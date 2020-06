Sport

Transfer-Ticker: Real Madrid will BVB-Star Jadon Sancho verpflichten



Real Madrid fädelt mit BVB Sancho-Transfer ein +++ Augsburg will FCZ-Rüegg

Real Madrids Interesse an Sancho

Noch spielt Jadon Sancho für Borussia Dortmund, wo er noch bis 2022 unter Vertrag steht. Ob ihn der Engländer auch erfüllt? Längst steht er bei vielen Topklubs in der Heimat auf dem Zettel. Nun soll sich auch Real Madrid stark für Sancho interessieren. Die Spanier hoffen, dass ihre guten Beziehungen zum BVB einem Deal nützlich sind. Sancho würde wohl erst im Sommer 2021 nach Madrid wechseln und nochmals eine Saison in Dortmund spielen – was die Borussia wohl begrüssen würde. In diesem Sommer plant Real angeblich keinen grossen Transfer. (ram)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 117 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele/20 Tore

Quelle: AS



Bild: AP

Kevin Rüegg vor Wechsel in die Bundesliga?

Der FC Augsburg steht nach Informationen der «Augsburger Allgemeinen» vor der Verpflichtung von Verteidiger Kevin Rüegg vom FC Zürich. Demnach soll der Bundesligist schon im vergangenen Sommer Interesse am Captain der Schweizer U21-Nationalmannschaft, der polyvalent einsetzbar ist, gehabt haben. Der Vertrag des 21-Jährigen mit dem FCZ läuft noch bis Ende Juni 2021.

Mit Verteidiger Stephan Lichtsteiner und Flügelstürmer Ruben Vargas sind derzeit zwei Schweizer Internationale bei Augsburg unter Vertrag. Der FCA liegt in der laufenden Bundesliga-Saison fünf Runden vor Schluss auf Platz 13. (dab/sda/dpa)

Kevin Rüegg 🇨🇭

Position: Rechter Aussenverteidiger

Alter: 21

Marktwert: 5.4 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 0 Tore

Quelle: Augsburger Allgemeine

Bild: KEYSTONE

Klopp hat kongenialen Partner für van Dijk im Visier

Mit Virgil van Dijk verfügt der FC Liverpool über einen der weltbesten Innenverteidiger. Doch das ist Trainer Jürgen Klopp nicht genug, auf dem Weg zur absoluten Supermacht im europäischen Fussball sucht der 52-jährige Deutsche einen kongenialen Partner für den Niederländer.

Mit Joel Matip, Joe Gomez und Dejan Lovren durften sich schon drei Spieler neben van Dijk versuchen, doch keiner konnte vollends überzeugen. Deshalb streckt Klopp seine Fühler nun nach Kalidou Koulibaly von der SSC Napoli aus. Der 1,87 Meter grosse Innenverteidiger ist nicht nur zweikampf- und kopfballstark, sondern auch antrittsschnell sowie passsicher und passt damit perfekt ins Anforderungsprofil. (pre)

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Position: Innenverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 56 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 0 Tore

Quelle: Eurosport

Bild: EPA

Messi will Guerreiro zu Barça locken

Seit längerem wird gemunkelt, dass Raphaël Guerreiro Borussia Dortmund im Sommer in Richtung Barcelona verlassen könnte. Wie «Don Balon» berichtet, setzt sich nun auch Lionel Messi für einen Transfers des portugiesischen Linksfusses ein. Bei den Barça-Bossen soll sich Messi aktiv für eine Verpflichtung stark gemacht haben.

Guerreiro ist spielt seit dem Re-Start der Bundesliga gross auf und erzielte schon drei Tore. Bei Barça spielt derzeit meist der erst 17-jährige Ansu Fati auf der linken Aussenbahn. Noch immer ist in Barcelona auch die Rückkehr von Neymar ein Thema. Ob sich der Transfer wegen Coronakrise aber noch finanzieren lässt, scheint fraglich.

