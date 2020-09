Sport

Transfer-Ticker: Luzerns Talent Darian Males wechselt zu Inter Mailand



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Fix: Inter schnappt Luzern-Talent Males +++ Berater: «Bale will zu Tottenham»

Schliessung der Transferfenster:

5. Oktober: Spanien, Italien, Deutschland

12. Oktober: Schweiz

16. Oktober: England

Fix: Inter schnappt Luzern-Talent Males

Der junge Stürmer Darian Males setzt seine Karriere im Ausland fort. Das 19-jährige Eigengewächs des FC Luzern hat einen Fünfjahresvertrag bei Inter Mailand unterschrieben. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, im Raum steht der Betrag von 2,5 Millionen Euro. Males wird vom neuen Besitzer möglicherweise gleich an einen anderen Serie-A-Klub ausgeliehen. Laut der «Luzerner Zeitung» handelt es sich dabei aber eher nicht um Genoa, was zuletzt zu hören war. (ram)

Darian Males 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 2 Tore

Darian Males zu Inter Mailand. Das Luzerner Eigengewächs wechselt mit einem Mehrjahresvertrag nach Italien. Alles dazu auf https://t.co/jjz53LPrmA.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/LvvhuaPEPW — FC Luzern (von 🏠) (@FCL_1901) September 16, 2020

Berater: «Bale will zu Tottenham»

Tottenham Hotspur arbeitet an der Rückkehr von Gareth Bale, der bei Real Madrid auf der Abschussliste steht. Sein Berater Jonathan Barnett sagte: «Gareth liebt die ‹Spurs› immer noch. Das ist der Klub, bei dem er sein möchte.» Die Frage ist, ob sich die Parteien beim Lohn einigen, der exorbitant ist: Bale soll rund drei Millionen Euro im Monat verdienen und hat noch zwei Jahre Vertrag bei Real. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Spanier weiterhin einen Teil des Lohnes bezahlen.

Neu ins Spiel gebracht wird die Möglichkeit, dass Tottenham im Gegenzug Dele Alli zu den «Königlichen» wechseln lässt. Auf diese Weise hoffen die «Spurs», Manchester United auszustechen, das sich ebenfalls stark für Bale interessiert. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 31

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 3 Tore

Quelle: BBC | Daily Mail



Bankdrücker Bale gehört dazu: Die Fussball-Topverdiener 2020

Cordoba zu Hertha BSC – Köln holt Andersson als Ersatz

Der 1. FC Köln verliert seinen Torjäger Jhon Cordoba. Der Kolumbianer wechselt innerhalb der Bundesliga nach Berlin, wo er bei Hertha BSC unterschrieben hat. Den Ersatz meldeten die «Geissböcke» wenige Stunden später: Sebastian Andersson von Union Berlin wechselt nach Köln. (ram)

Jhon Cordoba 🇨🇴

Position: Sturm

Alter: 27

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 14 Tore



Sebastian Andersson 🇸🇪

Position: Sturm

Alter: 29

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 13 Tore



Välkommen till den vackraste staden i Tyskland, Sebastian! 🔴⚪ #effzeh pic.twitter.com/xu0RvOvnUR — 1. FC Köln (@fckoeln) September 15, 2020

Aubameyang verlängert bei Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang bleibt Teamkollege von Granit Xhaka bei Arsenal. Der 31-jährige Angreifer unterschrieb bei den Gunners einen neuen Dreijahres-Vertrag. Der gabunische Internationale steht seit 2018 im Norden Londons unter Vertrag. Seit seiner Ankunft in London ist Aubameyang der wichtigste Torschütze von Arsenal. In den letzten beiden Saisons schoss er in 36 Liga-Einsätzen jeweils 22 Tore. (ram/sda)

Mainz-Goalie Müller nach Freiburg

Der SC Freiburg hat auf die Verletzung seines Stammgoalies Mark Flekken reagiert und kurzfristig Florian Müller von Mainz verpflichtet. Der 22-jährige Ersatzkeeper der Mainzer wechselt leihweise für ein Jahr nach Freiburg. Flekken hatte sich am Sonntag beim Aufwärmen vor dem Cupspiel beim SV Waldhof Mannheim eine Bänderverletzung am Ellenbogen zugezogen. Wie lange der Niederländer ausfällt, ist unklar. (ram/sda/dpa)

Florian Müller 🇩🇪

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele



ℍ𝕖𝕣𝕫𝕝𝕚𝕔𝕙 𝕨𝕚𝕝𝕝𝕜𝕠𝕞𝕞𝕖𝕟, 𝔽𝕝𝕠𝕣𝕚𝕒𝕟 #𝕄ü𝕝𝕝𝕖𝕣!



Der 22-Jährige kommt per Leihe für ein Jahr aus Mainz zum Sport-Club. Damit reagiert der #SCF auf den kurzfristigen Ausfall von Mark #Flekken.



Alle Infos: https://t.co/niarpG8P07 pic.twitter.com/1y2Wck2Jyr — SC Freiburg (@scfreiburg) September 15, 2020

Schalke holt Paciencia

Eintracht Frankfurt verleiht seinen Stürmer Goncalo Paciencia für eine Saison an Ligakonkurrent Schalke 04. Die «Knappen» haben danach die Option, den Portugiesen zu kaufen. «Vor allem wird uns Goncalo im letzten Drittel noch torgefährlicher und unberechenbarer machen», kündigt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider an. (ram)

Goncalo Paciencia 🇵🇹

Position: Sturm

Alter: 26

Marktwert: 12 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 10 Tore



Ivanovic zu West Brom

Verteidiger Branislav Ivanovic kehrt in die Premier League zurück. Der langjährige Abwehrspieler von Chelsea, der seit 2017 für Zenit St.Petersburg auflief, wechselt zu West Bromwich Albion. Der Serbe unterschrieb bis Ende Saison. (ram)

Branislav Ivanovic 🇷🇸

Position: Innenverteidigung

Alter: 36

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 4 Tore



Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️🇷🇸 pic.twitter.com/kXDjQpbmdm — West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020

Sion verpflichtet Dennis Iapichino

Der FC Sion reiht sich unter den vielen Arbeitgebern von Dennis Iapichino ein. Der 30-jährige Aussenverteidiger stand zuletzt bei Aufsteiger Servette im Einsatz, wo sein Vertrag im August ausgelaufen war. Zuvor gehörten Biel, Lugano und Winterthur zu den Vereinen des Thurgauers, der auch schon in den USA und in seiner zweiten Heimat Italien Erfahrungen gesammelt hat. (ram/sda)

Dennis Iapichino 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 30

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, kein Tor



Bild: KEYSTONE

Stocker bleibt nun doch bei Basel

Der Captain bleibt an Bord! Valentin Stocker wechselt nicht wie bis vor kurzem berichtet zum FC Luzern, sondern verlängert beim FC Basel bis 2023. Die Parteien haben zudem die Option, das Arbeitspapier noch um ein weiteres Jahr zu verlängern. (abu)



Valentin Stocker 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 48 Spiele, 12 Tore

Depay-Wechsel zu Barcelona bald fix

Memphis Depay steht offenbar kurz vor der Vertragsunterschrift beim FC Barcelona, wie niederländische Medien berichten. Der Flügel von Olympique Lyon ist einer der Wunschtransfers des neuen Barça-Trainers Ronald Koeman. Der Transfer soll noch diese Woche vollzogen werden. (abu)

Memphis Depay 🇳🇱

Position: Linksaussen

Alter: 26

Marktwert: 44 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, 15 Tore

Bild: keystone

Xamax engagiert Michael Kempter

Michael Kempter wechselt vom FC Zürich in die Challenge League zu Absteiger Neuchâtel Xamax. Der Linksverteidiger unterschrieb bei den Neuenburgern einen Vertrag für eine Saison.

Nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2017 und einer neuerlichen Knieoperation im darauffolgenden Jahr kam der 25-jährige Zürcher mit philippinischen Wurzeln in der letzten Saison mit dem FCZ zu 13 Einsätzen in der Super League. (abu/sda)

Michael Kempter 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 25

Marktwert: 0,1 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 13 Spiele, 1 Assist



Bild: keystone

Topskorer Turkes bleibt Lausanne erhalten

Aldin Turkes und Aufsteiger Lausanne-Sport verständigen sich auf eine weiterführende Zusammenarbeit. Der Topskorer der Challenge League der abgelaufenen Saison unterzeichnet einen bis 2023 gültigen Kontrakt bei den Waadtländern.

