Transfer-Ticker: Juventus Turin will gross ausmisten



Die wichtigsten Transfers des Sommers 2019

Transferticker

Juventus will vier Stars aussortieren +++ Filipe Luis verlässt Atlético in Richtung Heimat

Juve will gross ausmisten

Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey, Christian Romero und Adrien Rabiot sind gekommen, aber wer muss Juventus Turin noch verlassen? Trainer Maurizio Sarri will laut der italienischen «Tuttosport» gleich mehrere Spieler los werden. Demnach stehen Blaise Matuidi, Sami Khedira, Douglas Costa und Moise Kean vor dem Absprung. Für alle gibt es mehrere Interessenten: An Khedira sollen mehrere Bundesligisten sowie Fenerbahce Istanbul dran sein, Kean steht auf dem Wunschzettel von Everton, Arsenal und Barcelona. (pre)

Sami Khedira 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 32

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 2 Tore

Bild: AP/ANSA

Filipe Luis verlässt Atlético

Linksverteidiger Filipe Luis erhält bei Atlético Madrid keinen neuen Vertrag mehr und wird seine Karriere in der brasilianischen Heimat ausklingen lassen. Der 33-jährige Brasilianer hat bestätigt, dass er künftig für Flamengo Rio de Janeiro auflaufen wird. Luis hat einen Zweijahresvertrag unterschreiben, der Kontrakt mit Atlético war in diesem Sommer ausgelaufen. Mit einem Jahr Unterbruch bei Chelsea spielte er seit 2010 für die «Colchoneros». (pre)

Filipe Luis 🇧🇷

Position: Linksverteidiger

Alter: 33

Marktwert: 3 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 2 Tore



🔴⚪🔴 #GraciasFilipe

🎙 @filipeluis: "I’ve enjoyed great moments here. Today isn’t a sad day. It’s a happy day, because I’ve given my all for this club."#AúpaAtleti pic.twitter.com/hBsTaOWor6 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 21, 2019

Ex-FCB-Talent Mustafi neu in der 4. Liga

Der frühere Schweizer U21-Internationale Orhan Mustafi setzt seine Karriere im Alter von erst 29 Jahren als Hobbyfussballer beim Zürcher Verein FC Hakoah in der 4. Liga fort. Zuletzt hatte der Stürmer in der Promotion League bei YF Juventus gespielt.

Mustafis Karriere hatte vor über zehn Jahren wie im Traum begonnen. Noch als Teenager folgte der FCZ-Junior dem Ruf von Christian Gross zum FC Basel. Dort erzielte er bei seinem ersten Einsatz in der Super League zwei Tore und kam kurz darauf gegen Schachtjor Donezk und Sporting Lissabon zu Einsätzen in der Champions League. In der U21 spielte Mustafi unter Pierluigi Tami an der Seite von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka.

Den grossen Durchbruch schaffte Mustafi aber nicht. An Spielern wie Eren Derdiyok, Marco Streller oder Alex Frei kam er beim FC Basel nicht vorbei. Er wurde in der Schweiz an kleinere Klubs wie Aarau, Wil oder Lugano ausgeliehen. Er versuchte sich im Ausland – in Deutschland, Schottland und sogar in Hongkong.

Der Abstieg wurde auch von vielen Verletzungen begleitet. Profi, Halbprofi, Amateur. Und nun ist Fussball für Mustafi nur noch ein Hobby – beim jüdischen Verein Hakoah in der zweituntersten Liga der Schweiz. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Holt Atlético Eriksen statt James?

Atlético Madrid hat offenbar ein Auge auf Tottenhams Christian Eriksen geworfen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler gilt gemäss «Marca» als Alternativ-Einkauf, sollte es mit einem Wechsel von James Rodriguez zu Atlético nicht klappen. Der steht bei Stadtrivalen Real Madrid unter Vertrag – die Verhandlungen stocken. Eriksen indes hat bei Tottenham Hotspur noch einen Kontrakt bis 2020 und möchte den laut «Marca» nicht verlängern. Die Abslöse für den Dänen würde mindestens 70 Millionen Euro betragen. (pre)​

