bleibt nicht Cheftrainer von. Wie der 43-Jährige am Freitag an einer Pressekonferenz bekanntgibt, wird das Spiel am Samstag gegen Athletic Bilbao das letzte mit ihm als Trainer sein. Der Vertrag des Spaniers wäre ursprünglich noch bis 2027 gelaufen.«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa.Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel - in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch. (riz/sda/afp)