Der 24-jährige Angreifer war 2019 von Rapperswil-Jona zu Lausanne gestossen und avancierte in seiner ersten Saison zum produktivsten Offensivspieler im Team von Giorgio Contini. Mit 22 Toren in 34 Challenge-League-Spielen hatte der ehemalige Schweizer Nachwuchs-Internationale einen grossen Anteil an Lausannes Aufstieg in die Super League. (sda)

Aldin Turkes 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 24

Marktwet: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/2020: 38 Spiele, 25 Tore



Inter holt wohl FCL-Talent Males

Der FC Luzern hofft auf Millionen-Einnahmen. Sein junges Sturmtalent Darian Males soll am Dienstag den Medizintest bei Inter Mailand absolvieren. Besteht er ihn, wird er wohl gleich an Genoa ausgeliehen. Im Raum steht offenbar eine Ablöse zwischen drei und vier Millionen Euro. So wird es vielleicht doch noch etwas aus dem teuren Transfer von Basel-Star Valentin Stocker in die Innerschweiz. (ram)

Darian Males 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 19

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 2 Tore

Quelle: Alfredo Pedulla | Blick



Bild: KEYSTONE

Ein Duo im Fokus von ManUnited

Weil es mit der Verpflichtung von BVB-Star Jadon Sancho nicht zu klappen scheint, schaut sich Manchester United anderweitig um. Im Fokus von Trainer Ole Gunnar Solskjaer seien besonders zwei Spieler, heisst es: Gareth Bale und Ivan Perisic. Der Waliser Bale soll bei Real Madrid aussortiert werden, der Kroate Perisic gehört Inter Mailand und war zuletzt an Bayern München ausgeliehen. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 31

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 3 Tore

Ivan Perisic 🇭🇷

Position: Linksaussen

Alter: 31

Marktwert: 17,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 8 Tore

Quelle: BBC



Bild: keystone

Young Boys verpflichten französischen Stürmer

Schweizer Meister Young Boys hat vom Ligue-1-Verein Rennes den 24-jährigen Stürmer Jordan Siebatcheu bis Sommer 2021 ausgeliehen – mit Kaufoption für eine definitive Übernahme. Der ehemalige französische U21-Internationale, der auch den amerikanischen Pass besitzt, bestritt 55 Partien in der Ligue 1 und erzielte sechs Tore sowie fünf Assists. Mit Rennes gewann er 2019 den französischen Cup.

Siebatcheu ist 190 cm gross und vertritt den Typus des Stossstürmers. Er könnte bei YB die Lücke füllen, die durch den Abgang von Guillaume Hoarau entstanden ist. Er könnte auch wichtig werden, falls Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame wegzieht. In den meisten Ligen enden die Transferperioden erst am 5. Oktober. (zap/sda)

Jordan Siebatcheu 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 21 Spiele, 1 Tor

Die Young Boys übernehmen den 24-jährigen Stürmer Jordan Siebatcheu vom französischen Ligue-1-Club Stade Rennes leihweise bis Sommer 2021 - mit Kaufoption zur anschliessenden definitiven Übernahme. https://t.co/Fdp7aYVRYm#BSCYB pic.twitter.com/RFatR1y0OK — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) September 13, 2020

Mbappé will PSG verlassen

Kylian Mbappé möchte Paris Saint-Germain offenbar vor Ablauf seines Vertrages 2022 verlassen. Der Stürmer möchte im kommenden Sommer wechseln und zwar nach Spanien oder England. Dies berichtet die «Sunday Times». Die konkreten Ziele heissen demnach Real Madrid, Barcelona, Liverpool und Manchester United. (zap)

Kylian Mbappé 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 180 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 37 Spiele, 30 Tore

Bild: keystone

Florenzi zu PSG

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat sich für diese Saison die Dienste von Alessandro Florenzi von der AS Roma gesichert. Der 29-jährige Verteidiger wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis nach Frankreich, anschliessend besitzen die Pariser eine Kaufoption.

Florenzi soll den zu Borussia Dortmund abgewanderten Thomas Meunier ersetzen. Der 36-fache italienische Nationalspieler spielte mit zwei kurzen Unterbrüchen vor allem für die Roma. Zuletzt war der Rechtsverteidiger für ein halbes Jahr an den spanischen Klub Valencia ausgeliehen. (ram/sda/dpa)

Alessandro Florenzi 🇮🇹

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 10 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, kein Tor



🆕🎙️💬 @Florenzi : « C’est le transfert le plus important de ma carrière » 💪🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 12, 2020

Toma verlässt die Schweiz

Wie erwartet zieht es den Schweizer Nachwuchsinternationale Bastien Toma ins Ausland. Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlässt den FC Sion trotz eines bis 2021 gültigen Kontrakts und schliesst sich für die kommenden vier Jahre dem belgischen Erstligisten Genk an. Beide Klubs bestätigten den Wechsel.

