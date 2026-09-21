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Transfer-News: Blessin wird wohl neuer Gladbach-Trainer

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2026

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Die wichtigsten Transfers im Sommer 2026

Wieder wechselt Enzo Fernandez nach einer WM den Klub: Mit einer Ablösesumme von 145 Millionen Euro beim Wechsel von Chelsea zu Manchester City ist der Argentinier der teuerste Spieler des Sommers.
quelle: keystone / dave thompson
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Blessin wird wohl neuer Gladbach-Trainer +++ Lens wirft Toppmöller bereits wieder raus

21.09.2026, 14:4521.09.2026, 14:45
Sportredaktion
Sportredaktion

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Gladbach hat wohl einen neuen Trainer gefunden
Nach der Entlassung von Eugen Polanski hat Borussia Mönchengladbach wohl einen neuen Trainer gefunden. Wie die Bild berichtet, wird Alexander Blessin die Fohlen übernehmen.

Zuletzt stand Blessin bei St.Pauli an der Seitenlinie und soll nun Gladbach aus dem Tabellenkeller bringen. Nach vier Spieltagen steht die Borussia ohne Punkte auf dem letzten Platz. (riz)
Bastien Toma verstärkt Yverdon Sport
Yverdon Sport verpflichtet den früheren Schweizer U21-Nationalspieler Bastien Toma. Der 27-jährige Mittelfeldspieler stösst vom polnischen Zweitligisten LKS Lodz zu den Waadtländern, gibt der Challenge-League-Klub bekannt. Toma bestritt für Sion und St. Gallen 157 Partien in der Super League. (abu/sda)


Lens trennt sich bereits wieder von Dino Toppmöller
Der französische Champions-League-Teilnehmer Lens trennt sich nach nur sechs Spielen bereits wieder vom deutschen Trainer Dino Toppmöller. Dies gab der Klub am Mittwochabend bekannt. Gemäss Mitteilung ging der Trennung eine Diskussion um den Trainerstab voraus. Toppmöller habe die Entlassung einer seiner Co-Trainer nicht akzeptieren wollen, heisst es in übereinstimmenden Medienberichten.

Unter Toppmöller gewann Lens den Supercup gegen Paris Saint-Germain und das erste Ligaspiel in der Champions League. In der Meisterschaft holten die Nordfranzosen aus den ersten vier Partien nur vier Punkte. (abu/sda/afp)


Real baggert bei Kobel
Gregor Kobel soll im Fokus von Real Madrid stehen. Der 28-jährige Goalie der Schweizer Nati soll gemäss der spanischen Zeitung «AS» Thibaut Courtois (34) beerben, falls die geplante Vertragsverlängerung mit dem Belgier scheitert. Laut der «Bild» blockte Kobel bislang Anfragen anderer Klubs ab, weil er überzeugt sei, mit Borussia Dortmund Titel gewinnen zu können. (ram)
Jenz wechselt zu YB – Smith verlässt die Berner
YB gibt am Dienstag die Verpflichtung des Innenverteidigers Moritz Jenz bekannt. Der 1,90 m grosse Deutsche stösst mit einem Einjahresvertrag vom Bundesliga-Absteiger Wolfsburg zu den Bernern. Jenz kennt die Super League aus seiner Zeit bei Lausanne-Sport, für das er 2020/21 32-mal auflief.

Derweil liessen die Young Boys den Linksverteidiger Rhodri Smith am Schlusstag des geöffneten Transferfensters nach Tschechien ziehen. Der am Mittwoch 20-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale schloss sich leihweise bis Saisonende Banik Ostrava an. Der in der höchsten Liga spielende Klub besitzt im Anschluss eine Kaufoption. (riz/sda)

Moritz Jenz🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2026/27: 23 Spiele, 2 Tore



Rhodri Smith 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2026/27: 28 Spiele, 1 Vorlage
Kenzo Goudmijn zu den Grasshoppers
Kurz vor Transferschluss verpflichten die Grasshoppers leihweise für diese Saison (mit Kaufoption) von Derby County den Niederländer Kenzo Goudmijn (24). Dies teilt der GCZ per Medienmitteilung mit.

Mittelfeldspieler Goudmijn bestritt die letzten Saisons in der niederländischen Eredivisie (Go Ahead Eagles und Excelsior Rotterdam). (riz/sda)

Kenzo Goudmijn 🇳🇱
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 700'000 Euro
Bilanz 2026/27: 27 Spiele, 1 Tor
Michelin soll Basel besser machen
Der FC Basel verstärkt kurz vor Transferschluss die Defensive. Der FCB teilt mit, dass der 29-jährige Franzose Clément Michelin ablösefrei von Real Valladolid übernommen wurde. In Basel erhielt der Aussenverteidiger einen Vertrag bis 2028.

Michelin entstammt dem Nachwuchs von Toulouse, wo er vor zehn Jahren bei den Profis debütierte. Er spielte in Frankreich in den beiden höchsten Ligen, bei AEK Athen und zuletzt in Spaniens LaLiga 2. (ram/sda)

Clément Michelin 🇫🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2026/27: kein Spiel
GC holt Verteidiger Hilton
Die Grasshoppers haben nochmals nachgelegt. Vom holländischen Zweitligisten Dordrecht wechselt John Hilton nach Zürich. Der Amerikaner ist 25 Jahre alt und ein Linksverteidiger, der sich gemäss GC-Mitteilung durch Tempo und Beidfüssigkeit auszeichnet. (ram)

John Hilton 🇺🇸
Alter: 25 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 350'000 Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, kein Tor

Ex-Sion-Trainer Grosso bei Fiorentina freigestellt
Fabio Grosso verlor nach nur drei Meisterschaftsrunden seinen Trainerposten bei der Fiorentina. Der frühere Coach des FC Sion musste nach drei Niederlagen bereits wieder gehen, wie der Klub mitteilte.

Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst Anfang Juni übernommen. In der Serie A blieb der Klub aus Florenz unter Grosso ohne Punkt. Ende August verlor die Fiorentina zu Hause gegen Aufsteiger Frosinone 0:3, am Samstag folgte vor eigenem Publikum ein 1:2 gegen Torino. Einzig im Cup feierte Grosso mit seinem Team gegen den Zweitligisten Benevento Calcio einen Sieg.

Der Weltmeister von 2006 war von Sassuolo nach Florenz gewechselt. Es war nicht das erste Station von kurzer Dauer als Trainer. Bei Sion dauerte das Engagement ab August 2020 sieben Monate. 2023 war zudem bei Olympique Lyon nach nur drei Monaten und sieben Spielen vorzeitig Schluss.

Nachfolger von Grosso bei der Fiorentina wird dessen Vorgänger Paolo Vanoli, der das Team schon von November 2025 bis Ende letzter Saison betreut hat. (nih/sda)


Sierro wechselt in die Serie A
Der zuletzt vertragslose Vincent Sierro wechselt in die italienische Serie A. Der Schweizer Mittelfeldspieler unterschrieb bei Parma bis Ende der Saison.

