The Sun



Bild: EPA

Sancho bleibt offenbar bei Dortmund

Jadon Sancho bleibt Borussia Dortmund erhalten. Dies bestätigte Sportdirektor Michael Zorc zum Auftakt des Trainingslagers in Bad Ragaz: «Er wird nächste Saison bei uns spielen. Der Entscheid ist definitiv.» Damit setzte Zorc den Spekulationen über einen Wechsel des 20-jährigen Engländers zu Manchester United ein Ende. Laut Zorc wurde der Vertrag mit dem Offensivspieler, der in der vergangenen Saison in 44 Pflichtspielen 20 Tore und 20 Torvorlagen für den BVB verbucht hatte, bereits im letzten Sommer bis 2023 verlängert.

Borussia Dortmund weilt in dieser Woche für sein Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz. Für den Bundesligisten hat der Aufenthalt im St. Galler Kurort längst Tradition, er ist bereits zum zehnten Mal im Sarganserland zu Gast. Das Trainingslager der Mannschaft des Schweizer Trainers Lucien Favre dauert vom 10. bis 17. August. Öffentliche Trainings wird es aufgrund der Corona-Pandemie heuer allerdings keine geben. (zap/sda)

Jadon Sancho

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 117 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 20 Tore



Omlin nach Montpellier, kommt jetzt Lindner?

Jonas Omlin wird den FC Basel mit grösster Wahrscheinlichkeit in Richtung Montpellier verlassen. Der Torhüter ist nicht mal mehr mit dem FC Basel ans Europa-League-Viertelfinale nach Gelsenkirchen gereist, weil er bereits in Montpellier weilt – dort soll er heute den Medizin-Check absolvieren. Bei der Suche nach Ersatz ist der FCB auf ein bekanntes Gesicht gestossen. Wie der Blick berichtet, soll der ehemalige GC-Goalie Heinz Linder, der mit Wehen Wiesbaden in die 3. Liga abgestiegen ist, kommen. Allerdings nur als Nummer 2 hinter Djordje Nikolic, der beim FC Basel neuer Stammkeeper werden soll. (zap)

Jonas Omlin 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele

Quelle: «Blick»



Bild: keystone

Heinz Lindner 🇦🇹

Position: Torhüter

Alter: 30

Marktwert: 725'000 Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele

Quelle: «Blick»



Bild: KEYSTONE

Chelseas Routiniers haben wohl neue Klubs gefunden

Dass die beiden erfahrenen Rechtsaussen Willian und Pedro den FC Chelsea nach dem Ablauf ihrer Verträge ablösefrei verlassen werden, ist schon länger klar. Nun soll auch die neue Destination fix sein. Willian bleibt angeblich in London – er sei sich mit dem FC Arsenal einig. Pedro hat offenbar die Abzweigung auf einen der vielen Wege gefunden, die nach Rom führen. Sein Wechsel zur AS Roma wurde vom Twitter-Account «FIFAWorldCup» bereits verkündet. (zap)

Willian 🇧🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 32

Marktwert: 22,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 47 Spiele, 11 Tore

Quelle: Fabrizio Romano



Confirmed. Last details and paperworks time between Willian and Arsenal. He’s going to join Gunners on next week. ⚪️🔴 #AFC #Arsenal #transfers https://t.co/g5JncL0ibi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2020

Pedro 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 9,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 2 Tore

Quelle: «FIFA World Cup»



👋 A fond farewell to @ChelseaFC from a #WorldCup winner



👏 Plenty of goodwill towards @_Pedro17_ as he begins the next chapter of a glittering career with @ASRomaEN https://t.co/lSHzwO15vQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 9, 2020

Real Madrid plant Mega-Angebot für Paulo Dybala

Nach dem Out im Champions-League-Achtelfinal will Real Madrid auf die kommende Saison aufrüsten. Eines der wichtigsten Transferziele soll dabei Paulo Dybala von Juventus Turin sein. Wie «Sportmediaset» berichtet, sollen die «Blancos» eine Transferoffensive für den Argentinier planen: Präsident Florentino Perez soll bereit sein, Toni Kroos oder Isco plus Geld nach Turin abzugeben, um am Ende auf einen Wert von über 100 Millionen Euro zu kommen.

Dybala wechselte im Sommer 2015 von Palermo nach Turin und gehört beim italienischen Rekordmeister zu den Schlüsselspielern. In 228 Spielen für Juve traf der Argentinier 95 Mal. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis im Sommer 2022. (dab)

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 26

Marktwert: 72 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 46 Spiele, 17 Tore

Quelle: Sportmediaset

Toni Kroos 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 30

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 6 Tore



Isco 🇪🇸

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 3 Tore



Bild: keystone

Rodriguez vor Wechsel nach Turin

Bei der AC Milan hat Ricardo Rodriguez keine Zukunft mehr. Trotzdem wird der Nati-Verteidiger wohl in Italien bleiben. Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, steht der 27-Jährige vor einem Wechsel zum FC Turin. Rodriguez soll zu den Wunschspielern von Neo-Trainer Marco Giampaolo gehören, der den Schweizer bereits zu Beginn der letzten Saison bei Milan trainiert hatte.

Bereits am Dienstag sollen sich die Verantwortlichen der beiden Vereine treffen, um die letzten Details zu klären. Der Vertrag des Schweizers in Mailand dauert noch bis im Sommer 2021, als Ablösesumme fordern die «Rossoneri» 4,5 Millionen Euro. (dab)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 5,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 11 Spiele, 0 Tore

Quelle: Diverse

Bild: EPA/ANSA

Französischer Stürmer für die Young Boys?