Christian Eriksen 🇩🇰

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 27

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 51 Spiele, 10 Tore





Bild: EPA

Gueye-Transfer zu PSG so gut wie fix

Im Januar war der Deal noch gescheitert, jetzt steht der Transfer laut «L'Equipe» vor dem Abschluss: Paris St-Germain ist offenbar kurz davor, den senegalesischen Nationalspieler Idrissa Gueye zu verpflichten. Der Mittelfeldspieler, der beim FC Everton unter Vertrag steht, soll für rund 30 Millionen Ablöse von der Insel in die französische Hauptstadt wechseln. Knackpunkt ist laut «RCM Sport» allerdings noch die Höhe der möglichen Bonuszahlungen. (pre)

Idrissa Gueye 🇸🇳

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 0 Tore

Bild: EPA/EPA

Kovac mit klarem «Nein» zu Bale

Trainer Niko Kovac erteilt vor dem Testspiel gegen Real Madrid Spekulationen über einen Wechsel von Flügelstürmer Gareth Bale vom spanischen Rekordmeister zu Bayern München eine klare Absage. «Nein», antwortete der 47 Jahre alte Kroate auf die Frage, ob der 30-jährige walisische Internationale in den Kaderplanungen eine Rolle spiele. Die Bayern wollen sich auf den offensiven Aussenbahnen noch verstärken. Wunschkandidat ist Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City. (pre/sda)

Gareth Bale 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Bild: AP/AP

100 Mio. plus 2 aus 6 für Neymar

Die neuste Offerte des FC Barcelona für Neymar: Die Katalenen bieten PSG 100 Millionen Euro und dazu dürfen sich die Pariser aus dem Barça-Kader bedienen. Sie erhalten zwei Spieler nach Wunsch aus diesem Sextett: Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Samuel Umtiti und Malcolm. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: Guardian

Bild: AP

Conte will Lukaku unbedingt bei Inter

Antonio Conte ist der neue Trainer bei Inter Mailand und er hat klare Vorstellungen, wie er die Italiener spielen lassen will. Dafür braucht er aber einen kräftigen Stürmer. Für diese Rolle hat er Romelu Lukaku vorgesehen. «Lukaku ist derzeit noch bei Manchester United unter Vertrag, das ist die Realität. Doch er gefällt mir sehr gut. Schon bei Chelsea wollte ich ihn unbedingt in meinem Team haben», erklärt der 49-Jährige.

Romelu Lukaku 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 12 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA/EPA

Salzburg holt Christensen von Ajax

Red Bull Salzburg hat Rasmus Kristensen von Ajax Amsterdam verpflichtet. Der 22-jährige dänische Aussenverteidiger wechselte im Januar 2018 vom FC Midtjylland zum holländischen Traditionsklub. (abu)

Rasmus Kristensen 🇩🇰

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 22

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 19 Spiele, 1 Tor



OFFIZIELL: Rasmus #Kristensen (22, Rechtsverteidiger, 🇩🇰) kommt vom UEFA Champions League-Halbfinalisten @AFCAjax und unterschreibt einen Vertrag bis 31. Mai 2024. Servus in Salzburg, Rasmus! 🤝 #inundaut pic.twitter.com/yVbyR6C0ve — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 19, 2019

Geht auch Rebic? Eintracht-Trainer Hütter will keine Hektik

Luka Jovic und Sébastien Haller haben Eintracht Frankfurt diesen Sommer bereits verlassen. Und nun kristallisiert sich heraus, dass auch Ante Rebic mit einem Wechsel liebäugelt. Dennoch will Trainer Adi Hütter nicht, dass Hektik aufkommt.

«Wir müssen nicht von heute auf morgen einen neuen Angreifer präsentieren. Viel wichtiger ist, mit Ruhe und Geduld auf den richtigen Mann zu warten. Wir werden nicht nervös», erklärt der Österreicher. Und zu Rebic sagt er: «Vielleicht will er sich verändern, vielleicht will er dableiben, es ist alles offen. Vielleicht suchen wir dann noch einen zweiten Stürmer.» (abu)

Ante Rebic 🇭🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 9 Tore

Quelle: FAZ

Bild: AP/AP

Wolverhampton an Cutrone dran

Das italienische Stürmertalent Patrick Cutrone soll kurz vor einem Wechsel in die Premier League stehen. Die Wolverhampton Wanderers sollen etwas mehr als 20 Millionen Euro für den 21-jährigen bieten. Milan sei einem Abgang Cutrones nicht abgeneigt, da es andere Transferziele verfolgt. (abu)

