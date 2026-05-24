Omlin wechselte 2018 von Luzern nach Basel, wo er zwei Jahre lang die Nummer 1 war. Danach zog er weiter zu Montpellier und im Januar 2023 dann in die Bundesliga zu Mönchengladbach, wo er auf Yann Sommer folgte. Das letzte Halbjahr verbrachte er leihweise in Leverkusen, wo er aber ebenso zu keinem Einsatz kam wie in der Hinrunde in Gladbach. (nih)
Transferticker
Basel und Omlin einig – Wechsel steht bevor +++ Neuer Rekordeinkauf für SC Freiburg
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FC Basel vor Einigung mit Jonas Omlin
Jonas Omlin steht vor der Rückkehr zum FC Basel. Der 32-jährige Goalie, der noch bis 2027 bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, habe sich mit dem FCB auf einen Vertrag bis 2029 geeinigt. Dies berichtet Sky-Insider Florian Plettenberg. Demnach müssten die beiden Klubs lediglich noch letzte Details klären. Der Medizincheck sei für die nächste Woche geplant.
Omlin wechselte 2018 von Luzern nach Basel, wo er zwei Jahre lang die Nummer 1 war. Danach zog er weiter zu Montpellier und im Januar 2023 dann in die Bundesliga zu Mönchengladbach, wo er auf Yann Sommer folgte. Das letzte Halbjahr verbrachte er leihweise in Leverkusen, wo er aber ebenso zu keinem Einsatz kam wie in der Hinrunde in Gladbach. (nih)
Omlin wechselte 2018 von Luzern nach Basel, wo er zwei Jahre lang die Nummer 1 war. Danach zog er weiter zu Montpellier und im Januar 2023 dann in die Bundesliga zu Mönchengladbach, wo er auf Yann Sommer folgte. Das letzte Halbjahr verbrachte er leihweise in Leverkusen, wo er aber ebenso zu keinem Einsatz kam wie in der Hinrunde in Gladbach. (nih)
Freiburg verpflichtet Goalie Backhaus
Der 22-jährige deutsche U21-Nationalgoalie Mio Backhaus wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zum Europa-League-Finalisten SC Freiburg. Backhaus erhält nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis 2031 und kostet eine Ablöse von vorerst rund zwölf Millionen Euro, was für Freiburg eine neue Rekordablöse wäre. Die Klubs machten dazu keine Angaben.
Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen. (nih/sda/dpa)
Mio Backhaus 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 56 Gegentore, 5 Spiele zu null
Karl Hein 🇪🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 4 Gegentore, 1 Spiel zu null
Neue Nummer 1 in Bremen ist Karl Hein. Der Bundesligist zog nach eigenen Angaben die Kaufoption für den Nationaltorhüter Estlands, der bei Arsenal unter Vertrag war. Derzeitige Nummer 1 in Freiburg ist Noah Atubolu. Seit einiger Zeit wird über Wechselabsichten des Torhüters spekuliert. Seine Zukunft ist derzeit offen. (nih/sda/dpa)
Mio Backhaus 🇩🇪
Alter: 22 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 56 Gegentore, 5 Spiele zu null
Karl Hein 🇪🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 2 Spiele, 4 Gegentore, 1 Spiel zu null
Beckham Castro verstärkt Lugano
Der FC Lugano verzeichnet einen zweiten Neuzugang für die nächste Saison. Die Tessiner gaben die Verpflichtung von Beckham Castro bekannt. Der 22-jährige Kolumbianer unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Beckham Castro spielte zuletzt in seiner Heimat für den FC Millonarios. (sda)
David Alaba verlässt Real Madrid
Der österreichische Verteidiger David Alaba verlässt Real Madrid nach dieser Saison. Wie die Spanier bekannt geben, wird der auslaufende Vertrag mit dem zuletzt oft verletzten 33-Jährigen nicht verlängert.