Raphaël Guerreiro 🇵🇹

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 28 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 8 Tore

Quelle: Don Balon



Bild: EPA

St.Gallen verlängert mit Ruiz bis 2023

Der FC St.Gallen hat eine weitere Weiche für die Zukunft gestellt und den Vertrag mit Mittelfeldspieler Victor Ruiz vorzeitig bis Sommer 2023 verlängert. Der 26-jährige Spanier wechselte Anfang 2019 zum FCSG und hat in dieser Saison in 21 Spielen 13 Skorerpunkte gesammelt – vier Tore und neun Assists stehen für den quirligen Offensivmann bislang zu Buche.

«Victor ist ein immens wichtiger Spieler für uns und verkörpert die Art,wie wir Fussball spielen wollen. Er hat sich in dieser Saison hervorragend entwickelt und ist zu einer Schlüsselfigur dieses Teams geworden. Wir wollten ihn unbedingt langfristig halten und sind stolz, die Zusammenarbeit mit Víictor fortführen zu können», so Sportchef Alain Sutter. (pre)

Victor Ruiz 🇪🇸

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 550'000 Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 5 Tore

Victor #Ruiz hat seinen Vertrag beim FC St.Gallen 1879 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ verlängert 🟢⚪💪

👉 https://t.co/Xosq2obmZ9 pic.twitter.com/8WH1WQfQmO — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) June 2, 2020

Bayern distanzieren sich von Sané-Transfer

Der Transfer von Leroy Sané zu Bayern München schien zuletzt immer konkreter zu werden. Auch der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeness äusserte sich vor wenigen Tagen noch optimistisch gegenüber dem «Bayerischen Rundfunk», er hoffe, dass Sané bald Teil der Mannschaft sein werde.

Nun hat sich Vorstandsmitglied Oliver Kahn allerdings von einem Wechsel distanziert. Im Moment sind da erst mal noch ganz andere Dinge zu bewältigen, so der ehemalige Torhüter gegenüber «Sky90». Er könne sich sogar vorstellen, dass es keine Transfers geben wird, so Kahn weiter.

Deshalb zeigte er sich auch bezüglich eines Sané-Wechsels zurückhaltend: «Sané hat eine Verletzung hinter sich, versucht Stück für Stück wieder Anschluss zu finden. Ich glaube, es ist heute schwierig, hier und heute über Spieler zu sprechen, die einen gültigen Arbeitsvertrag haben», so der ehemalige Keeper. Sanés Vertrag bei Manchester City dauert noch bis im Sommer 2021. (dab)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Flügelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 2 Spiele

Quelle: Sky90

Bild: EPA/ANSA

St. Gallen bindet auch Fazliji längerfristig

Der FC St. Gallen bindet einen weiteren jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs längerfristig. Die Ostschweizer verlängern den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler Betim Fazliji bis zum Sommer 2023. Der 21-jährige Fazliji war in der unterbrochenen Saison ein Erfolgsgarant. In den 14 Spielen, in denen der gebürtige Serbe eingesetzt wurde, verlor der Leader der Super League kein einziges Mal.

Vor acht Tagen hatten sich die St. Galler Verantwortlichen bereits mit dem derzeit nach einem Kreuzbandriss rekonvaleszenten Stürmer Boris Babic (22) auf die Fortführung der Zusammenarbeit bis 2023 geeinigt. (dab/sda)

Betim Fazliji 🇨🇭🇷🇸

Position: Mittelfeldspieler

Alter: 21

Marktwert: 100'000 Franken

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 2 Tore

Betim Fazliji 📝2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🟢⚪ pic.twitter.com/TVdozzJ7OA — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) May 28, 2020

Chelsea zeigt Interesse an Roman Bürki

Chelsea ist laut einem Medienbericht an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Schweizer Torhüter Roman Bürki interessiert. Bürki soll beim Europa-League-Sieger den Spanier Kepa Arrizabalaga als Nummer 1 ablösen und rund 16 Millionen Euro kosten, wie die Boulevard-Zeitung «Sun» berichtete.