Beim BSC Young Boys könnte es in diesem Sommer im Sturm zum Umbruch kommen. Der Vertrag von Guillaume Hoarau läuft als, Topskorer Jean-Pierre Nsame könnte nach einer starken Saison Angebote aus dem Ausland erhalten. Möglicher Nachfolger könnte ein Franzose sein: Wie Sportjournalist Manu Lonjon berichtet, ist YB an Jordan Siebatcheu interessiert.

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2018 für 9 Millionen zu Stade Rennes, wo er sich allerdings nie endgültig durchsetzen konnte. Nun soll Trainer Julien Stéphan nicht mehr auf den gross gewachsenen Stürmer setzen zu wollen, weshalb ein Abgang trotz Vertrag bis 2022 realistisch scheint. (dab)

Jordan Siebatcheu 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 1 Tor

Quelle: Manu Lonjon

Bild: AP

Andrea Pirlo ersetzt Maurizio Sarri als Trainer bei Juventus Turin

Maurizio Sarri ist nicht mehr Trainer von Juventus Turin. Der italienische Meister hat den 61-Jährigen am Tag nach dem frühen Ausscheiden aus der Champions League entlassen und durch Andrea Pirlo ersetzt.

Dass Sarri bei Juventus wohl kaum eine Zukunft über die Saison hinaus haben würde, hatte sich angedeutet. Nun vollzog der Klub die Trennung vom Coach nur wenige Stunden nach einem 2:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Olympique Lyon, das trotzdem das Aus bedeutete. Das Hinspiel in Lyon vor einem halben Jahr hatte 1:0 für den französischen Klub geendet.

Auf Sarri folgt der frühere italienische Internationale Pirlo, der erst vor einer guten Woche als Coach der Turiner U23-Mannschaft vorgestellt worden war. (abu/sda)

Ajeti vor Wechsel zu Celtic Glasgow

Nach Cedric Ittens Wechsel zu den Rangers steht der nächste Schweizer Stürmer vor einer Unterschrift in Glasgow. Gemäss «Sky Sports» dürfte Albian Ajeti in den kommenden Tagen zu Meister Celtic Glasgow wechseln. Nach einem Gespräch seines Beraters mit Trainer Neil Lennon soll der Ex-Basler von einem Wechsel nach Schottland überzeugt sein. Ajeti wird wohl vorerst leihweise von West Ham United zu Celtic stossen, zusätzlich werden sich die Schotten aber wohl eine Kaufoption in der Höhe von 5 Millionen Pfund sichern.

Ajeti wechselte erst im vergangenen Sommer vom FC Basel zu den Hammers, konnte sich auf der Insel allerdings nicht durchsetzen. Der 23-Jährige kam in der Premier League nur auf neun Teileinsätze und blieb ohne Torbeteiligung. (dab)

Albian Ajeti 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 2 Tore

Quelle: Sky Sports

Bild: www.imago-images.de

PSG gibt Angebot für Bayerns Thiago ab

Nach sieben Jahren bei Bayern München könnte Thiago Alcantara in diesem Sommer den Verein wechseln. Lange Zeit schien ein Wechsel zum FC Liverpool wahrscheinlich – nun mischt aber ein weiteres Topteam mit. Wie «Le 10 Sport» berichtet, hat Paris Saint-Germain ein Angebot in der Höhe von 30 Millionen für den Spanier abgegeben. Sportchef Leonardo und Trainer Thomas Tuchel sollen beide vom Spanier überzeugt sein.

Thiagos Vertrag im München dauert nur noch bis im Sommer 2021. Wollen die Bayern noch mit einem Verkauf Geld einnehmen, muss es wohl in diesem Sommer noch zu einem Transfer kommen. (dab)

Thiago Alcantara 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 3 Tore

Quelle: Le 10 Sport

Bild: keystone

GC verpflichtet Basel-Verteidiger Schmid

Die Grasshoppers haben auf die kommende Saison hin bis 2023 Dominik Schmid verpflichtet. Der 22-jährige Aussenverteidiger kommt ablösefrei vom FC Basel, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief. Schmid spielte seit seiner Juniorenzeit beim FCB, lief zuletzt aber leihweise in der Challenge League für den FC Wil auf. (dab)

Dominik Schmid 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 0 Tore



Barcelona will Verteidiger Söyüncü

Der steile Aufstieg von Caglar Söyüncü könnte weitergehen. Zwei Jahre, nachdem er vom SC Freiburg in die Premier League gewechselt ist, möchte ihn nun der FC Barcelona verpflichten. Söyüncü überzeugte bei Leicester und war mit ein Grund dafür, dass die «Foxes» bis zuletzt (wenn auch am Ende vergeblich) um einen Platz in der Champions League gespielt haben. Der Türke sei sich mit Barça bereits einig, heisst es, nun soll Leicester City ein Angebot in der Höhe von rund 40 Millionen Euro unterbreitet werden. (ram)

Caglar Söyüncü 🇹🇷

Position: Innenverteidigung

Alter: 24

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 1 Tor

Quelle: NTV Spor



Bild: keystone

Holt der FCSG Wils Duah?

Bei seinem Stammklub YB konnte sich Kwadwo Duah nie richtig durchsetzen, er wurde stattdessen der Reihe nach an Xamax, Winterthur und Servette ausgeliehen. Seit dem vergangenen Sommer spielt der einstige Schweizer Junioren-Nationalspieler beim FC Wil, wo der Knopf aufging. Nun könnte der nächste Schritt folgen: Der FC St.Gallen hat ein Auge auf ihn geworfen. (ram)

Kwadwo Duah 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 23

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 12 Tore

Quelle: Blick



Bild: KEYSTONE

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das sind die 48 teuersten Fussball-Transfers der Welt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter