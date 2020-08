Sport

Transfer-Ticker: Cristiano Ronaldo denkt nur an Juventus Turin



Die wichtigsten Transfers des Corona-Sommers 2020

Cristiano Ronaldo denkt nur an Juventus Turin +++ Volland vor Wechsel in die Ligue 1

Schliessung der Transferfenster:

5. Oktober: Spanien, Italien, Deutschland

12. Oktober: Schweiz

16. Oktober: England

CR7 denkt nur an Juventus Turin

Cristiano Ronaldo sieht seine Zukunft bei Juventus Turin. Auf seinen Social Media-Kanälen schrieb der 35-jährige Superstar: «Während ich mich auf meine dritte Saison als Binaconero vorbereite, sind mein Spirit und meine Ambitionen so hoch wie immer.» Mit der «Alten Dame» will Ronaldo «Italien, Europa und die Welt erobern». Bislang wurde der Stürmer zweimal Meister mit Juve, in der Champions League kam er mit seinem Team noch nicht über das Viertelfinale hinaus. Zuletzt gab es Gerüchte, Ronaldo könnte zu Manchester United zurückkehren. (pre)

Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Position: Linksaussen

Alter: 35

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 12 Tore



Volland vor Wechsel zu Kovac

Kevin Volland von Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco. Die Ablöse liegt gemäss der «Bild»-Zeitung bei 20 Millionen Euro. Volland, der von 2014 bis 2016 zehn Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft hatte, würde beim französischen Ligue-1-Klub unter Niko Kovac spielen. Der frühere Bayern-Trainer ist seit Mitte Juli bei den Monegassen im Amt. (pre)

Kevin Volland 🇩🇪

Position: Mittelstürmer

Alter: 28

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 12 Tore



Bild: keystone

Noch ein Portugiese für GC

Der Challenge-Ligist Grasshopper Club Zürich verpflichtet leihweise für ein Jahr den Mittelfeldspieler Nuno Henrique Pina Nunes (21). Der in Genf geborene und teilweise bei Sion ausgebildete Portugiese spielte zuletzt ebenfalls auf Leihbasis bei Belenenses in der höchsten Liga Portugals. (sda/bal)

Nuno Pina 🇵🇹

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 250'000 Euro

Bilanz 2019/20: 16 Spiele, 0 Tore



FCZ-Verteidiger Rüegg in die Serie A?

Kevin Rüegg ist mit 22 Jahren bereits Stammspieler beim FC Zürich. Mit starken Leistungen hat er auch im Ausland auf sich aufmerksam gemacht: Wie «tuttomercatoweb» berichtet, soll sich Hellas Verona intensiv um den Verteidiger bemühen. Dies bestätigt auch der «Blick».

Rüegg wechselte 2008 als Zehnjähriger in den Nachwuchs des FCZ, 2017 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. In jüngster Vergangenheit war der Verteidiger auch schon mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht worden. Rüeggs Vertrag in Zürich läuft im Sommer 2021 aus. (dab)

Kevin Rüegg 🇨🇭

Position: Rechtsverteidiger

Alter: 22

Marktwert: 5,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 30 Spiele, 1 Tor

Quelle: tuttomercatoweb, Blick

Bild: keystone

Inter bemüht sich um Arturo Vidal

Wie schon in den letzten Transferfenstern soll sich Inter Mailand um Arturo Vidal bemühen. Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Mailänder die Gespräche mit Vidals Verein Barcelona wiederaufgenommen haben. Der Chilene gilt als Wunschtransfer von Inter-Trainer Antonio Conte – die beiden kennen sich aus gemeinsamen Jahren bei Juventus Turin.

Im diesem Sommer scheint ein Transfer realistischer als zuvor. Nach dem blamablen Champions-League-Out will Barcelona die Mannschaft verjüngen. Vidal gehört mit seinen 33 Jahren zu den Routiniers des Teams und könnte deshalb trotz Vertrag bis 2021 wechseln. (dab)

Arturo Vidal 🇨🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 33

Marktwert: 11 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 43 Spiele, 8 Tore

Quelle: Fabrizio Romano



Bild: keystone

Van Wolfswinkel und der FCB gehen getrennte Wege

Ricky van Wolfswinkel wird den FC Basel nach dem Cupfinal am Sonntag gegen die Young Boys verlassen. Dies kündigt der 31-jährige Niederländer über seine sozialen Netzwerke an.