Sierro wurde beim FC Sion ausgebildet und landete nach den Stationen Freiburg, St.Gallen und YB beim FC Toulouse. Beim Ligue-1-Klub wurde er Captain, debütierte mit 28 Jahren in der Schweizer Nationalmannschaft und kam in dieser zu bisher 15 Einsätzen. Vor einem Jahr entschied er sich für den Wechsel zum saudischen Klub Al-Shabab, was ihn möglicherweise die Teilnahme an der WM in Nordamerika kostete.

Parma stieg 2024 in die Serie A auf und belegte in der vergangenen Saison den 13. Platz. Mit dem jungen Luzerner Aussenverteidiger Sascha Britschgi steht ein zweiter Schweizer beim Klub unter Vertrag. (ram/sda)

Vincent Sierro 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
Lotomba zieht es zu Celtic
Jordan Lotomba verlässt nach zwei Jahren Feyenoord Rotterdam. Der 27-jährige Schweizer Rechtsverteidiger unterschreibt bei Celtic Glasgow einen Vertrag bis Ende Saison, wie der schottische Serienmeister bekannt gibt.

In Rotterdam kam Lotomba in den gut zwei Jahren zu 41 Einsätzen. Eine tragende Rolle nahm er in den Niederlanden aber nie ein, auch weil er bald nach seinem Wechsel von Nizza zu Feyenoord mit einem Unterschenkelbruch längere Zeit ausfiel.

Beim 56-fachen schottischen Meister Celtic Glasgow wird Lotomba von Martin O'Neill trainiert, der auf der vereinsinternen Webseite die Polyvalenz und technische Stärke des achtfachen Schweizer Internationalen hervorhebt. Das letzte Länderspiel bestritt der Waadtländer, der mit YB dreimal Schweizer Meister wurde, im Oktober 2023. (hkl/sda)

Rodriguez zurück nach Turin
Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez wechselt zu Torino und damit einem Ex-Klub. Seit dem Ende der letzten Saison, als sein Vertrag mit Betis Sevilla auslief, war der 34-Jährige auf der Suche. Nun kehrt Rodriguez nach Turin zurück, wo er bereits zwischen 2020 und 2024 spielte, phasenweise als Captain. (ram)

Ricardo Rodriguez 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 1,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Kabashi verlässt GC in Richtung Schottland
Leart Kabashi verlässt die Grasshoppers. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt nach Schottland zu Heart of Midlothian. Mit dem Meisterschaftszweiten der vergangenen Saison könnte der Schweizer Nachwuchs-Internationale auch europäisch spielen. Die Hearts sind in der Ligaphase der Conference League einer der Gegner von Schweizer Meister Thun.

Mit GC kam Kabashi zu fünf Einsätzen in der Super League. In der laufenden Saison wurde er lediglich in der zweiten Mannschaft eingesetzt. (riz/sda)


Französischer Innenverteidiger für Lausanne-Sport
Lausanne-Sport ergänzt sein Kader mit dem Innenverteidiger Etienne Youté Kinkoué. Der Franzose unterschreibt gemäss Mitteilung einen bis zum 30. Juni 2029 gültigen Vertrag.

Der 24-jährige fast zwei Meter grosse Kinkoué spielte zuletzt in der Ligue 1 bei Le Havre, bei jenem Verein, bei dem auch Luka Elsner, der heutige Trainer von Lausanne-Sport, tätig war. (riz/sda)

Etienne Youté Kinkoué
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, Keine Tore


Ronaldo Dantas auf Leihbasis zu Stade Lausanne-Ouchy
Ronaldo Dantas vom FC Luzern spielt weiterhin auf Leihbasis. Gemäss Mitteilung der Innerschweizer läuft der Mittelfeldspieler bis zum Ende der Saison für Stade Lausanne-Ouchy in der Challenge League auf.

Der 21-jährige Dantas kehrte in diesem Sommer vom FC Vaduz zu den Innerschweizern zurück. Auch bei den Liechtensteinern war er auf Leihbasis tätig gewesen. Den Vertrag mit dem FC Luzern verlängerte er im Juli vorzeitig um zwei Jahre. Die neue Vereinbarung ist bis Sommer 2029 gültig. (riz/sda)

Ronaldo Dantas 🇨🇭
Alter: 21 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 0,4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 8 Tore
Thun löst Vertrag mit Stewart auf
Der FC Thun und Layton Stewart gehen getrennte Wege. Der Schweizer Meister und der englische Stürmer haben den bis Sommer 2028 laufenden Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Stewart stiess im Frühjahr 2025 zu den Berner Oberländern. In der Rückrunde der Aufstiegssaison gelangen dem 23-jährigen Angreifer vier Tore. In der Meistersaison wurde er im Februar an den AFC Wimbledon in die League One ausgeliehen. (ram/sda)

Layton Stewart 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Sambischer Knipser für Servette
Servette reagiert auf den harzigen Saisonstart und verpflichtet den sambischen Stürmer Kingstone Mutandwa. Der 23-Jährige stösst leihweise mit Kaufoption zu den Genfern, wie der Klub bekannt gibt.

Mutandwa steht noch bis 2030 beim Serie-A-Klub Cagliari Calcio unter Vertrag, war in der vergangenen Saison aber an den SV Ried ausgeliehen. Für den österreichischen Bundesligisten erzielte er in 29 Meisterschaftsspielen 14 Treffer und beendete die Saison damit als zweitbester Torschütze der Liga. (ram/sda)

Kingstone Mutandwa 🇿🇲
Alter: 23 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Schwede Roche von Lausanne-Sport nach Belgien
Der Schwede Jamie Roche setzt seine Karriere in Belgien fort. Der Mittelfeldspieler wechselt von Lausanne-Sport zum Erstligisten KV Kortrijk.

Der 25-jährige Roche hatte sich den Waadtländern vor drei Jahren angeschlossen. Davor war er bei seinem Stammverein Sirius in seiner Heimatstadt Uppsala tätig gewesen. Beim neuen Arbeitgeber hat sich Roche ebenfalls für drei Saisons verpflichtet. (riz/sda)

Jamie Roche 🇸🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage
Gescheiterter Medizintest: Fazliji wechselt nicht zum FCZ
Betim Fazliji wechselt doch nicht vom FC St.Gallen zum FC Zürich. Dies bestätigte Ancillo Canepa am Dienstagabend im Interview mit blue.

Der Mittelfeldspieler scheiterte am Medizintest. Canepa sagt dazu: «Wir haben den Medizintest gemacht. Es ist nicht dramatisch, aber es braucht mindestens noch ein paar Wochen, bis er wieder topfit ist.» Die Zürcher suchen aktuell einen Spieler, der direkt einsatzfähig ist. Fazliji riss sich in der letzten Saison bereits zum zweitenmal das Kreuzband. (riz)

Betim Fazliji 🇽🇰
Alter: 27 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele

Marokkanischer Internationaler für Leipzig
RB Leipzig hat seinen Kader mit dem marokkanischen Internationalen Neil El Aynaoui ergänzt. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt leihweise von der AS Roma zum Bundesligisten, der sich vertraglich eine Kaufoption für den nächsten Sommer gesichert hat. (riz/sda)

Neil El Aynaoui 🇲🇦
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelfeld
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen
Neuer Teamkollege für Granit Xhaka
Der österreichische Internationale Kevin Danso wechselt innerhalb der Premier League von Tottenham zu Sunderland und wird damit Teamkollege von Granit Xhaka. Der Innenverteidiger spielt vorerst bis zum Ende der Saison auf Leihbasis für seinen neuen Verein. Gemäss englischen Medien besteht danach eine Kaufpflicht. (riz/sda)

Kevin Danso 🇦🇹
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele


Manchester City verpflichtet Enzo Fernandez
Manchester City hat sich wie erwartet die Dienste von Enzo Fernandez gesichert. Die «Skyblues» haben sich mit Ligakonkurrent Chelsea über einen Transfer des 25-jährigen Mittelfeldspielers geeinigt.

Der WM-Finalist aus Argentinien unterschrieb einen Vertrag bis 2031, wie Manchester City mitteilte. «Wenn du dir den Kader anschaust, City hat überall Qualität», wurde Fernandez zitiert. «Ich könnte nicht glücklicher sein, hier zu sein.» Für den Weltmeister von 2022 greift Manchester City tief in die Tasche. Gemäss Medienberichten sollen für den Argentinier 140 bis 145 Millionen Euro nach London fliessen. Damit wird der englische Transferrekord eingestellt. Vor einem Jahr war der Schwede Alexander Isak für die gleiche Summe von Newcastle zu Liverpool gewechselt. Fernandez war 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica zu Chelsea gewechselt.

Zudem schnappte sich City am Dienstagabend noch Iliman Ndiaye vom FC Everton. Der 26 Jahre alte Flügelspieler unterschrieb bis 2031. (riz/sda/dpa)

Andi Zeqiri spielt wieder für Lüttich
Andi Zeqiri kehrt nach Belgien zurück. Der Schweizer Stürmer wechselt erneut auf Leihbasis bis Ende Saison zu Standard Lüttich. Für den zehnfachen belgischen Meister lief Zeqiri bereits in der Saison 2024/25 auf, damals noch als Leihspieler vom Ligakonkurrenten Genk. Nun kam es erneut zu einem Leihtransfer, nachdem der 18-fache Schweizer Internationale bei Widzew Lodz nach einem Trainerwechsel in eine Sackgasse geraten war. Zuletzt war der 27-jährige Romand beim Klub, bei dem er noch bis Sommer 2029 unter Vertrag steht, nur noch überzählig.

Basel leiht Albian Ajeti an Lugano aus
Albian Ajeti wechselt innerhalb der Super League. Der FC Basel leiht den 29-jährigen Stürmer bis zum Ende der Saison an den FC Lugano aus. Wie beide Klubs bestätigen, verfügen die Tessiner anschliessend über eine Option für eine definitive Übernahme. Ajeti war nach seiner Rückkehr nach Basel im Winter 2024 ein wichtiger Eckpfeiler in der Meistersaison 2024/25. Nach der Vertragsverlängerung lief es für den Mittelstürmer allerdings nicht mehr wie zuvor. Zuletzt strich ihn Trainer Stephan Lichtsteiner für die Partien gegen den FC Zürich und die Young Boys sogar aus dem Kader.

Woltemade wechselt auf Leihbasis zu Juventus Turin
Nach einem enttäuschenden Jahr in Newcastle wechselt der deutsche Internationale Nick Woltemade zu Juventus Turin. Italiens Rekordmeister leiht den 24-jährigen Stürmer bis Ende Saison aus. Woltemade war erst im vergangenen Sommer für gut 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Premier-League-Klub Newcastle United gewechselt. Ein Jahr zuvor hatten die Schwaben den Angreifer ablösefrei von Werder Bremen verpflichtet. Nach einer furiosen Saison mit Stuttgart und einer starken EM mit der deutschen U21 hatten zahlreiche Topklubs um Woltemade geworben. Der Stürmer entschied sich schliesslich für einen Wechsel zu Newcastle, konnte beim Klub von Fabian Schär aber nicht an seine starken Leistungen aus Stuttgart-Zeiten anknüpfen.

Gabriel Jesus zu Barça
Vom englischen zum spanischen Meister: Gabriel Jesus wechselt von Arsenal zum FC Barcelona. Die Gunners kassieren für den Stürmer rund 10 Mio. Euro. Der Brasilianer unterschrieb im Camp Nou für drei Jahre. (ram)

Gabriel Jesus 🇧🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 17 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 6 Tore
Noch ein neuer Kollege für Manzambi
Da hat Aston Villa grad noch einmal Geld gefunden: Taylor Harwood-Bellis kommt vom Championship-Klub Southampton. Für den 24-jährigen Engländer bezahlt Villa knapp 30 Millionen Euro. (ram)

Taylor Harwood-Bellis 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 24 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 48 Spiele, 7 Tore
Manzambi-Klub rüstet nochmals auf
Aston Villa hat noch einen Batzen im Kässeli gefunden. Es holt für 55 Millionen Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain, einen 18-jährigen Rechtsaussen. Trotz seines jungen Alters hat er schon 15 A-Länderspiele für Senegal bestritten. (ram)

Ibrahim Mbaye 🇸🇳
Alter: 18 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 30 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 3 Tore
Thun holt Nationalspieler aus der Bundesliga
Mit Patrik Kristal stösst ein estnischer Internationaler vom 1. FC Köln zum FC Thun. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt bis Ende Saison auf Leihbasis zum Schweizer Meister, der zudem eine Kaufoption besitzt.

Kristal ist erst 18 Jahre alt, dennoch kommt er mit der A-Nationalmannschaft bereits auf 14 Einsätze. In seiner Heimat war er mit 14 Jahren und 245 Tagen zudem der jüngste Spieler, der in der höchsten Liga eingesetzt worden ist. (ram/sda)

Patrik Kristal 🇪🇪
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, kein Tor (Regionalliga West)
Imeri wechselt in die Bundesliga
Die Laufbahn von Kastriot Imeri geht in Deutschland weiter. Er wechselt von einer Hauptstadt in die andere, von Bern nach Berlin. Bei Union kommt es für Imeri zum Wiedersehen mit Mauro Lustrinelli, der in vergangenen Meistersaison des FC Thun bereits sein Trainer war. Imeri soll YB rund drei Millionen Franken einbringen. (ram)

Kastriot Imeri 🇨🇭
Alter: 26 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Ansah verlässt Union Berlin
Die Konkurrenz durch den Ex-St.Galler Emmanuel Latte Lath ist ihm womöglich zu gross: Ilyas Ansah verlässt Union Berlin. Der Mittelstürmer heuert bei Hull City an, der Premier-League-Klub überweist 17 Mio. Euro in die Hauptstadt. (ram)

Ilyas Ansah 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 5 Tore
Giandomenico von GC nach Fürth
Loris Giandomenico wechselt auf Leihbasis bis Ende Saison von den Grasshoppers zur SpVgg Greuther Fürth in die 2. Bundesliga, wie die Zürcher mitteilen. Der Klub aus Bayern besitzt eine Kaufoption für den 20-jährigen Aussenverteidiger, der in der ersten Jahreshälfte von GC an den Challenge-League-Klub Rapperswil-Jona ausgeliehen war. (ram/sda)

Loris Giandomenico 🇨🇭
Alter: 20 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2026/27: 2 Spiele, kein Tor

Chelsea-Guiu nach Leipzig
RB Leipzig stellt den Sturm um. Neu an Bord ist Marc Guiu. Der Spanier kommt für 17 Mio. Euro von Chelsea.