Patrick Cutrone 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 34 Spiele, 3 Tore

Quelle: Express and Star

Bild: AP/AP

Juventus bietet drei Spieler für Pogba

Juventus Turin hat auch nach den Verpflichtungen von Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot und Aaron Ramsey noch nicht genug. Die Italiener wollen den französischen Weltmeister Paul Pogba so sehr, dass sie bereit sind, für ihn gleich drei Spieler abzugeben. Joao Cancelo, Blaise Matuidi und Douglas Costa sollen die Piemonteser noch diesen Sommer verlassen, um Platz für Pogba zu schaffen.

Paul Pogba 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 100 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 13 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA

Falcao in die Türkei?

Monacos Captain Falcao soll kurz vor einem Wechsle in die Türkei stehen. Der Kolumbier will sich dort seinen Karriereherbst vergolden lassen. Galatasaray Istanbul will den 33-Jährigen mit sieben Millionen Euro im Jahr zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der türkischen Liga machen. (abu)

Falcao 🇨🇴

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 15 Tore

Quelle: Sky

Bild: EPA

Tauschen Neymar und Dybala den Arbeitsplatz?

Das neuste Gerücht um Neymar: Der Brasilianer könnte zu Juventus gehen. Dafür würde der Argentinier Paulo Dybala Turin verlassen und zu Neymars bisherigem Klub Paris Saint-Germain wechseln. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Paulo Dybala 🇦🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 25

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 10 Tore

Quelle: El Chiringuito



Bild: AP

Fekir in Lyon vor dem Absprung

Nach sechs Jahren und eine Saison vor dem Ablauf seines Vertrags könnte Nabil Fekir Olympique Lyon verlassen. Der französische Weltmeister soll sich mit Betis Sevilla einig sein. Der Deal wird eingetütet, wenn Giovani Lo Celsos Abgang besiegelt ist. Lyon soll rund 25 Mio. Euro erhalten und Fekir einen Fünf-Jahres-Vertrag. (ram)

Nabil Fekir 🇫🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 60 Mio. Euro

Quelle: Canal Plus



Bild: AP/AP

Ronaldinho vor Comeback?

Das wäre ja ein Ding! Der ehemalige brasilianische Weltfussballer Ronaldinho soll nach vier Jahren wieder auf den Platz zurückkehren. Der maltesische Birkirkara FC sei nahe an einer Verpflichtung des 39-Jährigen, berichtete One TV aus Malta. Weshalb Ronaldinho vielleicht wieder spielt und weshalb ausgerechnet auf der Mittelmeerinsel, ist unklar. (ram)

RB Leipzig holt Nkunku

Mittelfeldspieler Christopher Nkunku setzt seine Karriere in der Bundesliga fort. Der französische U21-Nationalspieler wechselt zu RB Leipzig, wo er für fünf Saisons unterschrieben hat. Die Ostdeutschen überweisen Paris Saint-Germain dem Vernehmen nach 13 Millionen Euro. (ram)

Christopher Nkunku 🇫🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 29 Spiele, 4 Tore



🚨 3. Sommer-Neuzugang: Christopher #Nkunku wechselt zu #RBLeipzig! 🚨



Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt von @PSG_inside zu #RBL und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Der Franzose wird die Nummer 18 tragen.



Alle Infos 👉 https://t.co/JAzqXpTSBx pic.twitter.com/Mi94MzpSxI — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 18. Juli 2019

De Ligt löst van Dijk als teuersten Verteidiger ab

Jetzt ist es offiziell: Matthijs de Ligt wechselt von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin und erhält wie erwartet einen Vertrag bis 2024. Der italienische Rekordmeister machte wie üblich auch die Zahlen zum Transfer des 19-jährigen Innenverteidigers bekannt: Gemäss transfermarkt.de fliessen 75 Millionen Euro in fünf Raten, weitere 10,5 Millionen Euro kommen durch Nebenkosten zur Ablöse hinzu.

Damit ist De Ligt mit einer Gesamtablöse von 85,5 Millionen Euro vor Virgil van Dijk (84,65 Millionen Euro) der teuerste Verteidiger der Welt und der drittteuerste in der Klubgeschichte von Juventus nach Cristiano Ronaldo (105 Mio. Euro) und Gonzalo Higuain (90 Mio. Euro).