Van Wolfswinkel stiess im Sommer 2017 von Vitesse Arnheim zum FCB. In 85 Pflichtspielen für die Bebbi erzielte der Stürmer 35 Tore. (dab/sda)

Ricky van Wolfswinkel 🇳🇱

Position: Mittelstürmer

Alter: 31

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 17 Spiele, 6 Tore

Chelsea holt Chilwell von Leicester

Chelsea hat Linksverteidiger Ben Chllwell verpflichtet. Der Engländer kommt für rund 55 Milliionen Euro von Leicester City und hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Nach Timo Werner (53 Mio.) und Hakim Ziyech (40 Mio.) ist Chilwell der nächste dicke Transfer der Londoner. Chelsea hat damit in diesem Sommer weltweit bisher am meisten Geld für neue Spieler ausgegeben. (zap)

Ben Chilwell 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Linksverteidiger

Alter: 23

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 33 Spiele, 3 Tore



Ibisevic zu Schalke

Wie die «Bild» berichtet, schliesst sich Vedad Ibisevic dem FC Schalke an. Der Vertrag des Stürmers bei Hertha BSC ist in diesem Sommer ausgelaufen. (zap)

Vedad Ibisevic 🇧🇦

Position: Mittelstürmer

Alter: 36

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 27 Spiele, 9 Tore

Bild: EPA

Juventus an Schalkes McKennie dran

Juventus Turin scheint kurz vor der Verpflichung von Weston McKennie. Der Amerikaner ist bei Schalke unter Vertrag und soll vorerst für eine Saison nach Turin ausgeliehen werden. Anschliessend haben die Italiener eine Kaufoption über 18 Millionen Euro. (zap)

Weston McKennie 🇺🇸

Position: Zentrales Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 32 Spiele, 3 Tore

Quelle: Sky Italia



Bild: keystone

Vardy verlängert bei Leicester City

Stürmer Jamie Vardy, Torschützenkönig der abgelaufenen Saison in der Premier League, hat seien Vertrag bei Leicester City bis 2023 verlängert. (zap)

Jamie Vardy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 40 Spiele, 23 Tore



A new deal for @Vardy7! 😍 — Leicester City (@LCFC) August 26, 2020

Barcelona kontaktiert City wegen Gabriel Jesus

Beim FC Barcelona steht im Sturm ein Umbruch an – Lionel Messi will weg, Luis Suarez muss wohl auch. Gemäss «AS» will Barça dafür Gabriel Jesus nach Spanien holen. Da die Katalanen das Team verjüngen wollen, wäre der 23-Jährige eine optimale Lösung. Barça soll Manchester City bereits kontaktiert und informiert haben, dass man den Stürmer verpflichten will.

Günstig dürfte ein Transfer allerdings nicht werden. City plant in Zukunft mit Jesus als Nachfolger von Sergio Agüero. In der Premier League kam der Brasilianer bisher auf 102 Einsätze, dabei erzielte er 41 Tore und gab 19 Vorlagen. (dab)

Gabriel Jesus 🇧🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 23

Marktwert: 56 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 53 Spiele, 23 Tore

Quelle: AS

Bild: keystone

Rapp kehrt nach Lausanne zurück

Simone Rapp verlässt nach einer Saison den FC Thun wieder und kehrt zum FC Lausanne-Sport zurück. Wie der Super-League-Aufsteiger mitteilte, wurde die Kaufoption nach Rapps einjähriger Leihe nicht gezogen.

