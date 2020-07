Sport

Transferticker

Transfer-Ticker: Hertha BSC will Leipzigs Ersatzgoalie Yvon Mvogo holen



Transferticker

Mvogo Herthas Wunschgoalie +++ Martinez als Agüero-Nachfolger zu ManCity?

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Mvogo Herthas Wunschgoalie

Nach Jahren als Bankdrücker in Leipzig könnte Ex-YB-Goalie Yvon Mvogo wieder regelmässig spielen. Nämlich dann, wenn ihn RB nach Berlin ziehen lässt. Mvogo gilt als neuer Wunschgoalie von Hertha BSC, nachdem mit Gregor Kobel (will beim Aufsteiger VfB Stuttgart bleiben) ein anderer Schweizer Keeper abgesagt hat. Die Leipziger sollen nicht abgeneigt sein, im Gespräch sind eine Ablösesumme zwischen drei und vier Millionen Euro – und eine Rückkaufklausel, weil RB nach wie vor viel von Mvogo hält. (ram)

Yvon Mvogo 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 26

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 6 Spiele

Quelle: Bild



Bild: DPA

Martinez als Agüero-Nachfolger zu ManCity?

In den letzten Wochen wurde Inter-Stürmer Lautaro Martinez regelmässig mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wie «Sky Sports» berichtet, soll sich nun auch Manchester City um den Argentinier bemühen. Die «Citizens» sollen Martinez als potentiellen Nachfolger für Landsmann Sergio Agüero sehen.

Auch Martinez soll einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt sein – so berichtet «Sky Sports» weiter, der Stürmer habe kein Interesse an einer Vertragsverlängerung in Mailand. Der aktuelle Vertrag des Argentiniers bei Inter dauert noch bis im Sommer 2023. Dieser soll aber eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 110 Millionen Euro beinhalten. (dab)

Lautaro Martinez 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 64 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele, 18 Tore

Quelle: Sky Sports



Bild: EPA

Napoli verpflichtet wohl Victor Osimhen für Rekordsumme

Der Nigerianer Victor Osimhen steht kurz vor einem Wechsel von LOSC Lille zu Napoli. Das bestätigte Lilles Sportchef Geschäftsführer Marc Ingla an einer Pressekonferenz am Donnerstag. «Der Wechsel steht vor dem Abschluss», so Ingla.

Für den 21-jährigen Stürmer will Napoli tief ins Portemonnaie greifen. Gemäss italienischen Medienberichten werden die Süditaliener über 50 Millionen Euro nach Lille überweisen. Damit wäre der Nigerianer der teuerste Transfer in Napolis Geschichte. Der bisher teuerste Spieler war Gonzalo Higuain, den die Italiener im Sommer 2013 von Real Madrid verpflichteten. (dab)

Victor Osimhen 🇳🇬

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 27 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 18 Tore

Bild: EPA

Schneuwly beendet Karriere

Marco Schneuwly zieht mit 35 Jahren einen Schlussstrich. Der Aarau-Stürmer beendet seine Laufbahn und kehrt zu seinem Ex-Klub FC Luzern zurück. Dort wird Schneuwly, der in 334 Super-League-Spielen 103 Tore erzielte, künftig als Talentmanager tätig sein. (ram)

Bild: KEYSTONE

Drei Bundesliga-Klubs jagen Rodriguez

Nach seinem kurzen Gastspiel bei PSV Eindhoven (Kaufoption nicht gezogen) ist Ricardo Rodriguez im Juli zur AC Milan zurückgekehrt. Dort ist der Schweizer Nati-Verteidiger aber nicht mehr gefragt und die «Rossoneri» suchen einen neuen Abnehmer für den Linksfuss. Gemäss der «Bild»-Zeitung haben drei Bundesliga-Klubs ihr Interesse angemeldet: Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Die Ablöse soll nur noch drei Millionen Euro betragen und Rodriguez wird – egal für wen – zum Super-Schnäppchen. (pre)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 27

Marktwert: 5,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 11 Spiele, 0 Tore

Quelle: Bild

Bild: EPA

Oblak im Tausch für Kepa zu Chelsea?

Chelsea hat offenbar ein Auge auf Torhüter Jan Oblak von Atlético Madrid geworfen. Für den slowenischen Nationalspieler sind die Londoner laut «Mirror» sogar bereit, Stammkeeper Kepa Arrizabalaga einzutauschen. Erst vor zwei Jahren machte Chelsea den Spanier durch einen 80-Millionen-Transfer von Athletic Bilbao zum teuersten Torhüter der Geschichte.