Dafür verlässt Conrad Harder die Ostdeutschen zumindest vorübergehend. Der 21-jährige Däne wird deshalb an Racing Strasbourg ausgeliehen. (ram)

Marc Guiu 🇪🇸
Alter: 20 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 12 Mio. Euro


Conrad Harder 🇩🇰
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 17 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 2 Spiele, 1 Tor
Koindredi zurück in Lausanne
Mittelfeldspieler Koba Koindredi kehrt zu Lausanne-Sport zurück. Der 24-jährige Franzose erhält einen Vertrag bis Juni 2029, wie der Super-League-Klub mitteilt.

Koindredi stand zuletzt bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Er spielte in der vergangenen Saison leihweise beim FC Basel. (ram/sda)

Koba Koindredi 🇫🇷
Alter: 24 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 2 Tore
Frankfurt holt Verteidiger Brassier
Eintracht Frankfurt hat den französischen Verteidiger Lilian Brassier verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt von Stade Rennes für rund 9 Mio. Euro Ablöse zum Bundesligisten.

Brassier könne sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden, schrieb der Verein. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2031. (ram)

Lilian Brassier 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, kein Tor
Mbabu in die Serie B
Die etwas ins Stocken geratene Karriere von Kevin Mbabu geht bei Sampdoria Genua weiter. Der 31-jährige Verteidiger unterschrieb beim Serie-B-Klub für zwei Saisons. Zuletzt spielte der 25-fache Nationalspieler für Midtjylland in Dänemark. (ram)

Kevin Mbabu 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 2,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 1 Tor
Servette holt Fofana von Chelsea
Servette verpflichtet den ivorischen Stürmer David Fofana. Der 23-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030, teilen die Genfer mit.

Fofana wechselte im Winter 2023 von Molde zu Chelsea, konnte sich bei den Londonern aber nie durchsetzen und wurde diverse Male verliehen, zuletzt an Racing Strasbourg.

Mit dem Transfer von Junior Kadile gab Servette auch einen Abgang bekannt. Der 23-jährige Franzose wechselt nach starken Leistungen im letzten Halbjahr zum französischen Champions-League-Teilnehmer Lens. (sda)
Monteiro von den Young Boys nach Lecce
Die Young Boys geben weitere Veränderungen in ihrem Kader bekannt. Joël Monteiro verlässt die Young Boys und wechselt in die italienische Serie A zu Lecce.

Für YB lief der 27-jährige Monteiro in den vergangenen fünf Jahren auf. Der siebenfache Schweizer Nationalspieler wurde 2023 Double-Gewinner und 2024 Meister. Insgesamt absolvierte der durchschlagskräftige Offensivspieler 176 Pflichtspiele im gelbschwarzen Trikot, dabei erzielte er 35 Tore und steuerte 24 Assists bei.

In der laufenden Saison zeigte sich Monteiro in bester Form. In den ersten fünf Super-League-Spielen erzielte er insgesamt drei Tore und war er einmal Vorbereiter. (hkl/sda)

Luzern verleiht Jesper Löfgren
Luzerns schwedischer Verteidiger Jesper Löfgren kehrt leihweise in seine Heimat zurück. Die Innerschweizer geben den 29-Jährigen bis zur Winterpause an den Erstligisten Kalmar FF ab, wie der Klub bekannt gibt.

Löfgren wurde im Sommer 2024 nach einem überzeugenden Halbjahr als Leihspieler von Djurgarden fix übernommen. Danach kam er aber kaum mehr zu Einsätzen, auch weil ein Leistenbruch ihn über ein Jahr lang ausser Gefecht setzte. (hkl/sda)

YB verpflichtet französischen U21-Nationalspieler
Die Young Boys verstärken ihre Offensive mit dem französischen Junioren-Nationalspieler Herba Guirassy vom Zweitligisten Nantes. Zwei Tage nach seinem 20. Geburtstag unterschrieb der Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2030, teilten die Berner mit.

Herba Guirassy verlässt erstmals seinen Stammverein Nantes, für dessen 1. Mannschaft er 46 Partien bestritten hat, 39 davon in den letzten beiden Saisons in der Ligue 1. Im Sommer folgte der Abstieg des Traditionsvereins. In der Ligue 2 kam Guirassy in den letzten Wochen zu vier Einsätzen (1 Tor und 1 Assist).

Die Young Boys beschreiben den Neuzugang, der im März seinen bisher einzigen Einsatz für Frankreichs U21 hatte, als trickreich und schnell. Zur Ablösesumme machte YB keine Angaben. Gemäss der Sportzeitung «L'Equipe» soll sie rund 5 Millionen Euro betragen. (hkl/sda)

Vogt fix zu Heidenheim
Alessandro Vogt verbringt die Saison leihweise in der 2. Bundesliga. Nachdem der vormalige St.Gallen-Stürmer in der Saisonvorbereitung von Hoffenheim wegen einer Verletzung nicht Tritt fassen konnte, wird er nun an Heidenheim abgegeben.

«Insbesondere ein persönliches Gespräch mit Trainer Frank Schmidt hat mich davon überzeugt, dass Heidenheim der perfekte Zwischenschritt für mich ist, um mich im deutschen Profifussball zu beweisen», lässt sich Vogt zitieren. «Ich möchte die Zeit beim FCH unbedingt nutzen, um viel Spielpraxis in der 2. Bundesliga zu sammeln und dabei auf Torejagd zu gehen.» (ram)

Alessandro Vogt 🇨🇭
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Fix: Barcola wechselt zu Liverpool
Eine Überraschung ist dieser Transfer nicht mehr, aber seit Montagnachmittag ist er amtlich: Bradley Barcola wechselt zum FC Liverpool. Der Franzose kommt von PSG, das 125 Mio. Euro kassiert. Mit Bonuszahlungen kann der Betrag bis auf 145 Mio. steigen.

Der Wechsel des 28-fachen Nationalspielers stand seit einiger Zeit im Raum. In Liverpool unterschrieb Barcola einen «langfristigen» Vertrag. (ram)

Bradley Barcola 🇫🇷
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 13 Tore
Holt der BVB Woltemade – oder Juve?
Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem Ersatz für Giannis Konstantelias. Der neue Grieche hat sich beim Bundesliga-Auftaktsieg gegen den HSV einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun hat Dortmund dem Vernehmen nach ein Auge auf Nick Woltemade geworfen, der bei Newcastle United unglücklich ist.