Toma, der aus dem Sittener Nachwuchs stammt, kam in den letzten drei Jahren auf über 90 Einsätze in der 1. Mannschaft seines Stammvereins. In der abgelaufenen Saison stand er in 32 Pflichtspielen auf dem Platz, wobei ihm sechs Tore und drei Assists glückten. Toma gehört auch zum Stamm des Schweizer U21-Nationalteams. Mit der SFV-Auswahl befindet sich der Mittelfeldspieler auf Kurs in Richtung EM im kommenden Jahr. (abu/sda)

Bastien Toma 🇨🇭

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 2,3 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 6 Tore



Bastien Toma quitte le FC Sion. Le club le remercie chaleureusement pour tout et lui souhaite le meilleur pour la suite !



À jamais dans nos cœurs ❤️⚪️



Toutes les infos 👉🏻 https://t.co/pG31aCcwJr#FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/umrp3v174D — FC Sion (@FCSion) September 11, 2020

Basel verpflichtet Andrea Padula

Der FC Basel hat den 24-jährigen Aussenverteidiger Andrea Padula vom FC Wil aus der Challenge League verpflichtet. Der Italiener unterschrieb einen bis im Sommer 2023 gültigen Vertrag.

Padula startete seine Profikarriere 2016 beim FC Chiasso, für den er – mit Ausnahme eines Jahres bei Monza – bis Ende des letzten Jahres spielte. Die Rückrunde der vergangenen Saison absolvierte er dann unter dem neuen FCB-Trainer Ciriaco Sforza in Wil, wo ihm in 18 Partien vier Tore gelangen. Padula kommt auf 104 Einsätze in der Challenge League. (abu/sda)

Andrea Padula🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 24

Marktwert: 0,25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 4 Tore



Der FCB verlängert mit Taulant Xhaka

Taulant Xhaka bleibt rotblau. Der FC Basel und sein der Mittelfeldspieler verlängern den Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis Sommer 2024 – mit einer Option auf ein weiteres Jahr. FCB-Präsident Bernhard Burgener sagt: «Taulant ist eine der tragenden Säulen unserer Mannschaft und ein wichtiger Bestandteil des Clubs.» (abu)

Taulant Xhaka 🇦🇱

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 47 Spiele, 3 Assists, 14 gelbe Karten

GC verpflichtet Lenjani

Die Grasshoppers haben sich für die kommenden zwei Jahre die Dienste des albanischen Nationalspielers Ermir Lenjani gesichert. Der 31-jährige Mittelfeldspieler stand die letzten drei Jahre beim FC Sion unter Vertrag und bringt grosse Kenntnisse des Schweizer Fussballs mit.

Ermir Lenjani 🇦🇱

Position: Rechtes Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 0,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor

GC VERPFLICHTET ERMIR LENJANI



Der Grasshopper Club Zürich verstärkt sich mit Ermir Lenjani. Der albanische Nationalspieler hat bei GC einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. 📝🔵⚪️

Weitere Informationen: https://t.co/cSwwVihXbC#gc #zürich #traditionsclub #NeuhopperLenjani pic.twitter.com/1vrjAD9msq — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 11, 2020

St.Gallen leiht französischen Stürmer aus

Der FC St.Gallen verpflichtet für die anstehende Saison leihweise den 21-jährigen französischen Stürmer Thody Elie Youan vom FC Nantes. Am Ende der Saison haben die Ostschweizer eine Kaufoption.

Thody Elie Youan, dessen Eltern von der Elfenbeinküste stammen, hat in Nantes alle Nachwuchsstufen durchlaufen. Im Mai 2019 debütierte er in der Ligue 1. Er gehörte ausserdem den französischen Nachwuchsauswahlen von U18 bis U20 an.