Oblaks Preisschild ist aber nochmals deutlich höher, er kann dank einer Ausstiegsklausel für 130 Millionen Euro wechseln. Von dieser wollen die «Blues» nun offenbar Gebrauch machen. Aber die komplette Summe will Chelsea nicht zahlen. Der Plan: Kepa soll im Tausch gegen Oblak zu Atlético wechseln. Zudem soll eine Millionen-Betrag dazugezahlt werden. (pre)

Jan Oblak 🇸🇮

Position: Torhüter

Alter: 27

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 46 Spiele, 35 Gegentore



Kepa Arrizabalaga 🇪🇸

Position: Torhüter

Alter: 25

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 53 Gegentore



Bild: keystone

Havertz zu Chelsea, wenn …

Der umworbene Kai Havertz soll sich entschieden haben. Er will zur nächsten Saison zu Chelsea wechseln – unter einer Bedingung. Die «Blues» müssen sich für die Champions League qualifizieren, ansonsten kommt Havertz nicht. Kein Thema mehr ist offenbar ein Wechsel zu Bayern München, der Rekord- und Serienmeister soll die Verhandlungen abgebrochen haben. (ram)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 17 Tore

Quelle: Kicker (via Eurosport) | Sport Bild

Bild: keystone

Milan verpflichtet Simon Kjaer fix

Milan verpflichtete den Dänen Simon Kjaer nach einer sechsmonatigen Ausleihe definitiv vom FC Sevilla. Der 31-jährige Verteidiger unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022. In der ersten Saisonhälfte hatte Kjaer leihweise bei Milans Liga-Konkurrent Atalanta Bergamo unter Vertrag gestanden. (pre/sda)

Simon Kjaer 🇩🇰

Position: Innenverteidiger

Alter: 31

Marktwert: 5.2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 19 Spiele, 0 Tore



André Schürrle verlässt den BVB

Borussia Dortmund und Offensivspieler André Schürrle gehen per sofort getrennte Wege. Wie der BVB mitteilte, habe man sich gemeinsam auf eine Auflösung des bis 2021 dauernden Vertrags geeinigt.

Der Weltmeister von 2014 stand seit 2016 beim BVB unter Vertrag, war aber zuletzt an Spartak Moskau und zuvor an Fulham ausgeliehen. Für Dortmund absolvierte Schürrle insgesamt 51 Pflichtspiele, das letzte im Mai 2018. (dab)

André Schürrle 🇩🇪

Position: Linksaussen

Alter: 29

Marktwert: 4.5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 2 Tore

ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt.



Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! 🍀 — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

Katarischer Nationalspieler für den FCB?

Im katarischen Fussball ist Almoez Ali ein bekannter Name. Der 23-Jährige hat in 43 Länderspielen bereits 23 Tore erzielt und skort auch in der heimischen Liga regelmässig. So sollen europäische Teams auf Ali aufmerksam geworden sein – gemäss «Tuttomercatoweb» gehört auch der FC Basel zu den Interessenten. Der einstige Serienmeister soll wie auch Galatasaray, Shakhtar Donezk und Lokomotive Moskau einen ersten Vorstoss unternommen haben.

Ali spielte in seiner Jugend bereits einige Jahre in Europa. Aus dem Nachwuchs des belgischen KAS Eupen wechselte er 2015 nach Österreich zu LASK und 2016 nach Spanien zu Leonesa, ehe er wieder nach Katar zurückkehrte. Für seinen jetzigen Verein Al Duhail absolvierte der Stürmer 95 Spiele und kam dabei auf 28 Tore und 30 Vorlagen. (dab)

Almoez Ali 🇶🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 2.4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 6 Tore

Quelle: Tuttomercatoweb

Bild: EPA/EPA

Verkauft Barça Umtiti?

Vor vier Jahren ist Samuel Umtiti zum FC Barcelona gestossen. Nun scheint die Zeit des französischen Verteidigers bei den Katalanen bald vorbei zu sein. Gemäss spanischen Medien wollen die Blaugrana Umtiti verkaufen. Interesse gäbe es vor allem aus der Serie A – konkret von Napoli, Lazio und der AS Rom. (abu)

Samuel Umtiti 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele

Quelle: Sport



Bild: AP/AP

Leverkusen will Leipzigs Schick

Die AS Rom hat Patrik Schick letzte Saison an RB Leipzig ausgeliehen. Dort überzeugte der Tscheche mit zehn Toren in 22 Spielen. Leipzig wollte den Stürmer eigentlich behalten, doch die Kaufoption war den Sachsen zu teuer. Nun scheint sich plötzlich Konkurrenz aus der eigenen Liga auch um den Spieler zu bemühen. Nach Informationen der Bild will auch Leverkusen sich die Dienste des 24-Jährigen sichern. (abu)

Patrik Schick 🇨🇿

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 10 Tore

Quelle: Bild

Bild: AP

Thomas Tuchel will Rashford unbedingt bei PSG

Trotz der Coronavirus-Krise will PSG auch in diesem Sommer wieder aufrüsten. Trainer Thomas Tuchel hat vor allein einen Wunschspieler: Gemäss «The Independent» soll der Deutsche begeistert von den Fähigkeiten von Marcus Rashford von Manchester United sein. Tuchel denke, dass England «nicht wisse, wie gut Rashford tatsächlich ist» und dass er «das perfekte Abbild des modernen Offensivspielers sei», wird weiter berichtet.