Der neunfache Schweizer Internationale Bürki hatte 2015 für rund sechs Millionen Euro von Freiburg zu Borussia Dortmund gewechselt. Der 29-jährige Berner bestritt bisher 184 Bundesliga-Spiele für den BVB. Chelsea hofft auf einen günstigen Deal, weil der Vertrag von Bürki in Dortmund im Sommer 2021 ausläuft. (dab/sda/dpa)

Roman Bürki 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 29

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele

Quelle: The Sun

Bild: dpa

Newcastle zeigt Interesse an Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri könnte in diesem Sommer innerhalb der Premier League wechseln. Wie die Daily Mail berichtet, soll nämlich Newcastle United am Schweizer Offensivspieler interessiert sein. Sollten wie geplant Investoren aus Saudi-Arabien den Verein übernehmen, könnte Shaqiri eine der ersten Verpflichtungen werden. Bei Newcastle steht mit Fabian Schär bereits ein anderer Schweizer Nationalspieler unter Vertrag.

Beim FC LIverpool hatte Shaqiri in den letzten Monaten einen schweren Stand. Aufgrund von Verletzungen und starker Konkurrenz kam der 28-Jährige in der Premier League in dieser Saison erst auf 174 Einsatzminuten. Zuletzt wurde der Nati-Spieler auch mit dem FC Sevilla und der AS Roma in Verbindung gebracht. (dab)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 28

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 10 Spiele, 1 Tor

Quelle: Daily Mail

Bild: EPA

St.Gallen verliert Demirovic

Der FC St.Gallen wird Stürmer Ermedin Demirovic nicht halten können. Trainer Peter Zeidler sagte gegenüber der französischen Zeitung «L'Est Republicain»: «Leider wird er uns verlassen, weil er immer noch im Besitz von Alaves ist und von einer Reihe von Bundesliga-Vereinen und auch von St-Etienne umworben wird.» Offenbar buhlt vor allem Freiburg heftig um Demirovic.

Die Zeitung bringt auch einen möglichen St.Galler Neuzuzug ins Spiel. Sofiane Diop, ein 19-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, könnte in die Ostschweiz wechseln. Er gehört der AS Monaco, die ihn in dieser Saison an Zeidlers Ex-Klub Sochaux ausgeliehen hat und ihn nochmals bei einem anderen Klub unterbringen möchte. (ram)

Ermedin Demirovic 🇧🇦

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 900'000 Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 9 Tore

Quelle: L'Est Republicain



Bild: KEYSTONE

Sion holt Serey Dié zurück ins Wallis

Der FC Sion hat die Verpflichtung von Geoffroy Serey Dié bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler wechselt am 1. Juni von Neuchâtel Xamax zu den Sittenern, wo er bis 2022 unterschrieben hat. Der 35-Jährige hatte bereits von 2008 bis 2013 für Sion gespielt und in dieser Zeit zweimal den Cup gewinnen. (dab)

Geoffroy Serey Dié 🇨🇮

Position: Mittelfeldspieler

Alter: 35

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 1 Tor

Serey Die est de retour au FC Sion!



"Je suis très content de retrouver ce maillot rouge et blanc et de lui rendre ce qu’il m’a apporté en me faisant venir en Europe", se réjouit le milieu de terrain ivoirien.



👉https://t.co/TNhKTIUjMc#FCSion #HopSion



⚪️🔴 pic.twitter.com/QW9DO18nND — FC Sion (Stay at 🏠) (@FCSion) May 25, 2020

Götze als Shaqiri-Ersatz zu Liverpool?