Der 15-fache Internationale hatte Ajax in der vergangenen Saison als Captain angeführt. Die Mannschaft war Meister und Cupsieger geworden und hatte es in der Champions League bis in die Halbfinals geschafft. In den Viertelfinals hatte sich De Ligt mit Ajax gegen Juventus Turin durchgesetzt. Bei Juventus soll der Youngster den Umbruch in der Abwehr vorantreiben. Dort spielten zuletzt weiterhin die Routiniers Leonardo Bonucci (32) und Giorgio Chiellini (34). (pre)

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

Bayern hat Robben-Ersatz im Visier

Hat der Bayern München endlich einen Flügelstürmer gefunden? Gemäss «Kicker» ist Brais Mendez von Celta Vigo ein heisser Kandidat beim deutschen Rekordmeister. Für die festgesetzte Ablösesumme von 25 Millionen Euro soll der 22-jährige Linksfuss nach München wechseln.

Der spanische Nationalspieler (1 Länderspiel) ist 1,87 Meter gross und spielt wie Arjen Robben lieber auf der rechte Seiten. Ähnlich wie der zurückgetretene Holländer sorgt Mendez mit Pässen und Tempo in die Tiefe für viel Gefahr in der Offensive. (pre)

Brais Mendez 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 22 Jahre

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 6 Tore



Bild: EPA/EFE

Verliert Frankfurt auch Rebic?

Eintracht Frankfurt könnte nach Luka Jovic und Sebastien Haller auch das dritte Mitglied seiner Büffelherde verlieren. Gemäss «Sky Italia» will Inter Mailand unbedingt Ante Rebic verpflichten. Demnach hat sich Inter-Sportdirektor Piero Ausilio bereits mit dem Berater des kroatischen Stürmers getroffen.

Lange galt der 25-Jährige bei den Italienern nur als Plan B hinter Romelu Lukaku. Weil Manchester United bislang nicht von der Forderung jenseits der 80 Millionen Euro abrückt, ist Rebic nun aber offenbar zum Favorit der «Nerazzurri» aufgestiegen. Billig wird aber auch er nicht: Unter 40 Millionen Euro wird ihn die Eintracht nicht ziehen lassen. (pre)

Ante Rebic 🇭🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 25 Jahre

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 10 Tore



Bild: EPA/EPA

Xamax holt Mveng zurück

Wenige Tage vor dem Start in die neue Super-League-Saison vermeldet Neuchâtel Xamax einen Zuzug. Der Mittelfeldspieler Freddy Mveng (27), der schon von 2009 bis 2011 und in der Saison 2015/16 die Farben der Neuenburger trug, kehrt zurück. Der schweizerisch-kamerunische Doppelbürger erhielt einen Zweijahresvertrag.

Zuletzt spielte Mveng drei Jahre für den FC Sion, bei dem er noch einen für die nächste Saison gültigen Vertrag besass. In der vergangenen Saison kam er mit den Wallisern zu 16 Einsätzen in der Super League und erzielte dabei ein Tor. (pre/sda)

Freddy Mveng 🇨🇭

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 27 Jahre

Marktwert: 0,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 20 Spiele, 1 Tor



Trippier von Tottenham zu Atlético

Der 28-jährige englische Internationale Kieran Trippier wechselt für rund 25 Millionen Franken von Tottenham Hotspur zu Atlético Madrid. Der Mittelfeldspieler bekommt einen bis Juni 2022 gültigen Vertrag. Trippier ist besonders für seine gefährlich Freistossflanken bekannt. Für die Spurs bestritt er vier Saisons. (cbe/sda/ap)

Kieran Trippier GB

Position: Rechter Verteidiger

Alter: 28 Jahre

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 1 Tor



Schürrle zu Frankfurt?

Mit Luka Jovic und Sébastien Haller hat Eintracht Frankfurt diesen Sommer zwei gewichtige Abgänge in der Offensive zu verkraften. Nun soll möglicherweise ein Weltmeister die entstandenen Löcher stopfen. Die Eintracht sei interessiert, den in Dortmund aufs Abstellgleis geratenen und zuletzt an Fulham ausgeliehenen André Schürrle zu verpflichten. Konkrete Angebote seien allerdings noch keine vorhanden.