Zudem denkt Tuchel, dass Rashford gut mit den jetzigen Superstars Neymar und Kylian Mbappé harmonieren könnte. Deshalb soll er sich auch gegenüber den Vereinsbossen für eine Verpflichtung ausgesprochen haben. Das Problem ist allerdings der Preis: Wie «The Independent» weiter schreibt, dürfte Manchester United mehr als 100 Millionen Pfund für den 22-Jährigen fordern. (dab)

Marcus Rashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 64 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 21 Tore

Quelle: The Independent

Bild: keystone

Chelsea plant Goalie-Tausch mit Atlético

Der FC Chelsea möchte sich gemäss dem «Mirror» auf die kommende Saison hin auf der Goalieposition verstärken. Dabei sollen die «Blues» vor allem an Atlético-Goalie Jan Oblak interessiert sein. Während der Slowene in den letzten Jahren stark aufspielte, schwächelte Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga zuletzt.

Wie der «Mirror» weiter schreibt, will Chelsea Atlético ein Tauschgeschäft vorschlagen und den Spaniern Kepa anbieten. So soll die Ablösesumme etwas nach unten gedrückt werden. Günstig dürfte ein Transfer dennoch nicht ausfallen: Die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von Oblak liegt bei 120 Millionen Euro, Kepas Marktwert wird nur auf gut 30 Millionen geschätzt. (dab)

Jan Oblak 🇸🇮

Position: Torhüter

Alter: 27

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 46 Spiele



Kepa Arrizabalaga 🇪🇸

Position: Torhüter

Alter: 25

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele

Quelle: Mirror

Bild: EPA

Guardiola ernennt Alaba zum wichtigsten Transferziel

Nachdem klar wurde, dass Manchester City nächste Saison doch in der Champions League antreten darf, wollen die «Citizens» im Sommer auf dem Transfermarkt weiter aufrüsten. Wie «The Guardian» berichtet, soll Trainer Pep Guardiola ein Budget von rund 150 Millionen Pfund bekommen.

Vor allem die Defensive soll auf die kommende Saison hin verstärkt werden. Dabei hat Guardiola einen Favoriten – David Alaba, dessen Vertrag bei Bayern München im Sommer 2021 ausläuft. Guardiola kennt Alaba aus seiner Zeit in München, wo er den Österreicher von 2013 bis 2016 trainierte. (dab)

David Alaba 🇦🇹

Position: Linksverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 2 Tore

Quelle: The Guardian

Bild: imago sportfotodienst

Seoane Kandidat in Hoffenheim

Als einziger Bundesliga-Klub hat die TSG Hoffenheim noch keinen Trainer für die neue Saison. Die Liste möglicher Nachfolger von Alfred Schreuder soll auf vier Namen geschrumpft sein. Darunter befindet sich laut dem «Kicker» auch YB-Meistertrainer Gerardo Seoane. «Insider ahnen, dass für ihn die Zeit reif ist, um den nächsten Karriereschritt zu machen», heisst es im Artikel.

Die anderen Kandidaten sollen Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Ex-Bundesliga-Verteidiger Valérien Ismaël (LASK Linz) und Sebastian Hoeness sein. Der 38-jährige Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeness führte Bayern Münchens zweite Mannschaft zum Meistertitel in der 3. Liga. (ram)

Bild: keystone

Schwegler kündigt Rücktritt an

Pirmin Schwegler wird seine Karriere nach Ende dieser Saison beenden. Dies gab der 33-jährige Luzerner in einem Interview mit dem «Blick» bekannt. «Als ich mich vor einem Jahr fürs Abenteuer in Sydney entschieden habe, war das schon so angedacht. Und in den letzten Wochen hat sich mein Entscheid gefestigt», sagte Schwegler. Ein Angebot des FC Luzern habe er ausgeschlagen.

Schwegler verbrachte den Grossteil seiner Karriere in der deutschen Bundesliga. Für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und Hannover bestritt er 262 Spiele. Im vergangenen Sommer wechselte er zu den Western Sydney Wanderers nach Australien, wo ab Freitag die Saison nach einer Corona-Pause fortgesetzt werden soll. Für die Nationalmannschaft absolvierte Schwegler 14 Länderspiele. An der WM 2010 in Südafrika gehörte der defensive Mittelfeldspieler zum Kader der SFV-Auswahl. (ram/sda)

Bild: Bongarts

Fiorentina-Juwel Chiesa von vier Teams umworben

Federico Chiesa von der Fiorentina gehört zu den grössten Talenten im italienischen Fussball. Im Alter von 22 Jahren hat er bereits 127 Spiele in der Serie A sowie 17 Partien mit der Nationalmannschaft bestritten. Im Sommer könnte der Italiener nun den nächsten Schritt machen und den Verein wechseln.