Wo setzt Weltmeister Mario Götze seine Karriere fort? Seit dem Wochenende ist klar, dass er Borussia Dortmund Ende Saison verlassen wird. Lothar Matthäus brachte Hertha BSC ins Spiel, andere Medien die AC Milan und die beiden Hauptstadtklubs AS Roma und Lazio. Eurosport-Experte James Kilpatrick glaubt, dass Götze zum FC Liverpool und seinem «Ziehvater» Jürgen Klopp wechseln könnte: «Er könnte die Kaderposition von Xherdan Shaqiri einnehmen.» Allerdings dürfte Götze lieber zu einem Klub gehen, bei dem er öfter spielt als der Schweizer Nationalspieler, um den sich zuletzt Gerüchte über einen Transfer zu Galatasaray rankten. (ram)

Mario Götze 🇩🇪

Position: Stürmer

Alter: 27

Marktwert: 10,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 3 Tore

Quelle: Eurosport

Bild: AP

Dortmund und Götze trennen sich am Saisonende

Mario Götze wird Borussia Dortmund nach dieser Saison definitiv verlassen. Das bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc im TV-Sender Sky. «Wir sind übereingekommen, dass wir die Zusammenarbeit nach der Saison nicht fortsetzen werden», sagte Zorc. Den Entscheid habe man «gemeinsam getroffen».

Der Siegtorschütze für Deutschland im WM-Final 2014 gegen Argentinien spielte in den Planungen von Trainer Lucien Favre zuletzt keine Rolle mehr. Die Entscheid sei «auch in seinem Sinne», sagte Zorc über Götze. Wohin der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt, ist noch unklar. (abu/sda)

Mario Götze 🇩🇪

Position: Stürmer

Alter: 27

Marktwert: 10,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 3 Tore

Bayern lässt Kaufoption für Coutinho verstreichen

Der FC Bayern München hat die Option zum Kauf des ausgeliehenen Offensivspielers Philippe Coutinho vom FC Barcelona für eine festgeschriebene Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro nicht genutzt.

Ob der deutsche Rekordmeister den 27-Jährigen für eine geringere Summe verpflichten will, liess Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge offen. «Jetzt müssen wir erst einmal intern die Kaderplanung abschliessen und sehen, ob er weiter eine Rolle bei uns spielen soll oder nicht», sagte Rummenigge dem «Spiegel». (abu/sda/dpa)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 8 Tore

Bild: EPA

Bilbao-Legende Aduriz tritt zurück

Aritz Aduriz, der älteste Torschütze im Trikot der spanischen Nationalmannschaft, gibt im Alter von 39 Jahren seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Ursprünglich wollte die Klublegende von Athletic Bilbao noch den spanischen Cupfinal gegen den baskischen Rivalen San Sebastian bestreiten, wegen der Corona-Pandemie musste das für den 18. April geplante Endspiel aber auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Stattdessen wird sich der zweifache Torschützenkönig der Europa League (2016 und 2018) nun einer längst fälligen Hüftoperation unterziehen.

Für seinen Stammklub Athletic Bilbao schoss Aduriz in 296 Spielen 141 Tore. Für Spaniens Nationalteam gelangen ihm in 13 Länderspielen immerhin zwei Treffer. Sein letzter beim 4:0-Sieg gegen Mazedonien im November 2016 erzielte er mit 35 Jahren und 275 Tagen. (dab/sda)

Aritz Aduriz 🇪🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 39

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2019/20: 17 Spiele, 1 Tor

Bild: EPA

Boris Babic bleibt beim FCSG

Der FC St. Gallen verlängert den auslaufenden Vertrag mit dem derzeit rekonvaleszenten Stürmer Boris Babic um drei Jahre bis zum Sommer 2023.

Das 22-jährige Eigengewächs war mit seinen sieben Toren und zwei Vorlagen massgeblich am Höhenflug des aktuellen Leaders der Super League beteiligt.