Alaba war im Sommer 2021 von Bayern München zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Seither gewann er mit den Madrilenen elf Titel, darunter 2022 und 2024 die Champions League. Wo Alaba seine Karriere fortsetzt, ist noch offen. Am Samstag wird er im Rahmen des Meisterschaftsspiels daheim gegen Athletic Bilbao verabschiedet. (riz/sda)
David Alaba 🇦🇹
Alter: 33 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele
Alaba war im Sommer 2021 von Bayern München zum spanischen Rekordmeister gewechselt. Seither gewann er mit den Madrilenen elf Titel, darunter 2022 und 2024 die Champions League. Wo Alaba seine Karriere fortsetzt, ist noch offen. Am Samstag wird er im Rahmen des Meisterschaftsspiels daheim gegen Athletic Bilbao verabschiedet. (riz/sda)
David Alaba 🇦🇹
Alter: 33 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 15 Spiele
Joël Mall wechselt zu YB
Joël Mall wechselt innerhalb der Super League von Servette zu den Young Boys. Der 35-Jährige, der für Zypern 20 Länderspiele bestritten hat, wird in Bern die Rolle des Ersatzgoalies übernehmen, wie YB mitteilt.
Der bisherige Ersatz von Stammkeeper Marvin Keller, Heinz Lindner, spielt kommende Saison für den FC Zürich. (riz/sda)
Joël Mall 🇨🇾
Alter: 35 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 54 Gegentore, 7 Spiele zu null
Der bisherige Ersatz von Stammkeeper Marvin Keller, Heinz Lindner, spielt kommende Saison für den FC Zürich. (riz/sda)
Joël Mall 🇨🇾
Alter: 35 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 34 Spiele, 54 Gegentore, 7 Spiele zu null
Alvaro Arbeloa bleibt nicht Trainer von Real Madrid
Alvaro Arbeloa bleibt nicht Cheftrainer von Real Madrid. Wie der 43-Jährige am Freitag an einer Pressekonferenz bekanntgibt, wird das Spiel am Samstag gegen Athletic Bilbao das letzte mit ihm als Trainer sein. Der Vertrag des Spaniers wäre ursprünglich noch bis 2027 gelaufen.
«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa.
Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel - in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch. (riz/sda/afp)
«Real ist seit zwanzig Jahren mein Zuhause, in verschiedenen Funktionen. Es wird mein letztes Spiel in dieser Saison auf der Bank sein. Ich weiss nicht, ob es das letzte meines Lebens sein wird, denn man weiss ja nie», so Arbeloa.
Im Januar hatte er die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten, bei den Königlichen aber nicht für den gewünschten Aufschwung gesorgt. So beendet Real Madrid die Saison ohne Titel - in der Meisterschaft setzte sich der Erzrivale Barcelona durch. (riz/sda/afp)
Junger Honduraner zum FC Lugano
Der FC Lugano ergänzt sein Kader mit dem 18-jährigen Honduraner Dereck Moncada. Der Offensivspieler hat einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet.
Moncada stammt aus der Nachwuchsabteilung von Deportivo Olimpia, einem der erfolgreichsten Vereine in Honduras. Sein Profidebüt gab er am 1. Februar 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Für Olimpia absolvierte er mehr als 40 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore.
Das Talent wechselt aus Kolumbien ins Tessin. Im vergangenen Januar hatte er sich Internacional de Bogota angeschlossen, einem Klub aus der höchsten Liga des Landes. (car/sda)
Moncada stammt aus der Nachwuchsabteilung von Deportivo Olimpia, einem der erfolgreichsten Vereine in Honduras. Sein Profidebüt gab er am 1. Februar 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Für Olimpia absolvierte er mehr als 40 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore.
Das Talent wechselt aus Kolumbien ins Tessin. Im vergangenen Januar hatte er sich Internacional de Bogota angeschlossen, einem Klub aus der höchsten Liga des Landes. (car/sda)
Drei Abgänge beim FC Zürich
Der FC Zürich trennt sich zum Saisonende von drei Spielern. Matthias Phaëton und Nelson Palacio kehren nach einjährigen Leihgeschäften zu ihren Stammvereinen ZSKA Sofia beziehungsweise Real Salt Lake zurück. Ivan Cavaleiro sucht eine neue Herausforderung im Ausland.
Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer. (riz/sda)
Phaëton absolvierte während seiner Zeit beim FCZ 27 Pflichtspiele und erzielte dabei acht Tore. Palacio kam während seiner einjährigen Leihe auf 34 Einsätze im Trikot des Stadtklubs. Cavaleiro brachte es seit Februar in 13 Partien auf drei Treffer. (riz/sda)
Manchester City mit Guardiola-Nachfolger einig
Pep Guardiola soll seinen Trainerposten bei Manchester City im Sommer nach zehn Jahren abgeben. Dies berichteten am Montagabend mehrere Medien übereinstimmend. Nun sollen die Skyblues auch schon mit dem Nachfolger einig sein. Enzo Maresca, der schon länger als Favorit für den Posten im Falle eines Guardiola-Abgangs gehandelt wird, werde gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano einen drei Jahren bei Manchester City unterschreiben. Der 46-jährige Italiener war bis Anfang Jahr Trainer bei Chelsea, davor trainierte er Leicester City. Ausserdem war er während der Saison 2022/23 Co-Trainer von Guardiola in Manchester. (nih)
Heinz Lindner zum FC Zürich
Torhüter Heinz Lindner bleibt in der Schweiz. Der Österreicher hat sich beim FC Zürich für zwei Jahre verpflichtet.
Der Stadtklub wird Lindners fünfte Station in der Schweiz sein. Der einstige Internationale ist auch schon bei den Grasshoppers, beim FC Basel, beim FC Sion und zuletzt bei den Young Boys tätig gewesen. Beim FC Zürich wird der 35-jährige Lindner mit dem 15 Jahre jüngeren Silas Huber das Torhüter-Duo bilden. (abu/sda)
Der Stadtklub wird Lindners fünfte Station in der Schweiz sein. Der einstige Internationale ist auch schon bei den Grasshoppers, beim FC Basel, beim FC Sion und zuletzt bei den Young Boys tätig gewesen. Beim FC Zürich wird der 35-jährige Lindner mit dem 15 Jahre jüngeren Silas Huber das Torhüter-Duo bilden. (abu/sda)
Eintracht Frankfurt sucht wieder einen Trainer
Eintracht Frankfurt trennt sich nach der Bundesliga-Saison von Trainer Albert Riera und dessen Assistenten. Die Eintracht beendete die Saison auf Platz 8. Eintracht Frankfurt informierte über die einvernehmliche Trennung auf der eigenen Homepage. Das Trainerteam hatte die Verantwortung erst im Februar dieses Jahres übernommen. (abu/sda)
Lindner und Valery verlassen die Young Boys
Die Young Boys trennen sich von Goalie Heinz Lindner und Verteidiger Yan Valery. Dies gaben die Berner kurz vor dem letzten Spiel der Saison gegen Sion bekannt.
Lindner war vor einem Jahr von Sion zu YB gewechselt. Wo der 37-fache österreichische Nationalgoalie seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.
Valery, der im WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft steht, kam im Februar leihweise von Sheffield Wednesday zu den Young Boys. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie der Klub mitteilt. (car/sda)
Lindner war vor einem Jahr von Sion zu YB gewechselt. Wo der 37-fache österreichische Nationalgoalie seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.
Valery, der im WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft steht, kam im Februar leihweise von Sheffield Wednesday zu den Young Boys. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie der Klub mitteilt. (car/sda)
Xabi Alonso trainiert künftig Chelsea
Chelsea hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Klub informierte, übernimmt der 44-Jährige Xabi Alonso ab der kommenden Saison die Geschicke bei den Blues. Der Spanier unterschrieb für vier Jahre.
Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Im Januar 2026 wurde der Vertrag nach etwas mehr als einem halben Jahr aufgelöst. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er zweieinhalb Jahre Bayer Leverkusen trainiert und 2024 ungeschlagen das Double mit Meisterschaft und Cup geschafft. (cpf/sda)
Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 als Nachfolger von Carlo Ancelotti zu den Königlichen gestossen. Im Januar 2026 wurde der Vertrag nach etwas mehr als einem halben Jahr aufgelöst. Vor seinem Engagement in Spanien hatte er zweieinhalb Jahre Bayer Leverkusen trainiert und 2024 ungeschlagen das Double mit Meisterschaft und Cup geschafft. (cpf/sda)
Keine Vertragsverlängerung für Lewandowski in Barcelona
Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist vorbei. Der Pole erhält beim spanischen Meister keinen neuen Vertrag. «Kam als Star, geht als Legende», schrieb Barcelona in den sozialen Medien.