Wie die englische «Daily Mail» berichtet, sollen vier Teams an Chiesa interessiert sein: Juventus Turin, Inter Mailand, Manchester United sowie Newcastle United, das im Falle einer Übernahme durch saudische Investoren bald viel Geld zur Verfügung haben könnte. Die «Magpies» sollen bereit sein, 60 Millionen Euro zu bieten. Chiesa stammt aus dem Nachwuchs der Fiorentina und lief in seiner Karriere bisher nur für die «Viola» auf. Sein Vertrag bei den Toskanern dauert noch bis im Sommer 2022. (dab)

Federico Chiesa 🇮🇹

Position: Rechtsaussen

Alter: 22

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 7 Tore

Quelle: Daily Mail

Bild: keystone

Inter beschäftigt sich mit Weltmeister Kanté

Inter Mailand möchte auf die kommende Saison erneut aufrüsten. Dabei kursiert seit einigen Tagen auch der Name von N'Golo Kanté. Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, sollen sich die «Nerazzurri» bereits seit längerer Zeit mit dem Chelsea-Mittelfeldspieler beschäftigen.

Dabei könnten die Mailänder vom guten Verhältnis zwischen Kanté und Inter-Trainer Antonio Conte profitieren: Der Italiener coachte Kanté von 2016 bis 2018 bei Chelsea und gewann dabei einen Meistertitel. Zudem gelte der Weltmeister von 2018 bei den Blues nicht mehr als unverkäuflich, so die «Gazzetta» weiter. (dab)

N'Golo Kanté 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 80 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 3 Tore

Quelle: Gazzetta dello Sport

Bild: keystone

ManUnited denkt über Dembélé-Verpflichtung nach

Manchester United könnte sich gemäss «The Athletic» im Sommer um eine Verpflichtung von Ousmane Dembélé bemühen. Sollten sich die «Red Devils» mit Borussia Dortmund über einen Tranfer von Jadon Sancho einigen können, wäre der Barcelona-Spieler die erste Alternative.

Dembélé wechselte im Sommer 2017 von Borussia Dortmund nach Barcelona. Bei den Katalanen konnte sich der Franzose aber auch aufgrund von vielen Verletzungen nie ganz durchsetzen. Sein Vertrag bei Barça dauert noch bis im Sommer 2022. (dab)

Ousmane Dembélé 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 9 Spiele, 1 Tor

Quelle: The Athletic

Bild: EPA

Koulibaly: «Habe nie über einen Transfer gesprochen»

Kalidou Koulibaly von der SSC Napoli wurde zuletzt vermehrt mit Teams aus der Premier League in Verbindung gebracht. Unter anderem wurde Liverpool, Manchester City und Manchester United ein Interesse nachgesagt.

Im Interview mit der «Gazzetta dello Sport» hat sich der Verteidiger nun erstmals zu den Gerüchten geäussert – und diese dementiert. «Es nervt mich, jeden Tag auf diesen oder jenen europäischen Klub angesprochen zu werden», so der Senegalese, «ich habe nie über einen Transfer gesprochen.» Er könnte es sich sogar vorstellen, seine Karriere in Neapel zu beenden, so Koulibaly weiter.

Der 29-Jährige spielt seit 2014 bei Napoli. Für die Süditaliener bestritt er 239 Pflichtspiele und gewann je einmal die Coppa Italia und den Supercup.

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Position: Innenverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 0 Tore

Quelle: Gazzetta dello Sport



Bild: keystone

Ibra will Rangnick nicht kennen

Wird Ralf Rangnick neuer Trainer der AC Milan? Einer, der sich offenbar nicht damit befasst hat, ist Zlatan Ibrahimovic. Als er auf den Deutschen angesprochen wurde, fragte der exzentrische Stürmer: «Wer ist Rangnick? Ich weiss nicht, wer Rangnick ist.»