Thody Élie Youan 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 0,725 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 7 Spiele, 1 Tor

Giroud soll bei Juve ein Thema sein

Wer wird denn nur der neue Mittelstürmer bei Juventus Turin? Der Abgang von Gonzalo Higuain in die MLS zu Inter Miami ist praktisch durch. Als Nachfolger wurden vor allem Edin Dzeko und Luis Suarez gehandelt, nun ist aber ein neuer Name im Gespräch: Olivier Giroud. Der Stürmer von Chelsea soll für zwei Jahre kommen und rund 4,5 Millionen Euro jährlich verdienen – so berichtet es Transferexperte Gianluca Di Marzio. In London hat Giroud in der Offensive in der Person von Timo Werner neue Konkurrenz erhalten. (zap)

Olivier Giroud 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 10 Tore

Quelle: Gianluca Di Marzio



«Batsman Returns» – Batshuayi erneut an Crystal Palace ausgeliehen

Wie bereits in der vergangenen Saison wird Chelseas Michy Batshuayi für ein Jahr an Crystal Palace ausgeliehen.

Michy Batshuayi 🇧🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 26

Marktwert: 14 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 25 Spiele, 8 Tore



Frankfurt verpflichtet Silva fix

Eintracht Frankfurt hat den portugiesischen Stürmer André Silva definitiv von der AC Milan übernommen. Der 24-Jährige war in der letzten Saison bereits ausgeliehen und hat nun einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. (zap)

André Silva 🇵🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 24 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 38 Spiele, 16 Tore



New chapter, the same ambitions! 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ pic.twitter.com/tfmrBT69AM — André Silva (@andrevsilva19) September 10, 2020

Gespräche laufen: Stocker schon bald in Luzern?

Das wäre dann wohl das, was gemeinhin als Königstransfer bezeichnet wird. Valentin Stocker könnte noch in diesem Sommer vom FC Basel zum FC Luzern wechseln. Im Raum steht eine Ablöse von 500'000 Franken, Stocker verlangt dem Vernehmen nach einen Drei-Jahres-Vertrag. Der 33-fache Nationalspieler spielte zwar nie für den FCL, stammt aber aus der Zentralschweiz und lebt heute wieder dort. (ram)

Valentin Stocker 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 31

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 48 Spiele, 12 Tore

Quelle: Luzerner Zeitung



Bild: keystone

Alaba verlangt 25 Mio. im Jahr

Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zwischen David Alaba und Bayern München ziehen sich weiter in die Länge. Angeblich verlangt der Österreicher einen Fünf-Jahres-Vertrag mit jährlich 25 Millionen Euro Gehalt.

Der Triple-Gewinner aus München scheint indes in einer guten Verhandlungsposition zu sein. Laut Präsident Herbert Hainer hat sich bislang kein anderer Klub gemeldet, der den Verteidiger kaufen möchte. Die Bayern hätten diesem ein «faires und wettbewerbsfähiges Angebot» gemacht. (ram)

David Alaba 🇦🇹

Position: Abwehr

Alter: 28

Marktwert: 65 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 2 Tore

Quelle: Kicker



Bild: keystone

Real reicht's – jetzt gibts Bale als Schnäppchen

Real Madrid will Gareth Bale loswerden. Der Waliser, der bei den «Königlichen» ausser Rang und Traktanden gefallen ist, soll gehen dürfen. Der Abnehmer müsste 25 Millionen Euro hinblättern. Dass die Ablösesumme verhältnismässig tief ist – gekostet hatte Bale einst 101 Millionen – hängt mit dem hohen Lohn des Offensivspielers zusammen.

Real Madrid dürfte wohl primär froh sein, nicht mehr 17 Millionen Euro im Jahr für einen Tribünendrücker zu bezahlen. Bereits gibt es Interessenten: Ex-Klub Tottenham Hotspur und Manchester United. (ram)

Gareth Bale

Position: Rechtsaussen

Alter: 31

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 20 Spiele, 3 Tore

Quelle: Mundo Deportivo



Bild: keystone

Milan angelt sich Tonali

Die AC Milan hat Sandro Tonali verpflichtet. Das Mittelfeldtalent stösst von Absteiger Brescia zu den «Rossoneri». Zunächst wird er ausgeliehen, im kommenden Sommer soll die definitive Verpflichtung erfolgen. Dem dreifachen A-Nationalspieler Tonali sollen auch Angebote von Inter Mailand, Barcelona und Manchester United vorgelegen haben. (ram)

Sandro Tonali 🇮🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 1 Tor



🎙️ Sandro Tonali to Sky Italia: "I'm very happy, I live very strong emotions. For me, it was really a dream to sign here. I'm going to rest now to be in shape tomorrow." pic.twitter.com/FmhslHoYjW — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) September 9, 2020