Am deutschen Nationalspieler soll aber auch Juventus stark interessiert sein. Dem Vernehmen nach soll es zwischen den Turinern und Woltemade sogar schon eine Einigung geben. (ram)

Nick Woltemade 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 54 Spiele, 12 Tore
Quellen: Bild | Fabrizio Romano
Monteiro beim Medizincheck in Lecce
Joël Monteiro wird YB verlassen. Der Angreifer, am Samstag noch Torschütze beim 3:3 gegen Basel, absolviert im Verlaufe des Tages die medizinischen Untersuchungen und wird danach, sofern alles klappt, bei US Lecce unterschreiben. Das teilt der Serie-A-Klub mit. (ram)

Joël Monteiro 🇨🇭
Alter: 27 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 6 Spiele, 3 Tore
Nottingham Forest holt Muñoz
Der Kolumbianer Daniel Muñoz wechselt innerhalb der Premier League. Für 25 Mio. Euro kauft Nottingham Forest ihn Crystal Palace ab. Der Verteidiger spielte im Sommer an der WM und verlässt Palace nach zwei Saisons. (ram)

Daniel Muñoz 🇨🇴
Alter: 30 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 5 Tore
ManCity gibt nochmals 40 Mio. aus
Manchester City verstärkt seine Offensive. Der Brasilianer Allan ist den Engländern 40 Millionen Euro Wert. Er kommt von Palmeiras, für das er in 96 Spielen neun Tore schoss.

«Es ist alles sehr anders hier, aber ich glaube, dass ich mich schnell daran gewöhnen werde», sagte Allan. Damit hat Manchester City in diesem Transferfenster rund 313 Millionen Euro ausgegeben, am meisten (135 Mio. Euro) für Mittelfeldspieler Elliot Anderson. (ram)

Allan 🇧🇷
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 6 Tore
Moukoko in die Türkei?
Das einstige Wunderkind Youssoufa Moukoko zieht es wohl in die Türkei. Der frühere BVB-Stürmer soll vor einem Wechsel vom FC Kopenhagen zu Çorumspor stehen. (ram)

Youssoufa Moukoko 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Quelle: Sky
Ajax angelt sich Amrabat
Marokkos Routinier Sofyan Amrabat wechselt in die Niederlande, wo er aufgewachsen ist. Von Fenerbahce zieht es den 30-Jährigen ablösefrei zu Ajax Amsterdam. (ram)

Sofyan Amrabat 🇲🇦¨
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 10 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Watkins in die Wüste
Mit 30 Jahren wechselt der englische Nationalspieler Ollie Watkins nach Saudi-Arabien. Der Stürmer hat bei Al-Hilal unterschrieben. Aston Villa kassiert für Watkins knapp 60 Millionen Euro Ablöse. (ram)

Ollie Watkins 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 30 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 21 Tore
Decarli beendet Karriere
Saulo Decarli beendet seine Karriere als Fussball-Profi. Der 34-jährige Innenverteidiger hat sich gemäss einer Medienmitteilung mit den Zuständigen der Grasshoppers auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Decarli schloss sich vor zwei Jahren den Zürchern an. Davor hatte er mit Eintracht Braunschweig in der zweiten Bundesliga gespielt. (ram/sda)

Saulo Decarli 🇨🇭
Alter: 34 Jahre
Meilensteine: Belgischer Meister 2018 mit Brügge, Zweitliga-Meister mit Bochum 2021. 131 Spiele in der 2. Bundesliga, 28 in der Super League, 23 in der Serie B.
Dibu Martinez zu Chelsea
Nach sechs Jahren verlässt Emiliano Martinez Aston Villa. Der argentinische Weltmeister-Goalie wechselt zum Ligakonkurrenten Chelsea. Bei den Londonern unterschrieb der 33-Jährige einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilte. Martinez dürfte den Spanier Robert Sanchez als Nummer 1 ablösen. (ram/sda)

Emiliano Martinez 🇦🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 44 Spiele, 14x zu Null
LS holt Verteidiger Cozza
Lausanne-Sport verstärkt seine Defensive und verpflichtet den Verteidiger Nicolas Cozza. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, unterschrieb der vereinslose Franzose bis im Sommer 2029. Zuletzt stand der 27-Jährige für den FC Nantes auf dem Platz, an den er von Wolfsburg ausgeliehen wurde. Cozza kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf der linken Aussenbahn eingesetzt werden. (ram/sda)

Nicolas Cozza 🇫🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Verteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, kein Tor
Lausanne holt ivorischen Stürmer
Lausanne-Sport verpflichtet mit Levy Nene einen ivorischen Angreifer. Der 20-Jährige stösst als Leihspieler vom FC Nordsjaelland zu den Waadtländern, wie der Klub mitteilt.

Nene, der im Playoff der Conference League gegen St.Gallen ohne Einsatz blieb, kam bei den Dänen bisher kaum über die Jokerrolle hinaus. Trotzdem erzielte er in der vergangenen Saison fünf Meisterschaftstore. Nach Ablauf der einjährigen Leihe verfügen die Lausanner über eine Kaufoption. (sda)

Levy Nene 🇨🇮
Alter: 20
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 10 Tore
Franzose Ayé zieht von Servette in die Türkei weiter
Der Franzose Florian Ayé verlässt Servette nach einem Jahr bereits wieder. Der 29-jährige Stürmer schliesst sich dem türkischen Erstligisten Kocaelispor an. Ayé war im vergangenen Sommer vom französischen Ligue-1-Verein Auxerre zu den Genfern gestossen. (sda)

Florian Ayé 🇫🇷
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 12 Tore
Freiburg leiht Atubolu nach Frankfurt aus
Die Hängepartie um Noah Atubolu findet ein vorläufiges Ende. Der Goalie des SC Freiburg verlängert seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag und wechselt leihweise für eine Saison zu Ligakonkurrent Frankfurt, wie die beiden Klubs vermelden.

Atubolu war in den vergangenen Jahren die klare Nummer 1 bei den Breisgauern. Eine Verlängerung seines bis 2027 gültigen Vertrags schlug der 24-Jährige vorerst jedoch aus und bekundete stattdessen Wechselabsichten. Danach folgte die Kehrtwende, nachdem sich kein Abnehmer hatte finden lassen. Der Leihvertrag beinhaltet gemäss Mitteilung eine «bedingte Kaufpflicht». Welche Parameter für eine definitive Übernahme erfüllt sein müssen, kommunizierten die Vereine nicht. (abu/sda)

Noah Atubolu 🇩🇪
Alter: 24
Position: Torhüter
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor


Kily Gonzalez neuer Trainer von Inter Miami
Inter Miami nimmt einen Trainerwechsel vor. Der Argentinier Kily Gonzalez ersetzt beim Team mit Lionel Messi seinen Landsmann Guillermo Hoyos.

