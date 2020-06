Sport

Transfer-Ticker: Der BVB verpflichtet Thomas Meunier bis 2024



Meunier wechselt bis 2024 nach Dortmund +++ Favre bleibt auch nächste Saison BVB-Trainer

Fix: Meunier wechselt bis 2024 nach Dortmund

Borussia Dortmund hat sich im Hinblick auf die kommende Saison in der Defensive verstärkt. Aussenverteidiger Thomas Meunier wechselt ablösefrei vom Paris Saint-Germain zum BVB, wo er einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat.

Der 28-Jährige spielte seit 2016 für PSG, mit den Franzosen gewann er dreimal den Meistertitel. Zudem nahm er mit Belgien an der EM 2016 sowie an der WM 2018 teil. (dab)

Thomas Meunier 🇧🇪

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 28

Marktwert: 24 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 1 Tor

Favre bleibt auch nächste Saison BVB-Trainer

Lucien Favre bleibt auch nächste Saison Trainer von Borussia Dortmund. Dies bestätigte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag an einer Pressekonferenz.

«Wir gehen jetzt in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da auch noch mal angreifen», sagte Zorc. Der Sportdirektor kündigte zudem baldige Gespräche über die Verlängerung des bis 2021 laufenden Vertrags an. «Wir haben intern ein sehr grosses Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche sicher zu gegebener Zeit führen.» Favre selbst drängt nicht darauf. «Ich habe einen Vertrag bis 2021, es ist zu früh, darüber zu sprechen», sagte der 62-jährige Waadtländer.

Favre ist mit einem Schnitt von 2,16 Punkten pro Spiel der erfolgreichste Trainer der BVB-Geschichte – noch vor Ottmar Hitzfeld und Jürgen Klopp, der Dortmund 2012 zum letzten Meistertitel führte. Der BVB hat vor dem abschliessenden Spiel gegen Hoffenheim 84 Tore erzielt, mehr als in jeder anderen Saison. In der Champions League und im Cup scheiterte der BVB jeweils in den Achtelfinals; an Paris Saint-Germain und an Werder Bremen. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone

Gavranovic verlässt Dinamo

Nationalstürmer Mario Gavranovic wird den Klub wechseln. Mit einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete er sich von Dinamo Zagreb. In Kroatien wurde der Tessiner drei Mal Meister und zwei Mal Cupsieger. Wohin Gavranovic wechselt, ist offen. Sein auslaufender Vertrag bei Dinamo wurde wohl auch deshalb nicht verlängert, weil er mit geschätzten 800'000 Euro Jahreslohn zu den Topverdienern gehörte. (ram)

Mario Gavranovic 🇨🇭

Position: Sturm

Alter: 30

Marktwert: 1,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 7 Tore



Vier spanische Teams an Baumann interessiert

Wagt Noam Baumann erstmals den Sprung ins Ausland? Wie die spanische «Marca» berichtet, soll es nicht an Interessenten für den Lugano-Goalie mangeln. Mit Deportivo Alavés, Levante, Betis Sevilla und Granada sollen gleich vier Teams aus der spanischen Topliga Interesse am 24-Jährigen haben.

Baumann wechselte im März 2018 von Wil nach Lugano, wo er sich zum Stammgoalie entwickelte. Für die Tessiner absolvierte er bisher 56 Pflichtspiele, darunter fünf in der Europa League. Sein Vertrag bei Lugano dauert noch bis im Sommer 2022. (dab)

Noam Baumann 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 24

Marktwert: 1,6 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele

Quelle: Marca

Bild: KEYSTONE

Lampard: Keine Gespräche mit Havertz

Kann Bayer Leverkusen sein Supertalent Kai Havertz halten? Trotz Vertrag bis 2022 bleibt er wohl höchstens dann, wenn Bayer 04 die Champions League erreicht. An Interessenten mangelt es nicht, doch ein Klub winkt nun ab. «Es gibt keine Offerte von Chelsea», sagte Trainer Frank Lampard. «Havertz ist zweifelsohne ein Topspieler, aber wir sind nicht in Gesprächen mit ihm.» (ram)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 41 Spiele, 16 Tore

Quelle: Fabrizio Romano



Bild: keystone

Thiago vor dem Absprung

Nach sieben Meistertiteln will Thiago Alcantara den FC Bayern München offenbar verlassen. Dabei war noch vor zwei Monaten von einer Verlängerung seines bis 2021 gültigen Vertrags ausgegangen worden. Doch Thiago glaubt, dass es für ihn der letzte Moment ist, nochmals bei einem anderen Topklub spielen zu können. Der Rede nach gilt der FC Liverpool als erster Interessent. (ram)

Thiago 🇪🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 29

Marktwert: 48 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sportbild



Bild: AP

Barcelona akzeptiert Juve-Angebot für Arthur

Seit Wochen wird der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur vom FC Barcelona mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Nun scheint ein Wechsel immer konkreter zu werden: Wie Sky Sports berichtet, haben die Katalanen ein Angebot in der Höhe von 80 Millionen Euro für den 23-Jährigen akzeptiert.