Der 38-jährige Ibrahimovic liess in der «Gazzetta dello Sport» offen, ob er bei Milan bleibt. Die Lage im Klub sei nicht unter Kontrolle. «Schauen wir mal wie es mir in zwei Monaten geht und was mit dem Klub geschieht. Wenn dies die Lage ist, wird es schwierig sein, dass man mich noch in der nächsten Saison sieht, ich sage es ehrlich.» (ram)

Schau Ibra, das ist Rangnick: Bild: keystone

Herthas Kalou zu Botafogo

Salomon Kalou wechselt nach dem unrühmlichen Aus beim Bundesligisten Hertha Berlin zu Botafogo in Rio de Janeiro. Der 34-jährige Ivorer erhält einen Vertrag bis Ende 2021. Kalou war nach der Corona-Pause in Berlin nicht mehr zum Einsatz gekommen. Anfang Mai war er mit einem Video auf Facebook aufgefallen, in dem er vor dem Neustart der Bundesliga mehrfach gegen das Hygienekonzept der Deutschen Fussball Liga (DFL) verstossen hatte. Die Hertha suspendierte ihn daraufhin. Kalous Vertrag lief Ende Juni aus. (sda/afp)

Salomon Kalou 🇨🇮

Position: Linksaussen

Alter: 34

Marktwert: 1,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 2 Tore



Dritte Schweizerin für die Arsenal-Frauen

Nach den Mittelfeldspielerinnen Lia Wälti und Malin Gut schliesst sich mit Verteidigerin Noëlle Maritz eine dritte Schweizerin dem Frauenteam des FC Arsenal an. Die 24-Jährige wechselt nach sieben erfolgreichen Jahren beim VfL Wolfsburg mit je fünf Meistertiteln und Cupsiegen sowie 2014 dem Gewinn der Champions League nach London. Ihr Engagement in Deutschland beendete Maritz letzte Woche mit dem Double-Gewinn von Meisterschaft und Cup.

Im Hinblick auf das Finalturnier der Champions League Ende August, an dem sowohl Maritz' Ex-Klub Wolfsburg wie auch ihr neuer Arbeitgeber teilnehmen werden, behält der Wechsel der Verteidigerin seine Gültigkeit. Die UEFA erlaubt es allen Klubs, im Hinblick auf das einwöchige Turnier bis zu sechs Spielerinnen nachzumelden. Drei davon dürfen, wie bei Maritz der Fall, zuvor schon bei einem anderen Viertelfinalist im Einsatz gestanden haben. (sda)

Thiago mit Liverpool einig

Kommt dieser Transfer bald zustande? Spielmacher Thiago ist sich angeblich mit dem FC Liverpool einig. Weiter heisst es, die «Reds» seien mit Bayern München übereingekommen, eine Ablösesumme von rund 33 Millionen Euro zu bezahlen. (ram)

Thiago 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 3 Tore

Quelle: Mirror​

Bild: keystone

Kobel will beim VfB bleiben

Goalie Gregor Kobel sieht seine Zukunft beim Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart. Er hat sich für einen Verbleib entschieden und gegen einen Wechsel zu Hertha BSC, das mit viel Geld zu einem Grossklub werden will. Nun geht es um die Ablösesumme, denn Kobel ist von Hoffenheim ausgeliehen – und das verlangt wohl rund fünf Millionen Euro. (ram)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele

Quelle: Kicker

Bild: keystone

Zakaria bleibt wohl bei Gladbach

Liverpool, Manchester United und Real Madrid. Die grossen Klubs klopfen an, doch zumindest nächste Saison dürfte Denis Zakaria noch in der Bundesliga spielen. Bei Borussia Mönchengladbach gehen sie davon aus, dass der Schweizer Nationalspieler auch in der kommenden Saison beim Champions-League-Teilnehmer sein wird. Gegenüber «Radio 90,1» sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl: «Denis wird in der neuen Saison bei uns spielen und seine Entwicklung vorantreiben.» «Das Champions-League-Niveau wird auch für ihn eine Herausforderung», so Eberl. Zakaria hat in Mönchengladbach noch einen Vertrag bis Sommer 2022. (ram/sda)

Denis Zakaria 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 2 Tore

Quelle: Max Eberl



Bild: EPA

Schaffhausen flirtet mit Bobadilla

Der FC Schaffhausen möchte in der nächsten Saison angeblich um den Aufstieg in die Super League mitspielen und deshalb sein Team aufstocken. Offenbar fragte der Klub von Trainer Murat Yakin bei Raul Bobadilla an. Der Ex-Bundesliga-Stürmer, der auch mit Eskapaden neben dem Platz auffiel, spielte unter Yakin schon beim FC Basel, bei GC und bei Concordia Basel. Derzeit spielt Bobadilla für Guarani in Paraguays Haupstadt Asuncion, wo er bis 2022 unter Vertrag steht. (ram)

Raul Bobadilla 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 325'000 Euro

Bilanz 2020: 14 Spiele, 7 Tore

Quelle: Blick



Bild: KEYSTONE

Bard zu den Bayern?

Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Melvin Bard. Der 19-jährige Franzose sei sich mit dem deutschen Rekordmeister einig, heisst es. Nun muss noch mit Olympique Lyon über die Ablösesumme verhandelt werden, diese soll zwei bis drei Millionen Euro betragen. Geplant ist, Bard zunächst in der 3. Liga einzusetzen. (ram)

Melvin Bard 🇫🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 19

Marktwert: nicht erfasst

Bilanz 2019/20: 16 Spiele im Nachwuchs

Quelle: Sky | L'Equipe



Bild: keystone

BVB-Wunschtransfer wird teuer

Borussia Dortmund und RB Leipzig sind angeblich beide an Ben Godfrey interessiert. Für den englischen Innenverteidiger müssten sie aber tief in die Tasche greifen: Norwich City verlangt eine Ablösesumme von rund 55 Millionen Euro. Nachdem der Abstieg der «Canaries» bevorsteht, wird Godfrey den Klub zweifelsohne verlassen wollen. Zuletzt wurde er auch mit Liverpool, Tottenham und Arsenal in Verbindung gebracht. (ram)

Ben Godfrey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidigung

Alter: 22

Marktwert: 11,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 29 Spiele

Quelle: Sky



Bild: AP

Havertz will angeblich zu Chelsea

Wechselt nach Timo Werner gleich noch ein deutscher Nationalspieler zu Chelsea? Die Londoner sollen bereit sein, die für Kai Havertz von Bayer Leverkusen geforderte Ablösesumme von 100 Millionen Euro zu bezahlen. Wie es heisst, soll auch der Spieler mit dem Angebot Chelseas einverstanden sein, weshalb er um einen Transfer bitten werde. Der Vertrag von Havertz in Leverkusen läuft noch zwei Saisons. (ram)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 17 Tore

Quelle: Sportbild



Bild: AP

Manchester-Derby um zwei Serie-A-Verteidiger

Sowohl Manchester United als auch Manchester City wollen im Sommer ihre Verteidigung verstärken. Wie «The Independent» schreibt, haben die beiden Teams die zwei gleichen Spieler im Visier: Kalidou Koulibaly von Napoli sowie Milan Skriniar von Inter.

Allerdings dürfte es nicht einfach sein, die beiden Spieler aus Italien zu verpflichten. Sowohl Koulibaly als auch Skriniar haben noch einen Vertrag bis 2023. Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis hat zudem klar gemacht, dass er seinen Abwehrchef nur für 100 Millionen Euro abgeben will. (dab)

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Position: Innenverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 0 Tore



Milan Skriniar 🇸🇰

Position: Innenverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 0 Tore

Quelle: The Independent

Leipzig verpflichtet Hwang aus Salzburg

RB Leipzig hat sich nach dem Abgang von TImo Werner in der Offensive verstärkt. Der Bundesligist hat den Südkoreanischen Stürmer Hee-chan Hwang von Schwesterteam RB Salzburg bis 2025 übernommen. Die Ablösesumme soll bei rund 14 Millionen Euro liegen.

Hwang wechselte im Sommer 2015 aus seiner Heimat Südkorea in die Organisation von RB Salzburg. Dabei erzielte er in 126 Pflichtspielen 45 Tore. In der Saison 2018/19 spielte der Offensiv-Allrounder leihweise für den HSV. (dab)

+++ Hee-chan Hwang wechselt zu #RBLeipzig +++



Der südkoreanische Offensiv-Allrounder wechselt von @RedBullSalzburg zu uns in die Messestadt und wird künftig mit der Rückennummer 11 auflaufen. Der 24-jährige Stürmer erhält einen Fünfjahresvertrag.



👉 https://t.co/AIA2UG7FFc pic.twitter.com/crNT14bmUm — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 8, 2020

Drei Topteams wollen Wolves-Shootingstar Traoré

Flügelstürmer Adama Traoré von den Wolverhampton Wanderers ist einer der grossen Aufsteiger der Premier-League-Saison. So hat der Spanier die Blicke einiger europäischer Topteams auf sich gezogen: Wie «ESPN» schreibt, sollen sich vor allem Manchester City und Juventus Turin um den 24-Jährigen bemühen. Aber auch der FC Barcelona, bei dem Traoré einst ausgebildet worden ist, soll Interesse haben.

Wie «ESPN» weiter berichtet, hängt die Zukunft Traorés stark vom Saisonendspurt mit Wolverhampton ab. Falls sich die «Wolves» für die Champions League qualifizieren, soll ein Verbleib realistisch sein. Ansonsten könnte der Offensivspieler bald einen Wechsel anstreben. (dab)

Adama Traoré 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 24

Marktwert: 25,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 47 Spiele, 6 Tore

Quelle: ESPN

Bild: AP

Alaba gibt Inter einen Korb

Der Vertrag von David Alaba bei Bayern München läuft 2021 aus – noch ist unklar, ob der Österreicher verlängert oder nicht. An anderen Interessenten mangelt es nicht: Inter Mailand etwa hätte, so die «Bild», Interesse an einer Verpflichtung des Verteidigers – allerdings will dieser nicht nach Mailand wechseln, heisst es im Bericht weiter.