André Schürrle 🇩🇪

Position: Linker Flügel

Alter: 28

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 6 Tore

Bild: AP/AP

Haller zu West Ham ist Fix

Es war nur noch eine Frage der Zeit. West Ham United hat heute die Verpflichtung des französischen Angreifers Sébastien Haller publik gemacht. Der 25-Jährige unterschriebt bei den Hammers einen Vertrag über fünf Jahre und ist deren neuer Rekordtransfer. Über die Höhe der Ablösesumme hüllen sich aber beide Klubs in Schweigen. Sie wird aber auf mehr als 40 Millionen Euro geschätzt.

Sébastien Haller 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 20 Tore

We are delighted to announce the arrival of prolific French striker @HallerSeb 😍https://t.co/YjoxT2orQw — West Ham United (@WestHamUtd) July 17, 2019

Italienisches Stürmertalent für Lugano

Der FC Lugano verstärkt sich leihweise und bis zum Ende der Saison mit Nicola Dalmonte. Der 21-jährige Angreifer wechselt vom Serie-A-Klub Genoa ins Tessin. Dalmonte, der mehrere Einsätze für Italiens Nachwuchs-Nationalteams absolviert hat, hatte letztes Jahr von seinem Jugendklub Cesena aus der Serie B zum FC Genoa gewechselt.

In der ligurischen Hauptstadt kam der nur 1,69 Meter grosse Stürmer in der abgelaufenen Saison allerdings lediglich auf drei Teileinsätze in der obersten italienischen Spielklasse. Einen ersten Knick hatte Dalmontes junge Karriere vor drei Jahren erfahren, als das damals 18-jährige Talent des Dopings überführt und für 14 Monate gesperrt wurde. (pre/sda)

Nicola Dalmonte 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 4 Spiele, 0 Tore



Juve feiert Ankunft von De Ligt

Der Transfer von Matthijs de Ligt vom niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zu Juventus Turin steht vor dem Abschluss. Der 19-jährige Abwehrspieler landete am Dienstagabend in Turin, wie der italienische Meister auf Twitter mitteilte. «Ich freue mich, hier zu sein», sagte der niederländische Nationalspieler in einem kurzen Video.

De Ligt soll am Mittwoch den Medizincheck beim Klub von Superstar Cristiano Ronaldo absolvieren. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme für den Youngster rund 70 Millionen Euro. Auch Paris St-Germain und der FC Barcelona sollen an dem Abwehrspieler interessiert gewesen sein. (pre/sda)

Matthijs de Ligt 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Marktwert: 75 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 55 Spiele, 7 Tore

BVB bei Kean in der Pole-Position

Borussia Dortmund steht offenbar vor dem nächsten Transfer-Coup. Die «Gazzetta dello Sport» berichtet, dass der BVB im Rennen um eine Verpflichtung von Juventus Turins Toptalent Moise Kean ganz vorne liegt. Dem deutschen Vize-Meister werden neben Premier-League-Klub Everton die besten Chancen eingeräumt.

Juve denke seit geraumer Zeit darüber nach, den 19-Jährigen ziehen zu lassen. Grund sind die bislang erfolglosen Verhandlungen über eine Verlängerung des bis 2020 dotierten Vertrages. Die «Alte Dame» möchte mit einem Verkauf vermeiden, dass Kean den Verein im kommenden Sommer ablösefrei verlässt. (pre)

Moise Kean 🇮🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 19

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 17 Spiele, 7 Tore



Bild: EPA/ANSA

Bayern offenbar mit Roca einig

Bayern München hat endlich wieder einen Fisch an der Angel: Gemäss der spanischen Zeitung «Marca» ist sich der deutsche Rekordmeister mit dem spanischen U21-Europameister Marc Roca über einen Transfer einig. Es gebe eine Vereinbarung zwischen dem 22-jährigen Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona.

Knackpunkt sei nun die Ablösesumme: Roca hat eine Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro in seinem Vertrag. Der Vertrag des Nachwuchs-Spielers bei dessen Jugendverein läuft noch drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2022. (pre)

Marc Roca 🇪🇸

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 22

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 40 Spiele, 1 Tor



Bild: EPA/EFE

Diallo-Transfer zu PSG perfekt

Der Transfer von Abdou Diallo von Borussia Dortmund zu Paris St-Germain ist perfekt. Der französische Serienmeister bezahlt für den 23-jährigen Innenverteidiger eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus.