Dennoch ist noch nicht sicher, dass der Deal tatsächlich zustande kommt. So soll Arthur noch nicht ganz überzeugt vom Wechsel sein und sich für einen Verbleib in Barcelona ausgesprochen haben.

Arthur wechselte im Sommer 2018 aus seiner Heimat Brasilien nach Barcelona. Für die Katalanen betritt er bisher 70 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm vier Tore und sechs Vorlagen. (dab)

Arthur 🇧🇷

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 26 Spiele, 4 Tore

Quelle: Sky Sports

Bild: AP/AP

Juve-Stürmertalent für den FC Basel?

Mit sieben Toren und zwei Assists hat der Senegalese Kaly Sene im Nachwuchs von Juventus Turin bisher eine starke Saison bestritten. Wie das italienische Portal «tuttomercatoweb.com» berichtet, soll der 19-Jährige deshalb in der kommenden Saison Erfahrungen im Profifussball sammeln. Als konkreter Interessent wird im Bericht der FC Basel genannt. Der FCB könnte den Senegalesen leihweise für eine Saison in die Schweiz holen.

Sene spielt seit Januar 2019 für den Nachwuchs von Juventus. Er gilt als körperlich starker Offensivspieler, der sowohl als Flügel als auch als Mittelstürmer eingesetzt werden kann. Sein Vertrag in Turin dauert noch bis im Sommer 2022. (dab)

Kaly Sene 🇸🇳

Position: Rechtsaussen

Alter: 19

Marktwert: -

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 9 Tore

Quelle: tuttomercatoweb.com



Bild: www.imago-images.de

Schalke auf Torhütersuche

Nach dem Wechsel von Alexander Nübel zur neuen Saison hin benötigt Schalke 04 einen neuen Keeper (und nicht nur das). Vielleicht kommt es zu einer Art Tausch. Nübel geht bekanntlich zu Bayern München und dessen Nummer 2 könnte den umgekehrten Weg gehen. Sven Ulreich sei ein heisser Kandidat, aber auch andere Namen werden genannt. Darunter ist jener des jungen Schweizers Gregor Kobel (Bild), der momentan von Hoffenheim an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist und mit den Schwaben kurz vor dem Aufstieg in die 1. Bundesliga steht. (ram)

Sven Ulreich 🇩🇪

Position: Tor

Alter: 31

Marktwert: 3,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 1 Spiel



Gregor Kobel 🇨🇭

Position: Tor

Alter: 22

Marktwert: 4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele

Quelle: Bild



Bild: keystone

Bayern und PSG wollen Dodô

Deutschlands Serienmeister Bayern München sieht Handlungsbedarf auf der rechten Abwehrseite. Deshalb soll Schachtar Donezk' junger Brasilianer Dodô kommen. Schon im Winter stand er auf dem Zettel, nun bestätigte dessen Umfeld erneute Verhandlungen. Aber: Auch Paris Saint-Germain bemüht sich um ihn. Schachtar fordert dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von mindestens 30 Millionen Euro. (ram)

Dodô 🇧🇷

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 21

Marktwert:

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 2 Tore

Quelle: Globo Esporte



Bild: www.imago-images.de

Pavlovic zu Lugano

Daniel Pavlovic kehrt in die Super League zurück. Nach fünf Saisons in Italien unterschreibt der Linksverteidiger laut Tessiner Medienberichten beim FC Lugano einen bis Ende Saison gültigen Vertrag. Der Ostschweizer Pavlovic, der schon für GC und Schaffhausen gespielt hat, war zuletzt vereinslos, trainierte aber seit längerem in Lugano. Für Bosnien-Herzegowina bestritt der frühere Schweizer Junioren-Internationale 2017 zwei Länderspiele. (ram/sda)

Daniel Pavlovic 🇨🇭

Position: Linksverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2019/20: vereinslos



Bild: EQ Images

Kevin Bua verlässt den FCB Ende Juni

Kevin Bua wird Ende Juni den FC Basel verlassen. Der Vertrag des Flügelspielers wird nicht verlängert, wie der FCB in einer Medienmitteilung bekannt gab. Wohin der 26-Jährige wechselt, ist noch unklar.