So soll es für Alaba drei mögliche Optionen geben: Entweder verlängert er in München, oder er wechselt entweder zu Real Madrid oder zum FC Barcelona, sollten diese Interesse an einer Verpflichtung haben. (dab)

David Alaba 🇦🇹

Position: Linksverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 52 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 2 Tore

Quelle: Bild

Bild: keystone

Atlético will Arsenal-Stürmer Lacazette

Atlético Madrid ist auf die kommende Saison hin auf der Suche nach einer Verstärkung im Sturm. Wie «L'Équipe» schreibt, sollten die «Colchoneros» Interesse an Alexandre Lacazette zeigen. Der Stürmer hat zuletzt bei Arsenal seinen Stammplatz verloren und kam in den letzten acht Spielen nur zweimal von Beginn an zum Einsatz.

Allerdings könnte es für Atlético Konkurrenz aus Italien geben – auch Inter Mailand und Juventus Turin sollen Interesse am Franzosen haben, so «L'Équipe» weiter. Bei Inter könnte er Lautaro Martinez ersetzen, der mit Barcelona in Verbindung gebracht wird, bei Juve Gonzalo Higuain, dessen Vertrag 2021 ausläuft. (dab)

Alexandre Lacazette 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 29

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 10 Tore

Quelle: L'Équipe

Bild: keystone

Dortmund vor Verpflichtung des 17-jährigen Bellingham

2003. Das ist der Jahrgang von Jude Bellingham. Der Engländer ist mit seinen 17 Jahren bereits Stammspieler bei Birmingham City in der englischen Championship. Der zentrale Mittelfeldspieler ist schon längst im Fokus von Borussia Dortmund, derzeit steht der Vertragsunterzeichnung offenbar nur noch die Corona-Krise im Weg.

Wie «Sky-Sport» meldet, müsste Bellingham für den Medizincheck und die Vertragsunterschrift nach Deutschland und nach der Rückreise in eine zweiwöchige Quarantäne. Das will Birmingham City, das noch mitten im Abstiegskampf steckt, natürlich verhindern. Ab dem 10. Juli ist die Quarantäne-Regelung aufgehoben. Bellingham ist nach Rayan Cherki (siehe unten) gemäss transfermarkt.ch der zweit-wertvollste Spieler mit Jahrgang 2003. (zap)

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 17

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele, 4 Tore

Quelle: Sky Sport

Bild: www.imago-images.de

Cherki verlängert bei Lyon

Mega-Talent Rayan Cherki hat seinen Vertrag bei Olympique Lyon um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Der 16-jährige Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison auf 12 Einsätze mit den Profis und ist weltweit der wertvollste Spieler mit Jahrgang 2003. Manchester United und Real Madrid hatten bereits Interesse am Teenager signalisiert. (zap)

Rayan Cherki 🇫🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 16

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 3 Tore



Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur 🔴🔵 Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain 🦁 #TeamOL pic.twitter.com/PqDV4Ld3Gk — Rayan Cherki (@rayan_cherki) July 6, 2020

Hertha Berlin schnappt sich wohl Gregor Kobel

Der Schweizer Goalie Gregor Kobel soll gemäss «Sky Sport» kurz vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehen. Die Gespräche mit dem Torhüter sollen sich auf der Zielgeraden befinden, lautet es in einem Bericht. Die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme beträgt rund fünf Millionen Euro.

Kobel gehört derzeit noch Hoffenheim, war in der letzten Saison aber an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Auch der Aufsteiger soll sich um eine feste Übernahme bemüht haben, hat nun aber scheinbar das Nachsehen. (dab)

Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele

Quelle: Sky Sport

Bild: keystone

Daniel Thioune neuer HSV-Trainer

Daniel Thioune ist neuer Trainer des deutschen Zweitligisten Hamburger SV. Der bisher beim Ligakonkurrenten Osnabrück tätige Deutsche tritt die Nachfolge von Dieter Hecking an.

Der 45-jährige Thioune wäre vertraglich noch eine Saison an Osnabrück gebunden gewesen. Die Zusammenarbeit mit Hecking hatten die Hamburger nach dem erneut verpassten Wiederaufstieg in die Bundesliga nicht verlängert. (dab/sda)

Daniel #Thioune wird neuer Chef-Trainer des HSV 🖊 Der 45-jährige Übungsleiter wechselt vom VfL Osnabrück in den #Volkspark 🔷



Mehr dazu in wenigen Momenten auf https://t.co/MNKpDimmLU 🌐#nurderHSV pic.twitter.com/7y5CWGUTol — Hamburger SV (@HSV) July 6, 2020