«Es ist eine grosse Ehre, bei einem so angesehenen Klub wie PSG zu sein», so Diallo, der bei Dortmund nach der Verpflichtung von Mats Hummels nur noch zweite Wahl gewesen wäre. «Ich habe immer gesagt, dass dieses Projekt sehr attraktiv ist. Der Wechsel ist ein weiterer wichtiger Schritt in meiner Karriere.»

«Abdou hat für sich entschieden, dass er eine andere Herausforderung annehmen möchte und für uns hat es wirtschaftlich gepasst. Deshalb haben wir dem Wechsel zugestimmt», erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. (pre)

Abdou Diallo 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 38 Spiele, 1 Tor



🆕✍

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer l'arrivée d'Abdou Diallo au sein du club !#WelcomeAbdou pic.twitter.com/wtgWZsf7nQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16. Juli 2019

Coutinho, Dembélé und 40 Mio. zu wenig für Neymar

Der FC Barcelona hat sich im Bemühen um eine Rückkehr von Neymar eine weitere Abfuhr eingeholt. Philippe Coutinho, Dembélé plus 40 Millionen Euro sind PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi angeblich zu wenig. Gemäss «AS» kanzelte Al-Khelaifi das jüngste Angebot, das die Katalanen Neymars Klub Paris Saint-Germain unterbreiteten, als «lächerlich» ab.

Wie die «AS» schreibt, würden die Verhandlungen «über inoffizielle Kanäle» und mit zahlreichen Unterhändlern geführt. Neymar war im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris gewechselt. Es war der bisher teuerste Transfer der Fussball-Geschichte. Neymar kokettierte zuletzt immer wieder öffentlich mit Barcelona. Der 27-Jährige war vergangene Woche unentschuldigt dem Trainingsauftakt von PSG ferngeblieben, befindet sich mittlerweile aber in Paris. (pre/sda)



Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: AS

Bild: EPA

Milan bietet Calhanoglu an

Hakan Calhanoglu könnte in die Bundesliga zurückkehren. Der Mittelfeldspieler soll dem Vernehmen nach RB Leipzig angeboten worden sein. Milan will dessen Verteidiger Dayot Upamecano verpflichten und hat nun angeboten, zur Transfersumme auch noch Calhanoglu obendrauf zu packen. (ram)

Hakan Calhanoglu 🇹🇷

Position:

Alter: 25

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 46 Spiele, 4 Tore

Quelle: Sky Sport



Bild: EPA/ANSA

Haller zum Medizincheck bei West Ham

Der Transfer von Sébastien Haller zu West Ham United steht unmittelbar bevor. Wie Eintracht Frankfurt bekannt gegeben hat, haben sich die beiden Klubs über die Transfermodalitäten geeinigt. «Infolgedessen hat Haller die Freigabe, um die medizinische Untersuchung in London zu absolvieren», verkündete der Klub auf Twitter.

Nach Informationen von transfermarkt.de erhält Haller bei den «Hammers» einen Fünfjahres-Vertrag. Die Ablöse liegt bei 40 Millionen Euro und kann durch einsatzbasierte Erfolgsprämien noch weiter anwachsen. (pre)

Sébastien Haller 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 25

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 41 Spiele, 20 Tore

Die Eintracht und @WestHamUtd haben sich über Transfermodalitäten bzgl. @HallerSeb geeinigt. Infolgedessen hat Haller die Freigabe, um die medizinische Untersuchung in London zu absolvieren. Sollte diese einen positiven Verlauf nehmen, wird sich Haller den „Hammers“ anschließen. pic.twitter.com/RzpMDW5mFI — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 16. Juli 2019

Mandzukic kein Thema in München

Der Kroate Mario Mandzukic kehrt wohl nicht zu Bayern München zurück. «In diese Richtung ist nichts geplant», kommentierte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge entsprechende Gerüchte. Mandzukic steht noch bis 2021 bei Juventus unter Vertrag. (ram)