Mitte Februar wurde Babic jedoch von einer schweren Knieverletzung gestoppt. Er riss sich im zweitletzten Spiel vor der anhaltenden Corona-Pause auswärts gegen Luzern das vordere Kreuzband im rechten Knie. (dab/sda)

Boris Babic 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 300'000 Franken

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 7 Tore

Bayern München bindet Captain Neuer bis 2023

Der deutsche Meister Bayern München hat den Vertrag mit Torhüter Manuel Neuer (34) vorzeitig um zwei weitere Jahre bis Ende Juni 2023 verlängert. Der deutsche Nationalgoalie trägt seit der Saison 2017/18 die Captainbinde beim deutschen Rekordmeister.

Neuer war im Sommer 2011 von Schalke 04 zu den Bayern gewechselt. Mit den Münchnern gewann der Weltmeister von 2014 sieben Meistertitel, viermal den Cup sowie 2013 die Champions League. (dab/sda)

Manuel Neuer 🇩🇪

Position: Torhüter

Alter: 34

Marktwert: 14.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele

🎉 @Manuel_Neuer hat seinen Vertrag mit dem #FCBayern vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert. #Neuer2023



ℹ https://t.co/1RqBMTW0pc — FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020

Newcastle will Gareth Bale

Sofern die Klubübernahme durch steinreiche Saudis klappt, möchte Newcastle United tief ins Portemonnaie greifen. Die «Magpies» seien bereit, Real Madrid umgerechnet 63 Millionen Franken für Gareth Bale zu offerieren, heisst es. Um den Waliser, der 2013 bei seinem Wechsel nach Spanien der teuerste Fussballer der Welt war, buhlen auch Ex-Klub Tottenham Hotspur und David Beckhams MLS-Team Inter Miami. (ram)

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 3 Tore

Quelle: Daily Mail



Bild: AP

Tottenhams Foyth zu Barça?

Nach drei Jahren in London will Tottenham Hotspur den Abwehrspieler Juan Foyth im Sommer abgeben. Unter José Mourinho spielt er bloss eine Nebenrolle. Der Gaucho ist nun dem Vernehmen nach in den Fokus des FC Barcelona gerückt, wo er als günstige Alternative angesehen wird. (ram)

Juan Foyth 🇦🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 13,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 0 Tore

Quelle: Mirror

Bild: EPA/EPA

Pjanic soll mit Wechsel zu Barcelona einverstanden sein

Zwischen Juventus Turin und dem FC Barcelona bahnt sich in diesem Sommer ein grosses Transfergeschäft an. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, sollen sich die Katalanen nämlich mit Juventus-Mittelfeldspieler Miralem Pjanic einig sein.

Zwischen den Vereinen sind die Modalitäten allerdings noch nicht geklärt, wie die «Gazzetta» weiter schreibt: Die «Alte Dame» will sich im Tausch für Pjanic die Dienste des Brasiliners Arthur sichern, Barcelona will hingegen lieber Arturo Vidal oder Ivan Rakitic abgeben. (dab)

Miralem Pjanic 🇧🇦

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 3 Tore

Bild: AP/AP

Sané soll sich mit Bayern geeinigt haben

Leroy Sané soll sich gemäss «Sport Bild» mit Bayern München auf einen Transfer geeinigt haben. Demnach hat der deutsche Rekordmeister mit dem Flügelstürmer von Manchester City einen Fünfjahresvertrag ausgemacht. Und Sané könnte für die Bayern zum Schnäppchen werden: So sollen die Münchner angeblich nur 40 Millionen Euro an Sanés Noch-Arbeitgeber ManCity überweisen. Im vergangenen Sommer hiess es nach übereinstimmenden Meienberichten, dass sich der amtierende englische Meister erst bei einer Summe zwischen 100 und 150 Millionen Euro verhandlungsbereit zeige. (pre)