Hoyos musste seinen Posten nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in der Major League Soccer räumen. Er hatte das Amt erst im April von Javier Mascherano übernommen. Zuvor wirkte der 63-jährige Hoyos im Verein als Sportdirektor. Mascherano, auch er Argentinier, war unerwartet zurückgetreten - fünf Monate, nachdem er die Mannschaft aus Florida zum ersten Meistertitel geführt hatte. (abu/sda)
Marmoush zu den Spurs
Manchester City verleiht seinen Stürmer Omar Marmoush. Der Ägypter schliesst sich für eine Saison dem Ligakonkurrenten Tottenham Hotspur an. (ram)

Omar Marmoush 🇪🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 8 Tore
Goretzka fix zu Aston Villa
Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka setzt seine Laufbahn in der Premier League fort. Der ablösefreie Mittelfeldspieler hat bei Aston Villa unterschrieben. Dort wird Goretzka, der seit 2018 bei Bayern München spielte, ein Teamkollege des Schweizers Johan Manzambi. (ram)

Leon Goretzka 🇩🇪
Alter: 31 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 48 Spiele, 5 Tore
Witzig auf dem Absprung?
Der FC St.Gallen verliert womöglich ein Eigengewächs: Christian Witzig soll vor einem Wechsel zu AZ Alkmaar stehen, dem Tabellenführer der Eredivisie. Da Witzig beim FCSG noch bis 2029 unter Vertrag steht, kassieren die Ostschweizer im Falle eines Transfers eine Ablöse. (ram)

Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 9 Spiele, 1 Tor
Quelle: Blick
Palhinha definitiv weg aus München
Der FC Bayern hat sich mit Benfica geeinigt: João Palhinha kehrt in sein Heimatland zurück. 14 Millionen Euro bezahlt Benfica für den Mittelfeldspieler, der vor zwei Jahren für mehr als das Dreifache nach Deutschland gewechselt war. Bei den Bayern konnte er sich indes nicht durchsetzen, die letzte Saison verbrachte Palhinha leihweise bei Tottenham.

João Palhinha 🇵🇹
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 45 Spiele, 7 Tore


Bayern leiht ausserdem eines seiner Talente aus. Der 19-jährige Peruaner Felipe Chavez soll in der 2. Bundesliga bei Magdeburg Spielpraxis sammeln. (ram)
ManCity haut richtig Kohle raus
Der 18-jährige Ayyoub Bouaddi wechselt in die Premier League. Für den defensiven Mittelfeldspieler überweist Manchester City 95 Millionen Euro nach Lille. Bouaddi spielte trotz seines jungen Alters für Marokko an der WM und soll bei ManCity in die Fussstapfen von Weltmeister Rodri treten. (ram)

Ayyoub Bouaddi 🇲🇦
Alter: 18 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 80 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, kein Tor
ManUtd klotzt bei Baleba
Für 76 Mio. Euro Ablöse hat Manchester United den defensiven Mittelfeldspieler Carlos Baleba verpflichtet. Der Kameruner kommt von Ligakonkurrent Brighton.

Baleba unterschrieb für fünf Jahre und sagte: «Es ist ein unglaubliches Gefühl, dass ich nun im Klub meiner Träume spielen kann.» Er könne es nicht erwarten, unter Michael Carrick aufzulaufen: «Seine Erfahrung und sein Knowhow machen ihn zum perfekten Trainer, der mir dabei helfen wird, das höchste Niveau zu erreichen.» (ram)

Carlos Baleba 🇨🇲
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, kein Tor
Leipzig holt Nkunku zurück
Christopher Nkunku kehrt nach drei Jahren zu Leipzig zurück. Der 28-jährige Franzose wird von der AC Milan für diese Saison mit Kaufoption ausgeliehen, bestätigte der Bundesligist. Der in der Offensive polyvalente Nkunku soll den Weggang von Yan Diomande zu Real Madrid kompensieren. Von 2019 bis 2023 bestritt er 119 Partien für Leipzig und überzeugte mit 47 Toren und 43 Vorlagen. (ram/sda/dpa)

Christopher Nkunku 🇫🇷
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 25 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 35 Spiele, 8 Tore
Hadjam verlässt YB Richtung Premier League
Jaouen Hadjam wechselt von den Young Boys in die englische Premier League. Der algerische Aussenverteidiger unterschrieb einen Vertrag mit Brighton, teilt der Super-League-Klub mit. Hadjam spielte seit Januar 2024 für die Young Boys. Der 21-fache Nationalspieler und WM-Teilnehmer bestritt für die Berner 98 Partien und wurde 2024 mit dem Klub Schweizer Meister. Nun wechselt er als erster Spieler seit 14 Jahren von YB in die Premier League. (cpf/sda)

Jaouen Hadjam🇩🇿
Alter: 23 Jahre
Position: Linksverteitiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, kein Tor
Darian Males verlässt die Young Boys
Darian Males verlässt die Super League. Der YB-Angreifer wechselt in die polnische Liga zu Widzew Lodz, wie der Berner Klub mitteilt.

Der bei Luzern ausgebildete Males suchte 2020 sein Glück bei Inter Mailand, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Anfang 2021 kehrte er leihweise in die Schweizer Liga zurück und lief für den FC Basel auf. Im Sommer 2023 wechselte der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale zu den Young Boys, mit denen er in der ersten Saison gleich Schweizer Meister wurde.

Bei Widzew Lodz unterschrieb der 25-Jährige einen Dreijahresvertrag. (sda)
Auch Matoshi verlässt Thun
Die Abgangswelle beim Meister FC Thun reisst nicht ab. Der nächste, der geht, ist Valmir Matoshi. Das 23-jährige Eigengewächs schliesst sich Sturm Graz an.

«Obwohl auch dieser Abgang natürlich schmerzt, macht es mich stolz zu sehen, dass mit Valmir ein weiterer Spieler, der bei uns ausgebildet wurde, den Sprung ins Ausland schafft», sagte Thuns Präsident Andres Gerber. Matoshis Weg sei ein schönes Zeichen für die hervorragende Arbeit, die im Nachwuchs geleistet werde. (ram)

Valmir Matoshi 🇽🇰
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 7 Spiele, kein Tor
Ex-Espe Maglica in die Türkei
Matej Maglica setzt seine Karriere bei Kocaelispor fort. Der 1,98 m lange Verteidiger spielte zuletzt für Darmstadt in der 2. Bundesliga. Maglica war vor einigen Jahren vom VfB Stuttgart an den FC St.Gallen ausgeliehen, für den er rund 50 Spiele absolvierte. (ram)

Matej Maglica 🇭🇷
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 8 Tore
HSV holt Knipser Moffi
Kurz vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison hat der Hamburger SV nochmals aufgerüstet. Er engagierte den nigerianischen Nationalstürmer Terem Moffi.