Bua war im Sommer 2016 vom FC Zürich nach Basel gewechselt. Für den FCB absolvierte der Genfer 102 Pflichtspiele und kam dabei auf 22 Tore und 26 Vorlagen. (dab)

Kevin Bua 🇨🇭

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 26

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 10 Tore, 8 Assists

ℹ️ Der FCB und Kevin Bua gehen getrennte Wege – der am 30. Juni 2020 auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/lkYNP2AMX1 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 22, 2020

Liverpool bietet 64 Millionen für Koulibaly

Der FC Liverpool schaut sich auf dem Transfermarkt nach einem kongenialen Abwehrpartner für Virgil van Dijk um. Zuletzt berichteten immer wieder englische und italienische Medien über ein Interesse an Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly.

Wie die «Daily Mail» berichtet, soll Liverpool nun schon ein erstes Angebot in der Höhe von 58 Millionen Pfund (64 Millionen Euro) für den Senegalesen abgegeben haben. Dieses dürfte allerdings kaum reichen, um den 29-Jährigen zu verpflichten: Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis hatte zuletzt gesagt, er verlange 100 Millionen für seinen Abwehrchef.

Koulibaly spielt seit der Saison 2014/15 in Neapel und entwickelte sich dort zu einem der besten Verteidiger der Serie A. Sein Vertrag im Süden Italiens ist noch bis im Sommer 2023 gültig. (dab)

Kalidou Koulibaly 🇸🇳

Position: Innenverteidiger

Alter: 29

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 0 Tore, 0 Assists

Quellen: Daily Mail

Bild: AP/AP

FCB-Sportchef Zbinden dementiert Cabral-Gerüchte

Am Wochenende erzielte Arthur Cabral sein zwölftes Saisontor für den FC Basel. Wie «L'Équipe» und das brasilianische Internetportal «Globo Esporte» übereinstimmend vermeldeten, soll somit eine Klausel aktiviert worden, dass der FCB Cabral kaufen muss. Gut vier Millionen muss Basel an Palmeiras überweisen, heisst es weiter. Zudem soll das brasilianische Team bei einem allfälligen Weiterverkauf 30% der Transfersumme erhalten.

Der FCB meldete sich im Laufe des Tages auch zu Wort und dementierte die Gerüchte. Stimmt nicht, sagte Sportchef Ruedi Zbinden gegenüber «nau». Noch sei nach wie vor unklar, ob Cabral beim FCB bleibe oder nicht.

Cabral wechselte im vergangenen Sommer leihweise zum FC Basel und erkämpfte sich im Laufe der Saison einen Stammplatz. Aufgrund der hohen Ablösesumme ist ein Verbleib in Basel allerdings trotzdem nicht gesichert. (dab)

Arthur Cabral 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 22

Marktwert: 2,7 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 26 Spiele, 12 Tore, 6 Assists

Quellen: L'Équipe, Globo Esporte, nau.ch

Bild: keystone

Arsenal will kanadisches Mega-Talent

Arsenal ist schon länger am kanadischen Mittelfeld-Spieler Jonathan David interessiert. Der 20-Jährige David spielt derzeit noch in Belgien bei KAA Gent, wo er in dieser Saison in 40 Partien auf überragende 23 Tore und 10 Vorlagen kommt. In 12 Länderspielen für Kanada hat er ebenfalls bereits 11 Tore geschossen.

David, der bei Gent noch einen Vertrag bis 2023 hat, werde aber nur kommen, wenn er garantierte Spielzeit erhalte, deshalb soll eine Verpflichtung für Arsenal nur möglich sein, wenn im Gegenzug Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette verkauft werden. So schreibt es zumindest der «Sunday Telegraph». Neben Arsenal sei auch Manchester United stark an Jonathan David interessiert. (zap)

Jonathan David 🇨🇦

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 20

Marktwert: 22,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 23 Tore, 10 Assists

Bild: AP/AP

Milans Kessie heiss umworben

Seit Sommer 2017 spielt Franck Kessie bei der AC Milan. Der Ivorer gehört im Mittelfeld der «Rossoneri» zum Stammpersonal und hat noch einen Vertrag bis 2022. Der 23-Jährige wird aber von verschiedenen Teams umgarnt. Neben den Premier-League-Klubs Newcastle und Everton zeigt gemäss der «Daily Mail» auch die SSC Napoli Interesse an Kessie. (zap)

Franck Kessie 🇨🇮

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 23

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 26 Spiele, 1 Tor

Bild: EPA