Mario Mandzukic 🇭🇷

Position: Sturm

Alter: 33

Marktwert: 18 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 33 Spiele, 10 Tore

Quelle: Kicker



Bild: AP

Tottenham an Bale interessiert

Kommt es zu einer Rückkehr von Gareth Bale an seine alte Wirkungsstätte? Tottenham Hotspur möchte den bei Real Madrid kaltgestellten Waliser engagieren. Die Londoner sollen bereit sein, 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Allerdings müsste sich Bale auf eine Halbierung seines Gehalts von jährlich 17 Mio. Euro einstellen. Mehr sei nicht möglich, richteten die «Spurs» seinem Agenten aus. Dieser kommentierte knapp: «Zu so einem Schmarren sage ich nichts.» (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 30

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 42 Spiele, 14 Tore

Quelle: Marca



Bild: EPA/EFE

Neymar bekräftigt Wechselwunsch

Mit einer Woche Verspätung ist Neymar zu Paris Saint-Germain zurückgekehrt. Dabei traf sich der Brasilianer unter anderem mit PSG-Sportdirektor Leonardo, um ihn erstmals persönlich und nicht per Telefon über seine Wechselabsichten ins Bild zu setzen. (ram)

Neymar 🇧🇷

Position: Linker Flügel

Alter: 27

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 28 Spiele, 23 Tore

Quelle: ESPN



Bild: EPA

Delph zu Everton

Der FC Everton hat sich bei Meister Manchester City bedient. Mittelfeldspieler Fabian Delph unterschreibt bei den «Toffees» einen Vertrag über drei Jahre. Über die Höhe der Ablösesumme für den 29-Jährigen, der bei City noch einen Vertrag bis 2020 hatte, schweigen beide Vereine. (abu)

Fabian Delph 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 11 Spiele, 1 Vorlage



🔵 | "Hopefully we can push together, fans and players, to do something special." — Everton (@Everton) July 15, 2019

Bayern und Dortmund jagen jungen Russen

Bislang war der Transfersommer Bayern Münchens nicht von Erfolg gekrönt. Nun hat der deutsche Meister sein nächstes Ziel ins Auge gefasst: Von ZSKA Moskau soll das russische Stürmertalent Fedor Chalov kommen. Dies, weil der geplante Transfer von Leipzigs Timo Werner zuletzt ebenfalls ins Stocken geriet.

Doch die Münchner sind nicht allein in ihrem Werben um Chalov. Auch Borussia Dortmund will den Stürmer in den eigenen Reihen haben. (abu)

Fedor Chalov 🇷🇺

Position: Sturm

Alter: 21

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 30 Spiele, 15 Tore

Quelle: tz.de

Bild: AP/AP

Joelinton wohl zu Newcastle

Hoffenheim und Newcastle United haben sich offenbar über einen Transfer von Joelinton geeinigt. Dieser soll fix werden, wenn beim Premier-League-Klub Steve Bruce definitiv als neuer Trainer angeheuert hat. Bereits klar ist, dass Joselu Newcastle verlassen wird. Der Spanier wechselt in die Heimat zu Deportivo Alaves. (ram)

Joelinton 🇧🇷

Position: Sturm

Alter: 22

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 35 Spiele, 11 Tore

Quelle: Goal

Bild: AP

Moubandje wird Teamkollege von Gavranovic

Der Schweizer François Moubandje setzt seine Karriere in Kroatien fort. Der 29-jährige Aussenverteidiger unterschrieb bei Dinamo Zagreb einen Vertrag für drei Jahre. Beim kroatischen Meister wird er Teamkollege des Schweizer Stürmers Mario Gavranovic.

Gemäss der französischen Tageszeitung «L'Equipe» hatte Moubandje auch Kontakt zu Saint-Etienne und zu Klubs in Spanien. In den letzten sechs Jahren hatte er in der Ligue 1 für Toulouse gespielt. Dort war sein Vertrag zum Ende der letzten Saison ausgelaufen. (pre/sda)

François Moubandje 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 22 Spiele, 0 Tore

Bild: AP/AP

Higuain in die Hauptstadt?