Nach einer mässigen Saison beim FC Porto will er seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Vor allem bei Lorient und Nizza zeigte Moffi, dass er weiss, wo das Tor steht. (ram)

Terem Moffi 🇳🇬
Alter: 27 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 5 Tore
Fix: Thun verliert auch Heule
Mit Michael Heule verlässt eine weitere Stütze der Meistermannschaft den FC Thun. Er hat beim Bundesliga-Absteiger Heidenheim unterschrieben. Für den Linksverteidiger aus der Ostschweiz kassiert Thun dem Vernehmen nach zwischen 2,5 und 3 Millionen Franken Ablöse. Dass Heidenheim Verstärkung brauchen kann, zeigte sich am Sonntag: Im Pokal ging Heules neuer Klub beim Regionalligisten Jeddeloh II mit 2:5 unter. (ram)

Michael Heule 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 8 Spiele, kein Tor
Neuer Stürmer für YB?
Die Young Boys planen offenbar eine weitere Verstärkung ihres Angriffs. Aus Nantes soll Herba Guirassy kommen, ein 19-jähriger Franzose. Es heisst, dass YB rund drei Millionen Euro biete und rasch eine Einigung erzielen wolle, weil Guirassy auch bei anderen Klubs auf dem Zettel steht. (ram)

Herba Guirassy 🇫🇷
Alter: 19 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 3 Spiele, 1 Tor
Quelle: Sky
Coulibaly verlässt Bremen
Racing Strasbourg hat einen neuen Innenverteidiger. Für 20 Mio. Euro holen die Elsässer Karim Coulibaly von Werder Bremen. Strasbourg reagiert damit auf den Abgang von Diego Moreira, der für 50 Mio. Euro an die AC Milan verkauft wurde. (ram)

Karim Coulibaly 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 1 Tor
Skhiri zurück nach Köln
Nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt spielt Ellyes Skhiri wieder für den 1. FC Köln. Der tunesische Nationalspieler unterschrieb bei den Geissböcken für zwei Jahre. (ram)

Ellyes Skhiri 🇹🇳
Alter: 31 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, kein Tor
Sierro will zurück nach Europa
Nach einem Jahr bricht Vincent Sierro seine Zelte in Saudi-Arabien ab. Der Mittelfeldspieler hat sich mit Al-Shabab auf die Auflösung des Vertrags geeinigt. Wie Sierros Berater dem «Blick» sagte, wolle sein Klient wieder in Europa spielen. (ram)

Vincent Sierro 🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor
El Mala bleibt in Köln
Der Wechselpoker um Shootingstar Said El Mala ist beendet: Wie der 1. FC Köln am Donnerstagabend bekanntgab, hat der 19-jährige Offensivstar seinen Vertrag bis 2031 verlängert.

Zuletzt war ein Wechsel El Malas zu Borussia Dortmund wie zuvor auch ein Transfer zu Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion geplatzt. Danach gab es Gerüchte über ein Interesse von RB Leipzig. Nun bleibt El Mala jedoch in der Rheinmetropole. (abu/t-online.de)

Said El Mala 🇩🇪
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Flügel
Marktwert: 45 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tor, 5 Vorlagen



Cancelo zurück zu Barcelona
Da soll noch einer sagen, die saudische Liga sei kein Sprungbrett! Von Al-Hilal wechselt João Cancelo zum FC Barcelona. Dort war der portugiesische Nationalspieler früher schon zwei Mal unter Vertrag. Cancelo unterschrieb für drei Jahre und kommt ablösefrei. (ram)

João Cancelo 🇵🇹
Alter: 32 Jahre
Position: Rechter Verteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 3 Tore
Ltaief wechselt nach Polen
Der Zürcher Sayfallah Ltaief setzt seine Karriere bei Cracovia fort. Zuletzt war der 26-jährige Angreifer bei Twente Enschede unter Vertrag, aber an Greuther Fürth ausgeliehen. Ltaief ist 23-facher Nationalspieler von Tunesien. (ram)

Sayfallah Ltaief 🇹🇳
Alter: 26 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 1,3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele, 3 Tore
Auxerre bessert bei GC-Meyer nach
Verlieren die Grasshoppers Tim Meyer? Der Mittelfeldspieler ist weiterhin im Visier von Auxerre. Die Franzosen sollen ihre Offerte nachgebessert haben, nachdem GC ein erstes Angebot abgelehnt habe, wird berichtet. Eigengewächs Meyer soll der Klubleitung mitgeteilt haben, dass er wechseln wolle. (ram)

Tim Meyer 🇨🇭
Alter: 22 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2026/27: 4 Spiele
Quelle: Blick
Demirovic in die Türkei?
Galatasaray bemüht sich offenbar stark um Ermedin Demirovic. Der frühere St.Gallen-Stürmer würde dem VfB Stuttgart bei einem Transfer rund 15 Millionen Euro einbringen. Allerdings will der VfB mehr Geld für Demirovic, der noch bis 2028 unter Vertrag steht – und laut türkischen Quellen soll Gala bereit sein, die Offerte nachzubessern.

Bereits verkauft hat Stuttgart einen anderen Ex-St.Galler. Für Stürmer Jovan Milosevic blättert Braga 8 Millionen Euro hin. (ram)

Ermedin Demirovic 🇧🇦
Alter: 28 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 22 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 38 Spiele, 15 Tore
Quelle: Sky
Reijnders kassiert bei Saudis fett ab
Der Wechsel von Tijjani Reijnders ist Tatsache. Der Niederländer verlässt Manchester City und schliesst sich dem saudischen Klub Al-Qadsiah FC an. ManCity kassiert 61 Millionen Euro und auch bei Reijnders klingelt die Kasse: Er soll in den vier Jahren, die sein Vertrag läuft, jeweils etwa 20 Millionen Euro erhalten. (ram)

Tijjani Reijnders 🇳🇱
Alter: 28 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore
Fix: Elvedi zu Leeds United
Elf Jahre nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach verlässt Nico Elvedi den Bundesligisten. Der 29-jährige Zürcher Innenverteidiger unterschreibt beim Premier-League-Klub Leeds United einen Dreijahresvertrag, wie der Verein mitteilt. Bei den «Fohlen» spielte er schon einmal unter Daniel Farke, dem Trainer der Engländer.

Mit 318 Bundesliga-Partien ist er nicht nur der Schweizer mit den meisten Einsätzen in der höchsten deutschen Liga, sondern auch der Ausländer, der am häufigsten für die Borussen im Einsatz gestanden hat. Für den Wechsel nach England empfahl sich Elvedi nicht zuletzt an der WM im Sommer mit herausragenden Leistungen.

Letzte Saison belegte der dreimalige Meister den 14. Platz. Mit Noah Okafor wird in Leeds auch ein Schweizer neuer Teamkollege von Elvedi. Zudem gehört der ehemalige FCZ-Fanliebling Wilfried Gnonto zum Team, das letzte Saison im Cup bis in den Halbfinal vorstiess. (ram/sda)

Nico Elvedi 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 2 Tore
Pogba und Monaco trennen sich
Nach nur sechs Einsätzen und 115 Minuten ist Schluss: Der frühere Weltmeister Paul Pogba und Monaco gehen nach nur einem Jahr bereits wieder getrennte Wege. Der ursprünglich bis 2027 gültige Vertrag sei vorzeitig aufgelöst worden, teilte der französische Erstligist mit. Die gesetzten Ziele seien nach einer gemeinsamen Einschätzung nur teilweise erreicht worden, begründete Monaco die Trennung.