Serie-A-Aufsteiger will Mario Mandzukic

Am Wochenende hat Mario Mandzukic seinen Vertrag in Katar beim Al Duhail Sports Club aufgelöst. Nun ist der Vizeweltmeister auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Wie «calciomercato.it» berichtet, könnte dieser Benevento Calcio sein. Das Team von Trainer Filippo Inzaghi, dessen Aufstieg in die Serie A bereits sicher ist, soll Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Für Mandzukic wäre es eine Rückkehr nach Italien. Der Kroate spielte von 2015 bis Ende 2019 für Juventus Turin und gewann mit den «Bianconeri» vier Meistertitel. (dab)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor

Quelle: calciomercato.it



Bild: AP/AP

Barça-Präsident dementiert Gerüchte über Messi-Abgang

Letzte Woche machte das Gerücht die Runde, Lionel Messi wolle den FC Barcelona im Sommer 2021 verlassen und eine neue Herausforderung suchen. Dies hat Barcelona-Präsident Josep Bartomeu nun dementiert. «Wir sprechen derzeit mit vielen Spielern, aber Messi hat uns gesagt, dass er bleiben will», so Bartomeu gegenüber dem TV-Sender Movistar, «wir werden ihn noch länger geniessen. Er wird seine Karriere hier beenden.»

Messi spielt mittlerweile seit 15 Jahren bei Barcelona. In dieser Zeit absolvierte er 725 Pflichtspiele für die Katalanen und erzielte dabei 630 Tore. (dab)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 27 Tore​

Bild: keystone

James zum Schnäppchen-Preis in die Premier League?

Wie die «Marca» berichtet, wird James Rodriguez Real Madrid noch in diesem Sommer verlassen. Der Kolumbianer soll klar gemacht haben, dass er einen Wechsel will. Und da sein Vertrag im Sommer 2021 auslaufen wird, soll auch Real Interesse daran haben, den Offensivspieler abzugeben, um noch etwas zu verdienen.

Am wahrscheinlichsten ist, dass James künftig in England spielen wird. So sollen mit Everton, Arsenal, Manchester United und den Wolverhampton Wanderers gleich vier Teams aus der Premier League interessiert sein. Aufgrund der kurzen verbliebenen Vertragsdauer dürfte die Ablösesumme relativ tief bleiben – bei nur etwa 25 Millionen. (dab)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 1 Tor

Quelle: Marca

Bild: EPA

Henrichs vor Rückkehr nach Deutschland

Nach zwei Jahren bei der AS Monaco steht Benjamin Henrichs vor einer Rückkehr nach Deutschland. Wie Sky Sport berichtet, wird RB Leipzig den Aussenverteidiger leihweise mit einer Option für eine definitive Übernahme verpflichten. Bereits in den letzten zwei Transferfenstern wurde Henrichs mit den «Roten Bullen» in Verbindung gebracht.

Der 23-Jährige wechselte im Sommer 2018 von Leverkusen nach Monaco. Im Fürstentum wurde der Deutsche allerdings nie richtig glücklich. Auch aufgrund von Verletzungen kam Henrichs nur auf 44 Pflichtspiele für die Monegassen. (dab)

Benjamin Henrichs 🇩🇪

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 15 Spiele, 0 Tore

Quelle: Sky Sport



Bild: EPA

Xamax entlässt Magnin und holt Henchoz zurück

Neuchâtel Xamax trennt sich einen Tag nach dem 0:2 in Basel von Trainer Joël Magnin. Stéphane Henchoz soll das Team noch einmal zum Ligaerhalt führen.

Vier Siege aus 22 Spielen seien ungenügend, teilten die Neuenburger in einem Schreiben mit. Mit Stéphane Henchoz reaktivierten sie jenen Mann, der die Mannschaft vor einem Jahr in der Rückrunde zum Ligaerhalt geführt hat. Henchoz unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Nach vier Niederlagen am Stück liegt Xamax in der Super League acht Runden vor Schluss am Tabellenende, zwei Punkte hinter Sion. (zap/sda)

Mandzukic löst Vertrag in Katar auf

Mario Mandzukic, 2018 Vize-Weltmeister mit Kroatien, hat sein Gastspiel in Katar nach gut einem halben Jahr beendet. Der 34-jährige Stürmer einigte sich mit dem Erstligisten Al Duhail Sports Club auf eine vorzeitige Auflösung des bis 2021 laufenden Vertrages. Offen ist, ob und wo Mandzukic die Karriere fortsetzt. Er hatte erst Ende des vergangenen Jahres von Juventus Turin nach Katar gewechselt. (zap/sda/dpa)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor

Juve und Inter buhlen um Dzeko

Der bosnische Stürmer Edin Dzeko hat bei der AS Roma noch einen Vertrag bis 2022. Doch der Captain könnte die Römer bereits in diesem Sommer verlassen. Wie der «Corriere dello Sport» schreibt, könnte die Roma den 34-Jährigen wohl nicht halten. Als Interessent gilt neben Serienmeister Juventus Turin auch Inter Mailand.

Edin Dzeko 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 34

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 17 Tore

Bild: keystone