Die AS Roma möchte Gonzalo Higuain verpflichten, doch dieser ziert sich offenbar. Nun soll die Roma dem argentinischen Stürmer das Captain-Bändeli versprochen haben – eine Ehre, die in den vergangenen Jahrzehnten gebürtigen Römern wie Francesco Totti oder Daniele De Rossi zuteil kam. (ram)

Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Sturm

Alter: 31

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 40 Spiele, 13 Tore

Quelle: Corriere dello Sport



Bild: AP

Torres kehrt nach Spanien zurück

Mittelfeldspieler Oliver Torres ist wieder in der Heimat engagiert. Der Spanier wechselt vom FC Porto zum FC Sevilla. Torres gewann die U19-Europameisterschaft und lief 34 Mal für die U21-Nationalmannschaft auf, aber noch nie für das A-Team. (ram)

Oliver Torres 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 17 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 39 Spiele, 2 Tore



Mourinho lernt Deutsch

Bereitet sich da einer auf Bayern München vor? Der zurzeit arbeitslose Trainer José Mourinho hat der «Gazzetta dello Sport» verraten, dass er momentan gerade Deutsch lerne. «Ich schliesse keine Möglichkeit aus, nicht einmal, in Deutschland zu trainieren», sagte der Portugiese. Mourinho beherrscht nebst portugiesisch auch englisch, spanisch, französich und italienisch. (ram)

ManUtd und Leicester haben sich bei Maguire geeinigt

Der englische Nationalspieler Harry Maguire wechselt mit grosser Wahrscheinlichkeit zu Manchester United. Noch heute absolviert er die Medizintests. Die «Red Devils» haben sich mit Leicester City auf eine Ablöse von maximal rund 90 Millionen Euro geeinigt. Die exakte Höhe schwankt aufgrund von Bonuszahlungen, fix ist eine Zahlung von 67 Mio. Euro.

Leicester City wird einen Grossteils des Gelds benötigen, um Lewis Dunk zu holen. 50 Mio. Euro blättern die «Foxes» dem Vernehmen nach für Brightons Verteidiger hin. (ram)

Harry Maguire

Position: Innenverteidiger

Alter: 26

Marktwert: 50 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 32 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sun



Bild: AP

Coutinho zurück zu Liverpool?

Na, das wäre ja ein Transfer! Philippe Coutinho soll angeblich damit einverstanden sein, dass Barcelona ihn an den FC Liverpool abgibt. Der Platz in der Offensive Barças ist nach dem Zuzug von Antoine Griezmann eng und er wird noch enger, sollte Neymar geholt werden. Dessen brasilianischer Landsmann Coutinho könnte als zu genau jenem Klub zurückkehren, den er einst streikend verlassen hatte. Im Raum steht eine zweijährige Ausleihe und die Option für Liverpool, Coutinho für 100 Mio. Euro zu kaufen. (ram)

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Linksaussen

Alter: 27

Marktwert: 90 Mio. Euro

Bilanz 2018/19: 54 Spiele, 11 Tore

Quelle: Calciomercato



Bild: AP

Neymar nährt Gerüchte über Rückkehr zu Barcelona

Mit einer Instagram-Story und einer bemerkenswerten Aussage gibt Superstar Neymar den Gerüchten um eine Rückkehr zum FC Barcelona neue Nahrung. Seine PR-Agentur betonte hingegen, dass der Brasilianer am Montag wie vereinbart bei seinem aktuellen Klub Paris Saint-Germain auftauchen werde.

Die kurze Videosequenz auf Instagram zeigt ein Schwarz-Weiss-Bild Neymars mit dem Emblem des FC Barcelona, am Ende des Kameraschwenks über eine Wand ist auch ein Bibelvers (Jesaja 54:17) zu sehen: «Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet; jede Zunge, die dich vor Gericht verklagt, strafst du Lügen», ist da unter anderem zu lesen. Ein Statement, das nicht zuletzt als Entgegnung an seine Kritiker verstanden werden kann.

Dazu liess Neymar mit der Antwort auf die Frage nach seinem grössten Karrieremoment aufhorchen. Auf Platz eins sei sein Olympiasieg mit Brasilien 2016 zu finden, danach schon käme der 6:1-Erfolg mit Barca über PSG im März 2017, erklärte er gegenüber der «Website Oh my goal». Die Katalanen hatten damals nach einem 0:4 im Hinspiel in einem denkwürdigen Spiel noch den Viertelfinaleinzug geschafft. (abu/sda)