Dafür statten die Thuner zwei Talente aus der U21 mit Profiverträgen aus. Sowohl Innenverteidiger Noel Wetz (19) als auch Stürmer Joel Fuhrer (21) unterschrieben einen Einjahresvertrag. (dab)

Simone Rapp 🇨🇭

Position: Mittelstürmer

Alter: 27

Marktwert: 600'000 Euro

Bilanz 2019/20: 39 Spiele, 9 Tore



Bild: KEYSTONE

Lionel Messi will Barcelona verlassen

Der Abgang von Lionel Messi aus Barcelona wird immer konkreter. Der Superstar hat in einem Brief den Katalanen mitgeteilt, dass er den Verein verlassen will. Der FC Barcelona bestätigte dies gegenüber «RAC1». Dabei will Messi gemäss «TyC Sports» von einer Klausel im Vertrag gebrauch machen, die es ihm erlaubt, den Vertrag aufzulösen und den Verein ablösefrei zu verlassen. Barcelona aber betont, die Klausel sei nur bis am 10. Juni gültig gewesen. Mögliche Abnehmer müssten also die Ausstiegsklausel in der Höhe von 700 Millionen Euro bezahlen.

Messi spielt seit seiner Juniorenzeit bei Barcelona, wo er zum Superstar reifte. In 731 Partien für die Katalanen erzielte Messi 634 Tore. Mit Barça holte der Argentinier zehn Meistertitel und viermal die Champions-League-Trophäe. (dab)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Quelle: TyC Sports, RAC1

Leo Messi wants to activate the clause to leave Barcelona immediatly, as FCB also confirmed. Barcelona position is still so clear: Messi has a 700 million euros release clause, the "free clause" has expired in June. Board reunited to take decisions on next days. 🔴 #FCB #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2020

🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



Messi le comunicó al Barcelona que quiere abandonar el club. Se acogería a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final de cada temporada.https://t.co/N5V9ygBhle — TyC Sports (@TyCSports) August 25, 2020

Conte bleibt Trainer von Inter

Antonio Conte ist auch nächste Saison Trainer von Inter Mailand. Dies teilte der Serie-A-Klub nach einem intensiven Austausch mit dem 51-jährigen Italiener mit.

Conte hatte nach dem verlorenen Final in der Europa League gegen den FC Sevilla die Gerüchte befeuert, wonach sich die Wege nach einem Jahr wieder trennen könnten. Obwohl er die Mannschaft auf Platz 2 in der Meisterschaft und in den Europa-League-Final führte, gab es auf Führungsebene Unstimmigkeiten. (dab/sda/ansa/afp)

Bild: keystone

Die AS Roma schnappt sich Pedro

Es war eigentlich schon seit mehreren Wochen klar, jetzt ist es offiziell: Pedro wechselt zur AS Roma. Wie der Serie-A-Verein am Dienstag bekannt gab, hat der Spanier einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Der Routinier kommt ablösefrei nach Rom, da sein Vertrag beim FC Chelsea zum Ende der vergangenen Saison abgelaufen ist. In seinen fünf Jahren bei den «Blues» gewann Pedro je einmal die Meisterschaft, den Cup und die Europa League. (dab)

Pedro 🇪🇸

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 9,5 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 23 Spiele, 2 Tore

Fulham-Verteidiger Jenz nach Lausanne

Lausanne-Sport hat den 21-jährigen deutschen Innenverteidiger Moritz Jenz verpflichtet. Der 1,90 m grosse gebürtige Berliner kommt aus dem Nachwuchs des FC Fulham und unterschrieb beim Super-League-Aufsteiger einen Dreijahresvertrag. (dab/sda)

Moritz Jenz 🇩🇪

Position: Innenverteidiger

Alter: 21

Marktwert: -

Bilanz 2019/20: 6 Spiele, 0 Tore

GC holt portugiesischen Stürmer

Nächster Transfer bei den Grasshoppers: Die Zürcher haben den portugiesischen Stürmer Cristian Ponde unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige war seit Januar vereinslos, zuvor spielte er in der Ukraine für Karpaty Lviv und in seiner Heimat bei Sporting Lissabon. Bei GC unterschrieb der gebürtige Rumäne einen Einjahresvertrag. (dab)

Cristian Ponde 🇵🇹

Position: Mittelstürmer

Alter: 25

Marktwert: 200'000 Euro

Bilanz 2019/20: 12 Spiele, 1 Tor

Pirlo verrät: Higuain wird Juventus verlassen

Vier Jahre nach seinem 90-Millionen-Transfer von Napoli nach Turin wird Gonzalo Higuain Juventus verlassen. Das bestätigte der neue Juve-Coach Andrea Pirlo bei seiner ersten Pressekonferenz. «Ich habe mit ihm gesprochen. Ich bewundere ihn sehr, er war ein grosser Spieler. Aber wir haben entschieden, dass sich unsere Strassen trennen werden», so Pirlo.