Pogba war im Sommer 2025 als vereinsloser Spieler ins Fürstentum gewechselt. Bei Juventus Turin war sein Vertrag vorzeitig aufgelöst worden, nachdem eine Dopingprobe positiv ausgefallen war. Ob der mittlerweile 33-jährige Weltmeister von 2018, für den Manchester United vor zehn Jahren die damalige Rekordablöse von 105 Millionen Euro auf den Tisch legte, seine Karriere andernorts fortsetzt, ist unklar. (ram/sda/dpa)

Paul Pogba 🇫🇷
Alter: 33 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Markwert: 2,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 6 Spiele, kein Tor
Fix: Aebischer zu Union Berlin
Michel Aebischer zieht es von Italien nach Deutschland. Der 29-jährige Schweizer Nationalspieler wechselt von Pisa zu Union Berlin. An der Alten Försterei trifft er auf Landsmann Mauro Lustrinelli. Der Tessiner übernahm bei den Eisernen in diesem Sommer das Traineramt, nachdem er Thun sensationell zum Meistertitel geführt hatte.

Für Aebischer, der seine Karriere bei YB begann und 2022 zu Bologna wechselte, ist es die dritte Station im Ausland. Im vergangenen Jahr stieg er mit Pisa aus der Serie A ab. Wie lange sein Vertrag mit Union Berlin Gültigkeit hat, wurde nicht kommuniziert. (ram/sda)

Michel Aebischer 🇨🇭
Alter: 29 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 1 Tor
Villa rüstet nochmals auf
Johan Manzambis neuer Klub verstärkt seine Defensive. Aston Villa holt mit Zion Suzuki den japanischen Natigoalie und mit Matteo Ruggeri einen Verteidiger, der mit Atalanta 2024 die Europa League gewonnen hat. (ram)

Zion Suzuki 🇯🇵
Alter: 23 Jahre
Position: Torhüter
Marktwert: 30 Mio. Euro

Matteo Ruggeri 🇮🇹
Alter: 24 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 28 Mio. Euro
Wechselt Embolo doch nicht in die MLS?
Die Zeit von Nati-Stürmer Breel Embolo bei Rennes in der französischen Ligue 1 scheint mit grosser Wahrscheinlichkeit abgelaufen zu sein. Noch offen ist die Frage, wohin der 29-Jährige wechselt. Wie französische Zeitung «L'Équipe» berichtet, soll Embolo ein Vertragsangebot von Atlanta United aus der MLS abgelehnt haben. Stattdessen sei nun Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town erster Anwärter für eine Verpflichtung des Schweizers. Die Engländer seien bereit, die Ablösesumme von rund 17 Millionen Euro zu stemmen. (abu)

Breel Embolo 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 10 Tore, 3 Assists

Rodri bei seinem Traumklub
Der Wechsel von Spaniens Weltmeister-Captain Rodri zum FC Barcelona ist perfekt. Manchester City soll für den Mittelfeldspieler 76,5 Millionen Euro erhalten. Wie der FC Barcelona am Dienstag mitteilt, unterschrieb Rodri einen Vierjahresvertrag. Damit werde für ihn «ein Traum wahr», erklärte der 30-Jährige aus der Juniorenabteilung von Atlético Madrid.

Die letzten sieben Jahre hatte er bei Manchester City gespielt, wo er 2023 die Champions League sowie viermal die Premier League gewann. Die beiden Klubs hatten lange verhandelt. Als Basissumme sollen die Engländer nach einer Erhöhung des Angebots aus Barcelona nun 60 Millionen Euro für Rodri erhalten, der Rest sind Bonuszahlungen. Sein Vertrag in Manchester war nur noch eine Saison gültig. (ram/sda)

Rodri 🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Patrick Vieira neuer Nationaltrainer des Senegal
Patrick Vieira ist neuer Nationaltrainer des Senegal. Der ehemalige französische Internationale folgt auf den Senegalesen Pape Thiaw, der nach der Weltmeisterschaft entlassen wurde. Dies gab der senegalesische Fussballverband am Dienstag in einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken bekannt.

Der Entscheid, den 50-jährigen und im Senegal geborenen Vieira zu ernennen, sei eine «strategische Wahl», die «einen neuen Schritt im Bestreben der FSF markiert, einen hochkarätigen Trainerstab einzusetzen, der den sportlichen Ambitionen unseres Landes entspricht», teilte der Verband mit. (car/sda/afp)

Luzern holt wohl neue Nummer 1
Beim FC Luzern bahnt sich eine Veränderung auf der Torhüterposition an. Nachdem Simon Simoni in den ersten drei Spielen immer einen Patzer hatte, soll sich Sportchef Remo Meyer nach einer Alternative umgesehen haben. Wie der Blick berichtet, ist der FCL bei einem ehemaligen Lausanner fündig geworden: Karlo Letica. Der Vertrag des Kroaten im Waadtland wurde diesen Sommer nicht verlängert, seither ist er vereinslos. In Luzern soll er demnach Simoni als Nummer 1 verdrängen.

Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29
Position: Torhüter
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 53 Spiele, 12 Mal ohne Gegentor
Junger Spanier für die Grasshoppers
Die Grasshoppers verpflichten Manex Guibelalde von Athletic Bilbao. Der 22-jährige Spanier erhält bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Guibelalde stammt aus der Nachwuchsabteilung von Real Sociedad. Vor einem Jahr wechselte er zum baskischen Rivalen Bilbao, wo der 1,93 m grosse zentrale Mittelfeldspieler für die 2. Mannschaft in der 3. Liga zu 24 Einsätzen kam. (abu/sda)

Manex Guibelalde 🇪🇸
Alter: 22
Position: Zentrales Mitteleld
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 27 Spiele


Bremen holt Füllkrug zurück
Niclas Füllkrug steht offenbar vor einer Rückkehr zu Werder Bremen. Schon heute soll der 33-Jährige den Medizincheck absolvieren. Wie «Sky» berichtete, soll der 33-Jährige vom Premier-League-Absteiger West Ham United ausgeliehen werden.

Füllkrug spielte bereits in der Jugend für Werder und kehrte 2019 noch einmal von Hannover 96 zurück. 2023 wechselte er als Bundesliga-Torschützenkönig für eine Ablösesumme von geschätzt 15 Millionen Euro zu Borussia Dortmund, schon ein Jahr später verließ er den BVB Richtung West Ham. (abu/sda)

Niclas Füllkrug 🇩🇪
Alter: 33
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 3,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 1 Tor

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Platz 50: Rasmus Höjlund (DEN), Mittelstürmer. Wechselte im August 2023 für 79,8 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United.
quelle: keystone / peter powell
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