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. (abu/sda/dpa)
Der polnische Nationalspieler spielte vier Jahre für Barcelona und gewann in der Zeit dreimal die spanische Meisterschaft. Noch unklar ist, was der 37-Jährige nun macht. Lewandowski erzielte in dieser Saison bislang 13 Tore. In der spanischen La Liga stehen noch zwei Spieltage an. (abu/sda/dpa)
Silvan Widmer weiter in Mainz
Silvan Widmer bleibt bei Mainz 05. Der Schweizer Nationalspieler verlängert seinen Vertrag beim Bundesliga-Team. Über die Laufzeit des neuen Vertrags machte der Verein jedoch keine Angaben.
Widmer wechselte 2021 vom FC Basel nach Mainz. Dort stieg der Rechtsverteidiger zum Leistungsträger und Captain auf. In dieser Saison kam der 33-Jährige auf 39 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore erzielte. (abu/sda)
Widmer wechselte 2021 vom FC Basel nach Mainz. Dort stieg der Rechtsverteidiger zum Leistungsträger und Captain auf. In dieser Saison kam der 33-Jährige auf 39 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Tore erzielte. (abu/sda)
Manuel Neuer hängt eine weitere Saison an
Manuel Neuer wird seine Karriere am Saisonende nicht beenden. Wie der Klub mitteilt, verlängert der 40-jährige Goalie seinen Vertrag bei Bayern München bis in den Sommer 2027.
Neuer wechselte 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele. Neben 13 Meistertiteln gewann er mit Bayern München auch zweimal die Champions League (2013 und 2020). Durch die Vertragsverlängerung muss der 22-jährige Jonas Urbig vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten. (abu/sda)
Neuer wechselte 2011 von Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister und bestritt seither fast 600 Pflichtspiele. Neben 13 Meistertiteln gewann er mit Bayern München auch zweimal die Champions League (2013 und 2020). Durch die Vertragsverlängerung muss der 22-jährige Jonas Urbig vorerst weiter auf den Aufstieg zur Nummer eins warten. (abu/sda)
ManUnited bietet Carrick Cheftrainer-Posten an
Im Januar hat Michael Carrick Manchester United vom erfolglosen Trainer Ruben Amorim übernommen und seither sehr erfolgreiche Arbeit geleistet. Zehn der 15 Premier-League-Partien gewannen die Red Devils unter ihrem früheren Mittelfeldspieler. Damit sicherte Carrick dem Klub die Teilnahme an der Champions League. Und nun erhält er den Lohn für seine Arbeit: ManUnited bietet ihm den Posten des Cheftrainers an. So solle Carrick einen Vertrag bis 2028 mit einer Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Dies berichtet The Athletic. (nih)
Goalie Letica wird Lausanne verlassen
Der Super-League-Klub Lausanne-Sport wird für die kommende Saison einen neuen Torhüter benötigen. Der bisherige Stammgoalie Karlo Letica wird den Verein nach der letzten Runde am Samstag gegen die Grasshoppers verlassen. Der 29-jährige Kroate war vor zwei Jahren aus Rumänien zu den Waadtländern gekommen.
Weiter endet auch das Engagement der Leihspieler Gaoussou Diakité, Theo Bair, Gabriel Sigua und Enzo Kana-Biyik. (nih/sda)
Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 77 Gegentore, 12 Spiele zu null
Weiter endet auch das Engagement der Leihspieler Gaoussou Diakité, Theo Bair, Gabriel Sigua und Enzo Kana-Biyik. (nih/sda)
Karlo Letica 🇭🇷
Alter: 29 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 1,5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 52 Spiele, 77 Gegentore, 12 Spiele zu null
FCB-Frauen erhalten neuen Cheftrainer
Die Frauen des FC Basel und Cheftrainer Omar Adlani gehen per Ende Saison getrennte Wege. Wie der Klub am Mittwoch mitteilt, sind «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit» der Grund für die Vertragsauflösung.