Higuain absolvierte für Juventus Turin 149 Pflichtspiele, in welchen ihm 66 Tore gelangen. In der Saison 2018/19 gehörte er bereits nicht mehr zum Kader und wurde an die AC Milan und den FC Chelsea verliehen, ehe er im vergangenen Sommer doch wieder ins Team zurückkehrte. (dab)

Gonzalo Higuain 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Alter: 32

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 11 Tore

Bild: EPA

Fabio Grosso ist neuer Trainer bei Sion

Der FC Sion wird in der kommenden Saison vom Italiener Fabio Grosso trainiert. Der ehemalige Verteidiger, der 2006 mit Italien Weltmeister wurde, ersetzt seinen Landsmann Paolo Tramezzani. Dessen Vertrag wurde trotz erfolgreichem Klassenerhalt nicht verlängert.

Der 42-jährige Grosso begann seine Trainerkarriere im Juniorenbereich von Juventus Turin. Danach betreute er die Zweitligisten Bari und Hellas Verona sowie zuletzt den Serie-A-Klub Brescia. In Brescia war er nur von Anfang November bis Anfang Dezember 2019 im Amt.

Erfolgreicher war seine Karriere als Spieler. Als Aussenverteidiger stand er unter anderem bei Inter Mailand, Lyon und Juventus Turin unter Vertrag. Mit alle drei Klubs wurde er je einmal Meister. Bei der WM 2006 war er eine grosse Figur. Er erzielte im Halbfinal gegen Deutschland in der 119. Minute das 1:0 und verwertete im Final gegen Frankreich den entscheidenden Versuch im Penaltyschiessen. (abu/sda)

Le FC Sion annonce l'engagement de Fabio Grosso au poste d'entraîneur principal.



👉https://t.co/gzb8TLtKv2 pic.twitter.com/MUZ53ivrsH — FC Sion (@FCSion) August 25, 2020

Mvogo-Wechsel zu Eindhoven perfekt

Yvon Mvogo wechselt wie erwartet für zwei Jahre zum PSV Eindhoven. Der Schweizer Goalie verlängerte seinen Vertrag mit RB Leipzig bis 2023, wird aber in den kommenden zwei Jahren leihweise in den Niederlanden spielen. Mvogo wechselte im Sommer 2017 von den Young Boys zu RB Leipzig. Bei den «Roten Bullen» kam der 26-Jährige allerdings nie an Stammkeeper Peter Gulacsi vorbei.

«Yvon hat sich in den letzten Jahren trotz weniger Spieleinsätze sehr gut entwickelt. Um den nächsten Schritt zu gehen, braucht er nun aber Wettkampfpraxis, die wir ihm mit der Leihe nach Eindhoven ermöglichen wollen», wird RB-Sportdirektor Markus Krösche auf der Vereins-Homepage zitiert.

Mvogo absolvierte am Montag den Medizincheck und trainierte bereits am Dienstag erstmals mit seiner neuen Mannschaft. «Ich hoffe, beim PSV zeigen zu können, dass ich bereit bin, um Stammgoalie eines Top-Klubs zu sein», sagte Mvogo. Dass er sich für zwei Saisons verpflichtet habe, gebe ihm etwas Ruhe und zeige, dass der PSV ihm Vertrauen schenke. Nach den beiden Jahren in Eindhoven ist nach momentanem Stand vorgesehen, dass er nach Leipzig zurückkehrt. (zap/sda)