Leroy Sané 🇩🇪

Position: Linkaussen

Alter: 24

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 2 Spiele, 0 Tore



Bild: AP/AP

Zidane will Hernandez-Brüder zu Real holen

Wie «Le10Sport» berichtet, ist Real-Trainer Zinédine Zidane nicht nur an der Rückkehr von Théo Hernandez interessiert, sondern will auch dessen älteren Bruder – Bayern-Star Lucas Hernandez – im Sommer nach Madrid locken. Ein Transfer könnte sich allerdings nicht nur wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise jedoch als schwierig erweisen. Hernandez war erst 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den Bayern gewechselt. Der französische Weltmeister musste sich im vergangenen Jahr einer Kreuzband-OP unterziehen und kam nur gerade auf 14 Einsätze. Trotzdem will Hansi Flick ihn keinesfalls abegeben. (pre)

Lucas Hernandez 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 0 Tore



Bild: dpa

Bua vor Wechsel zu Olympiakos

Offensivspieler Kevin Bua wird die Schweiz wohl verlassen. Sein Vertrag beim FC Basel läuft Ende Saison aus, einen neuen Kontrakt dürfte er nicht mehr erhalten, heisst es. Griechische Medien gehen deshalb davon aus, dass Bua schon bald als neuer Spieler von Olympiakos Piräus präsentiert wird. (ram)

Kevin Bua 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 29 Spiele, 10 Tore

Quelle: Tages-Anzeiger

Bild: KEYSTONE

Olivier Giroud verlängert bei Chelsea

Chelsea hat den Vertrag mit dem 33-jährigen französischen Internationalen Olivier Giroud um eine weitere Saison verlängert. Von 2012 bis 2018 spielte Giroud bei Arsenal, bevor er zu Chelsea wechselte. Zuletzt spekulierten italienische Medien über einen Wechsel zu Inter Mailand oder Lazio Rom.

In der Geschichte der Nationalmannschaft von Weltmeister Frankreich ist der Stürmer mit 38 Toren in 95 Länderspielen der drittbeste Torschütze. Vor ihm stehen nur Thierry Henry (51 Tore) und Michel Platini (41 Tore). (dab/sda/afp)

Olivier Giroud 🇫🇷

Position: Stürmer

Alter: 33

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele/3 Tore

Bild: AP

Bürki weiter beim BVB

Roman Bürki steht bei Borussia Dortmund vor einer Vertragsverlängerung. Der Goalie soll vier weitere Jahre in Diensten des BVB stehen. Es sei nur noch Formsache, dass er den unterschriftsreifen Vertrag in den nächsten Tagen unterschreibe, heisst es. Trotz Corona-Krise soll Bürkis Gehalt von 3,5 auf etwas über 4 Millionen Euro steigen. (ram)

Roman Bürki 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 29

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele

Quelle: Bild



Bild: EPA

Der FCZ verpflichtet italienischen Nachwuchsstürmer

Der FC Zürich hat die Verpflichtung des 16-Jährigen Stürmers Degnand Wilfried Gnonto bekannt gegeben. Der Italiener mit ivorischen Wurzeln kommt auf die kommende Saison von Inter Mailand und unterschreibt beim FCZ einen Vertrag bis 2023.

In der aktuellen Saison kam Gnonto in der U19-Mannschaft von Inter auf 12 Einsätze und verbuchte dabei auf einen Treffer und zwei Assists. Zudem ist er Teil der italienischen U17-Nationalmannschaft, mit der er an der letztjährigen WM teilnahm. (dab)

Degnand Wilfried Gnonto 🇮🇹🇨🇮

Position: Stürmer

Alter: 16

Marktwert: -

Bilanz 2019/20: 12 Spiele/1 Tor

Fünfjahresvertrag für Jungstar Davies

Der FC Bayern München hat den 19-jährigen Jungstar Alphonso Davies langfristig an sich gebunden. Bayern verlängerte den Vertrag mit dem ultraschnellen Kanadier, der in seiner ersten Saison in Deutschland auf der Position des linken Verteidigers vollauf überzeugte, um zwei Jahre bis Juni 2025. (dab/sda/dpa)

Alphonso Davies 🇨🇦

Position: Linker Aussenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 45 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele/1 Tor

Rakitic beim FC Barcelona nicht mehr glücklich

Ivan Rakitic, der 32-jährige kroatische Internationale aus Möhlin AG, fühlt sich beim FC Barcelona unfair behandelt. Das erklärt Rakitic in einem Interview mit der Zeitung «Mundo Deportivo».