Freiburg lockt Unions Andrich

Beim Klassenerhalt mit Union Berlin war Robert Andrich einer der Schlüsselspieler. Nun könnte ihn Trainer Urs Fischer vor der zweiten Saison in der Bundesliga verlieren. Der SC Freiburg hat seine Fühler ausgestreckt, Andrich soll die Mittelfeldzentrale der Breisgauer verstärken. Bei Union hat er noch Vertrag bis 2022, bei entsprechenden Angeboten sei die Tür aber für keinen Spieler zu, sagte unlängst Manager Oliver Ruhnert. (ram)

Robert Andrich 🇩🇪

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 34 Spiele, 4 Tore

Quelle: Kicker



Bild: EPA

Zwei Super-League-Teams buhlen um Hoarau

Wo setzt YB-Kultstürmer Guillaume Hoarau seine Karriere fort? Nachdem der französische Stürmer bei den Bernern keinen Vertrag mehr erhielt, haben ihn zwei andere Teams aus der Super League auf dem Zettel. Vom FC Luzern soll Hoarau bereits eine «interessante Offerte» erhalten haben, heute Mittwoch treffen sich sein Berater und er angeblich mit Sions Präsident Christian Constantin. (ram)

Guillaume Hoarau 🇫🇷

Position: Sturm

Alter: 36

Marktwert: 800'000 Euro

Bilanz 2018/19: 24 Spiele, 4 Tore

Quelle: Blick



Bild: keystone

Aufsteiger Leeds will Draxler

Von einer Weltmetropole in eine andere nach Leeds? Der Premier-League-Aufsteiger ist stark an Julian Draxler interessiert. PSG-Sportchef Leonardo sucht schon länger nach einem Abnehmer für den deutschen Mittelfeldspieler, der noch für eine Saison unter Vertrag steht. Doch Draxler will Paris offenbar nicht verlassen und es beim Champions-League-Finalisten weiter versuchen. (ram)

Julian Draxler 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 24 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 22 Spiele, kein Tor

Quelle: RMC Sport



Bild: EPA/PSG PRESSROOM

Schick-Wechsel zu Leverkusen ist offiziell

Jetzt ist der Transfer von Patrik Schick offiziell. Der Tscheche wechselt von der AS Roma zu Bayer Leverkusen. Der Stürmer kostet 26,5 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Zuletzt war Schick für ein Jahr von Rom nach Leipzig ausgeliehen, RB konnte die geforderte Ablöse der Italiener aber nicht bezahlen. (zap)

Patrik Schick 🇨🇿

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 10 Tore

Kolarov von Roma zu Inter

Der 34-jährige Aleksandar Kolarov wechselt von der AS Roma zu Inter Mailand. Der Serbe unterschreibt für ein Jahr mit der Option auf eine weitere Saison und kostet die «Nerazzuri» rund 1,5 Millionen Euro an Ablöse, die durch Boni auf bis zu 2 Millionen Euro steigen kann. (zap)

Aleksandar Kolarov 🇷🇸

Position: Linksverteidiger

Alter: 34

Marktwert: 5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 42 Spiele, 7 Tore



YB leiht Goalie Marzino aus

Der FC Winterthur ist auf der Suche nach einem neuen Torhüter fündig geworden. Weil mit Raphael Spiegel und Gianluca Tolino gleich beide Keeper verletzt ausfallen, wurde Dario Marzino engagiert. Der 23-Jährige wird bis Ende Jahr von Meister YB ausgeliehen, wo er vergangene Saison zu seinem ersten Einsatz in der Super League kam. Neue Nummer 3 der Berner wird Joschua Neuenschwander, der zuletzt an Köniz ausgeliehen war und nun einen Profivertrag erhält. (ram)

Dario Marzino 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 23

Marktwert: 150'000 Euro

Bilanz 2019/20: 1 Spiel in der Super League

Bild: keystone

FCB holt Lindner in die Schweiz zurück

Der ehemalige GC-Goalie Heinz Lindner spielt wieder in der Super League. Der Österreicher hat beim FC Basel bis im Sommer 2023 unterschrieben. Lindner kommt von Wehen-Wiesbaden aus der 2. Bundesliga. Aus der Mitteilung des FCB geht nicht hervor, ob der 28-fache Nationalspieler die Nummer 1 werden soll. Er soll «mit seiner Erfahrung und seiner aufgeschlossenen Art das Goalie-Team optimal unterstützen und ergänzen». (ram)