Yvon Mvogo 🇨🇭

Position: Torhüter

Alter: 26

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 6 Spiele

Quelle: Rik Elfrink

ManCity gibt bei Messi nicht auf

Manchester City träumt weiter von der Verpflichtung von Lionel Messi. Der Stürmer soll beim FC Barcelona nicht mehr glücklich sein und deshalb in Erwägung ziehen, seinen bis 2021 laufenden Vertrag nicht zu erfüllen. Neben Inter Mailand ist nun vor allem auch Manchester City heiss auf den Argentinier. Das Problem: Messi hat eine Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro. City versucht gemäss «ESPN» eine Lösung zu finden, Messi dennoch zu verpflichten, ohne gegen das Financial Fairplay zu verstossen. Weiter heisst es, dass es bei Barça Vorstandsmitglieder gäbe, die einen Verkauf des Superstars befürworten. Die Ablöse solle für den Wiederaufbau des Teams reinvestiert werden. (zap)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Quelle: ESPN

Bild: keystone

Leverkusen will Teil der Havertz-Ablöse in Schick investieren

Der Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea scheint nur noch Formsache. Einen Teil der rund 80 Millionen Euro an Ablöse scheint Leverkusen bereits zu reinvestieren. Patrik Schick von der AS Roma, der zuletzt an RB Leipzig verliehen war, soll für 25-30 Millionen Euro kommen. Das berichten die italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend. Ebenfalls Interesse an Schick habe Premier-League-Aufsteiger Fulham. (zap)

Patrik Schick 🇨🇿

Position: Mittelstürmer

Alter: 24

Marktwert: 25 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 28 Spiele, 10 Tore

Quelle: Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano

Bild: dpa-Zentralbild

Barcelona löst Vertrag von Suarez wohl vorzeitig auf

Nach der Übernahme von Ronald Koeman beim FC Barcelona steht Luis Suarez bei den Katalanen kurz vor dem Aus. Koeman soll nicht mit dem Uruguayer planen, wie viele spanische Medien zuletzt berichtet haben. Gemäss dem katalanische Radiosender «RAC1» soll der bis im Sommer 2021 dauernde Vertrag des Stürmers deshalb aufgelöst werden.

Suarez wäre damit ablösefrei zu haben – zuletzt wurde berichtet, der 33-Jährige könnte zu Ajax Amsterdam zurückkehren, wo er bereits zwischen 2007 und 2011 spielte. Der FC Barcelona würde sich dann wohl auf die Suche nach einem weiteren Mittelstürmer machen müssen. Zuletzt wurde regelmässig Inter-Stürmer Lautaro Martinez mit den Katalanen in Verbindung gebracht. (dab)

Luis Suarez 🇺🇾

Position: Mittelstürmer

Alter: 33

Marktwert: 28 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 36 Spiele, 21 Tore

Quelle: RAC1

Bild: keystone

Havertz und Thiago Silva vor Wechsel zu Chelsea

Der FC Chelsea rüstet auf dem Transfermarkt weiter auf. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, werden voraussichtlich sowohl der deutsche Youngster Kai Havertz als auch der brasilianische Routinier Thiago Silva zu den «Blues» wechseln.

Mit Havertz soll sich Chelsea bereits einig sein, nun steht auch die Einigung mit Bayer Leverkusen bevor. Als Ablösesumme stehen gemäss der «Bild» 80 Millionen Euro im Raum plus 20 Millionen an möglichen Boni.

Thiago Silva hingegen wird wohl ablösefrei nach London kommen. Der Brasilianer bestätigte nach dem Champions-League-Final, dass er Paris Saint-Germain verlassen wird und bereits mit mehreren Teams verhandelt. Silva verriet, dass sein Agent mit der Fiorentina spricht, allerdings soll auch bei ihm Chelsea die besten Karten haben, wie verschiedene britische Medien übereinstimmend berichten. (dab)

Kai Havertz 🇩🇪

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 21

Marktwert: 81 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 45 Spiele, 18 Tore

Quellen: Diverse



Bild: keystone

Thiago Silva 🇧🇷

Position: Innenverteidiger

Alter: 35

Marktwert: 4,8 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 35 Spiele, 1 Tore

Quellen: Diverse



Bild: keystone

Tuchel bei PSG vor dem Aus?

Die Niederlage im Champions-League-Final gegen Bayern München könnte das letzte Spiel von Thomas Tuchel als Trainer von Paris Saint-Germain gewesen sein. Wie «Sky Italia» berichtet, könnte der Deutsche trotz dem Finaleinzug entlassen werden.