«Ich verstehe die Situation, aber ich bin kein Sack Kartoffeln, mit dem man machen kann, was man will», sagte der Mittelfeldspieler. In dieser Saison zählte Rakitic in nur noch 10 von 27 Meisterschaftsspielen zur Startformation, nachdem er in den Jahren davor unbestrittene Stammkraft gewesen war.

Deshalb ist ein Vereinswechsel denkbar. «Ich will bei einem Klub sein, bei dem ich mich gewollt und respektiert fühle. Wenn das bei Barça ist, wäre ich hocherfreut. Wenn nicht, werde ich derjenige sein, der entscheidet, niemand sonst.»

Rakitic bestätigte, dass er im Sommer Teil eines von Barcelona geplanten Deals gewesen sei, um Neymar von Paris St. Germain zurück ins Camp Nou zu bringen. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings. Bei den Katalanen steht der der frühere Spieler des FC Basel noch bis 2021 unter Vertrag.

Mit Barcelona gewann Rakitic seit seinem Wechsel vom FC Sevilla 2014 je einmal die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup, je viermal den Meistertitel und Cup sowie zweimal den spanischen Supercup. Ausserdem wurde er mit Kroatien 2018 WM-Zweiter. (zap/sda/apa/reuters)

Ivan Rakitic 🇭🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 20 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele

Bild: EPA

Messi wettert gegen Transfergerüchte

Lionel Messi hat die Gerüchte über einen angeblichen Wechsel zu Inter Mailand auf Instagram deutlich zurückgewiesen. Mit einem Story-Post kommentierte der 32-jährige Barcelona-Superstar einen Tweet des argentinischen TV-Senders «TNT Sports», der Messi auf dem Sprung zu Inter Mailand sah.

«Diese Nachrichten sind eine Lüge», stellte der Argentinier klar. «TNT Sports» hatte zuvor berichtet, dass es bereits Verhandlungen zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand gebe. Neben Messi sollte angeblich auch Thiago Almada von Velez Sarsfield nach Italien wechseln. Zudem behauptete der TV-Sender, der Argentinier habe eine Kaution über 1,6 Millionen Euro für seinen ehemaligen Barça-Teamkollegen Ronaldinho übernommen, was Messi ebenfalls demenierte. (pre)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 32

Marktwert: 112 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele/24 Tore



Sancho für ManUnited-Wechsel «sehr offen»

Jadon Sancho soll sich offenbar entschieden haben, wohin er in der nächsten Transferperiode wechseln wll. Wie das Online-Portal «The Athletic» berichtet, ist das BVB-Talent einem Transfer zu Manchester United gegenüber «sehr offen» eingestellt.

Neben den «Red Devils» galten zuletzt auch Chelsea und Liverpool als Interessenten. Laut «The Athletic» ist den beiden Premier-League-Klubs aber die von Dortmund geforderte Ablösesumme zu hoch. Der BVB soll nämlich trotz Corona-Krise auf einem Preis von rund 120 Millionen Euro beharren. Damit versuchen die Deutschen offenbar, einen Wechsel möglichst zu verhindern. (pre)

Jadon Sancho 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 20

Marktwert: 117 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele/17 Tore

Bild: AP

Vertragsgespräche zwischen Bürki und Dortmund verschoben

Der Torhüter Roman Bürki und sein Klub Borussia Dortmund haben die Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung verschoben. «Wir tauschen uns aus, was möglich ist, aber wir haben uns noch nicht gefunden. Es ist keine Frage des Geldes zwischen Dortmund und mir», sagte der 29-Jährige in Dortmund.