Heinz Lindner 🇦🇹

Position: Tor

Alter: 30

Marktwert: 725'000 Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele



James Rodriguez fix zu Everton

James Rodriguez wechselt von Real Madrid zum FC Everton. Dort trifft der Kolumbianer auf seinen einstigen Förderer Carlo Ancelotti. Rodriguez hat bei den «Toffees» einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben und soll rund 22,4 Millionen Euro kosten. (zap)

James Rodriguez 🇨🇴

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 14 Spiele, 1 Tor

Leverkusen hat das nötige Kleingeld für neue Spieler

Bei Bayern Leverkusen ist die Transferkasse nach den Abgängen von Kai Havertz (Chelsea) und Kevin Volland (Monaco) prall gefüllt. Zudem stehe auch der Verkauf von Flügelstürmer Leon Bailey kurz bevor. Um personell wieder aufzurüsten, stehen mit Florian Thauvin und Bouna Sarr gemäss «France Football» zwei Spieler vom Olympique Marseille im Fokus der «Werkself». Thauvin ist rechter Flügelstürmer und soll zusammen mit Patrik Schick, der von der Roma kommen soll, die neue Offensive von Leverkusen prägen. Bouna Sarr ist für die Position des Rechtsverteidigers vorgesehen. (zap)

Florian Thauvin 🇫🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 27

Marktwert: 32 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 1 Spiel, 1 Tor



Bild: AP/AP

Bouna Sarr 🇫🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 9 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: keine Spiele



Bild: AP

Van Wolfswinkel bleibt jetzt doch in Basel

Ricky van Wolfswinkel und der FC Basel einigten sich in einem zweiten Anlauf doch noch auf eine Vertragsverlängerung, nachdem sich der 31-jährige Niederländer Ende August über die sozialen Medien bereits verabschiedet hatte.

Van Wolfswinkel, der im Sommer 2017 von Vitesse Arnheim zum FCB stiess und in bislang 85 Pflichtspielen 35 Tor erzielt hat, steigt mit einem Zweijahresvertrag bis in den Sommer 2022 wieder ins Training ein. (zap/sda)

Ricky van Wolfswinkel 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 18 Spiele, 6 Tore



Bild: EPA

Alex Frei übernimmt in Wil

Nati-Rekordtorschütze Alex Frei ist neuer Trainer des FC Wil. Beim Challenge-League-Team hat er für zwei Saisons unterschrieben, es ist sein erster Trainerposten im Profifussball. Frei hatte zuletzt als Trainer der U21-Mannschaft des FC Basel gekündigt, weil er über den Kurs der Vereinsführung verärgert war. In Wil folgt er auf Ciriaco Sforza – der die Ostschweiz verliess, um neuer Basel-Trainer zu werden. (ram)

Bild: KEYSTONE

Muss Griezmann gehen, weil Messi bleibt?

Weltmeister Antoine Griezmann könnte der grosse Verlierer des Verbleibs von Lionel Messi beim FC Barcelona sein. Denn für den französischen Weltmeister hat es vielleicht keinen Platz mehr, zumal auch Philippe Coutinho nach seiner Ausleihe an Bayern München zurückkehrt. In der Premier League wurden offenbar schon mal drei Finanzchefs angewiesen, sich auf eine Verpflichtung vorzubereiten: Jene von Liverpool, Manchester United und Arsenal. (ram)

Antoine Griezmann 🇫🇷

Position: Hängende Spitze

Alter: 29

Marktwert: 96 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 48 Spiele, 15 Tore

Quelle: Daily Mail



Bild: keystone

Brasilianer Allan wechselt zu Everton

Der brasilianische Mittelfeldspieler Allan wechselt von Napoli zum Liverpooler Premier-League-Klub Everton. Der 29-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag und wird wie in Neapel wieder unter Trainer Carlo Ancelotti spielen. Gemäss italienischen Medienberichten soll die Ablösesumme rund 25 Millionen Euro betragen.

Allan, der im letzten Jahr mit Brasilien die Copa America gewonnen hatte, war lange Zeit einer der Leistungsträger von Napoli. Unter Gennaro Gattuso, dem Nachfolger von Ancelotti, kam er seit diesem Jahr nur noch zu wenigen Einsatzminuten. (abu/sda/afp)

Allan 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 2 Tore



Bild: keystone