Als möglicher Nachfolger bei den Franzosen wird Massimiliano Allegri gehandelt. Der Italiener ist derzeit ohne Job, soll aber auf bei Inter Mailand ein Thema sein, sollte Antonio Conte die «Nerazzurri» verlassen. (dab)

Bild: keystone

St.Gallen holt senegalesischen Flügelstürmer

Der FC St.Gallen hat seine Offensive weiter verstärkt. Der Super-League-Zweite verpflichtete den senegalesischen Flügelstürmer Boubacar Traorè für vorerst zwei Jahre. Nach Florian Kamberi und Kwadwo Duah ist der 23-Jährige der dritte Neuzugang in diesem Monat. Nominell ersetzt das Trio die weggezogenen Cedric Itten, Ermedin Demirovic und Axel Bakayoko.

Traorè spielte auf Junioren-Stufe in Italien, bevor er in den letzten gut zwei Jahren in Malta, Albanien und Israel in den höchsten Ligen zum Einsatz kam. In der vergangenen Saison gelangen ihm für Hapoel Kfar Saba in 30 Partien je drei Tore und Assists. (dab/sda)

Boubacar Traorè 🇸🇳

Position: Rechtsaussen

Alter: 23

Marktwert: 350'000 Euro

Bilanz 2019/20: 31 Spiele, 3 Tore

Zwei weitere Spieler für GC von Wolverhampton

Die Grasshoppers übernahmen für die kommende Challenge-League-Saison zwei weitere Spieler vom Premier-League-Klub Wolverhampton. Nach dem Basler Yang Ming-Yang stossen auch der Stürmer Renat Dadashov (21) und der Mittelfeldspieler Connor Ronan (22) aus England zu den Zürchern.

Der in Deutschland geborene Dadashov ist Internationaler aus Aserbaidschan und stand zuletzt für die U23 von Wolverhampton im Einsatz. Der Ire Ronan spielte in den letzten drei Jahren leihweise in der slowakischen Topliga und in England auf dritthöchster Stufe. Wolverhampton wie GC sind Klubs, die von der Fosun-Gruppe aus Hongkong kontrolliert werden. (sda/bal)

bild: gcz

Parma trennt sich von Trainer D'Aversa

Der italienische Serie-A-Verein Parma hat sich von seinem Trainer Roberto D'Aversa getrennt. Der 45-Jährige hatte den Klub nach der Zwangsrelegation auf direktem Weg von der dritthöchsten Liga zurück in die Serie A geführt. Zweimal gelang unter ihm der Klassenerhalt. Letzte Saison belegte Parma den 11. Platz. Nachfolger soll gemäss Medienberichten Fabio Liverani werden, der zuletzt den Serie-A-Absteiger Lecce betreut hat. (sda/afp)

Roberto D'Aversa sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.

Scopri di più 📝⤵️#ForzaParmahttps://t.co/PzZiOJhZD1 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) August 23, 2020

Messi: «Ich bin eher weg als hier

In Barcelona werden die Spekulationen um einen Abschied von Lionel Messi immer konkreter. Bei einem Treffen, für das Messi seinen Urlaub in den Pyrenäen unterbrach, soll der 33-jährige Barça-Superstar gegenüber dem neuen Trainer Ronald Koeman Zweifel an seinem Verbleib bei den Katalanen erklärt haben. «Ich bin eher weg als hier», sagte er laut dem Radiosender RAC1. Die Meldung wurde von Messis Management nicht dementiert und von Barça nicht kommentiert.

Dass Messi seinen FC Barcelona tatsächlich verlassen will, gilt nicht mehr als absolut unwahrscheinlich. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis Sommer 2021. Wer ihn jetzt verpflichten möchte, müsste die Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro ziehen. Oder Barça stimmt einer vorzeitigen Auflösung des Vertrags zu. Bei den aktuellen Geldsorgen auch kein undenkbares Szenario mehr. (pre)

Lionel Messi 🇦🇷

Position: Rechtsaussen

Alter: 33

Marktwert: 112 Mio. Euro

Bilanz 2019/20: 44 Spiele, 31 Tore

Bild: keystone