Bürki, seit 2015 beim BVB engagiert, besitzt beim Bundesligisten noch einen bis Juni 2021 laufenden Vertrag. Derzeit gebe es aber wichtigere Dinge, fügte der Berner an. (dab/sda/dpa)

Roman Bürki 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 29

Marktwert: 14 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele

Bild: dpa

Müller bleibt bei Bayern München

Der deutsche Meister Bayern München hat den Vertrag mit Stürmer Thomas Müller um zwei weitere Jahre bis Ende Juni 2023 verlängert.

Zu Beginn der derzeit unterbrochenen Bundesliga-Saison war über ein Abgang des Eigengewächs spekuliert worden, da Müller unter dem später entlassenen Trainer Niko Kovac kaum mehr zur Stammformation gehörte. (abu/sda)

Thomas Müller 🇩🇪

Position: Hängende Spitze

Alter: 30

Marktwert: 32 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 10 Tore

Macht Liverpool mit Shaqiri Kasse?

Xherdan Shaqiris Tage beim FC Liverpool scheinen gezählt zu sein. Immer wieder war der Schweizer Nationalspieler verletzt und wenn er fit war, musste er meist auf der Bank Platz nehmen. Nur 10 Einsätze stehen bei ihm in dieser Saison zu Buche, einer über 90 Minuten.

Das «Liverpool Echo» rechnet deshalb trotz eines Vertrags bis 2023 mit einem Verkauf Shaqiris. Und dabei könnten die «Reds» richtig Kasse machen. Der «Kraftwürfel» kam 2018 für 13,7 Millionen Euro von Stoke City nach Liverpool, nun fordert man an der Anfield Road rund 31 Millionen Euro für Shaqiri. Noch müssen zu diesen Bedingungen aber ein Käufer gefunden werden. (pre)

Xherdan Shaqiri 🇨🇭

Position: Rechtsaussen

Alter: 28

Marktwert: 20 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 10 Spiele/1 Tor



Bild: EPA/EPA

Götze wechselt nicht nach Leverkusen

Mario Götze wird im Sommer nicht von Borussia Dormtund zu Bayer Leverkusen wechseln. Die «Bild»-Zeitung hatte bei Rolfes nachgefragt, nachdem «Sport1» berichtete, Bayer 04 sei einer der Klubs, die sich mit dem Weltmeister von 2014 beschäftigen. Götze sei «ein guter Spieler», betonte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes daraufhin. «Aber er ist bei uns kein Thema.»

Hertha BSC war ebenfalls als neuer Klub für Götze im Gespräch, aber Manager Michael Preetz bestätigte zuletzt, dass vor allem Ex-Trainer Jürgen Klinsmann Interesse am deutschen WM-Final-Torschützen von 2014 hatte. (pre)

Mario Götze 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 13 Millionen Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele/3 Tore



Bild: EPA

Aarau schnappt sich François Affolter

Der FC Aarau verpflichtet bis Ende Saison François Affolter. Zuletzt spielte der 28-jährige Verteidiger in der Major League Soccer für die San Jose Earthquakes, wo sein Vertrag mit dem Jahreswechsel endete. Nach seiner Rückkehr aus den USA hielt sich Affolter, fünfmaliger Nationalspieler der Schweiz, beim FC Aarau fit.

François Affolter 🇨🇭

Position: Innenverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 150'000 Euro

Bilanz 2019/20: Keine Spiele, letzer Einsatz im Juni 2019.



Herzlich willkommen, François Affolter! Der 28-jährige Innenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis Ende Saison mit Option



➡️ Mehr erfahren: https://t.co/Ndp3INf1V8#ZämeFörAarau pic.twitter.com/OqJ5It90io — FC Aarau (@FCAarau1902) February 19, 2020