Der 35-Jährige übernahm die Baslerinnen im Oktober des vergangenen Jahres und erreichte als drittbestes Team der Qualifikation die Playoff-Viertelfinals. In diesen hätte sich Basel eigentlich im Penaltyschiessen gegen den FC St. Gallen durchgesetzt. Doch weil Adlani eine Spielerin einwechselte, die nicht auf dem offiziellen Matchblatt stand und die Anzahl Auswechselgelegenheiten überschritt, verlor Basel die Begegnung mit den Ostschweizerinnen am Grünen Tisch. Dieses «unrühmliche Saisonende» sei nicht grundlegend ausschlaggebend für die Beendigung der Zusammenarbeit gewesen, wird Fabian Sanginés, Leiter Frauenfussball, zitiert. (riz/sda)
Der 35-Jährige übernahm die Baslerinnen im Oktober des vergangenen Jahres und erreichte als drittbestes Team der Qualifikation die Playoff-Viertelfinals. In diesen hätte sich Basel eigentlich im Penaltyschiessen gegen den FC St. Gallen durchgesetzt. Doch weil Adlani eine Spielerin einwechselte, die nicht auf dem offiziellen Matchblatt stand und die Anzahl Auswechselgelegenheiten überschritt, verlor Basel die Begegnung mit den Ostschweizerinnen am Grünen Tisch. Dieses «unrühmliche Saisonende» sei nicht grundlegend ausschlaggebend für die Beendigung der Zusammenarbeit gewesen, wird Fabian Sanginés, Leiter Frauenfussball, zitiert. (riz/sda)
Guillemenot muss Servette verlassen
Drei Jahre nach seiner Rückkehr muss Jérémy Guillemenot den Servette FC wieder verlassen. Der Super-League-Klub aus Genf hat sich entschieden, den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem 28-jährigen Stürmer nicht zu verlängern.
Der frühere Schweizer U21-Internationale kehrte im Sommer 2023 vom FC St. Gallen zu seinem Jugendverein zurück, den er 2016 verlassen hatte, um sich der U19-Auswahl des FC Barcelona anzuschliessen. In der laufenden Saison bestritt Guillemenot 30 Pflichtspiele für Servette und erzielte dabei sieben Tore. Wie Guillemenot muss auch der kamerunische Mittelfeldspieler Gaël Ondoua (30) den Klub zum Saisonende verlassen. (riz/sda)
Jérémy Guillemenot 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Stürmerin
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 7 Tore, 3 Assists
Der frühere Schweizer U21-Internationale kehrte im Sommer 2023 vom FC St. Gallen zu seinem Jugendverein zurück, den er 2016 verlassen hatte, um sich der U19-Auswahl des FC Barcelona anzuschliessen. In der laufenden Saison bestritt Guillemenot 30 Pflichtspiele für Servette und erzielte dabei sieben Tore. Wie Guillemenot muss auch der kamerunische Mittelfeldspieler Gaël Ondoua (30) den Klub zum Saisonende verlassen. (riz/sda)
Jérémy Guillemenot 🇨🇭
Alter: 28 Jahre
Position: Stürmerin
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 7 Tore, 3 Assists
Lugano trennt sich von vier Spielern
Der FC Lugano verabschiedet Ende Saison vier Spieler, deren Verträge auslaufen. Wie die Tessiner mitteilen, stehen Mohamed Belhadj Mahmoud, Hicham Mahou, Zachary Brault-Guillard und Serif Berbic vor dem Abgang. (riz/sda)
Svenja Fölmli wechselt zur TSG Hoffenheim
Svenja Fölmli wechselt auf die kommende Saison innerhalb der Bundesliga vom SC Freiburg zur TSG Hoffenheim. Wie am Freitag bekannt wurde, zog die 23-jährige Stürmerin nach fünf Jahren bei Freiburg eine Ausstiegsklausel.
Fölmli wechselte im Sommer 2021 vom FC Luzern nach Freiburg und absolvierte in den folgenden fünf Spielzeiten 67 Pflichtspiele, in denen sie 23 Tore erzielte. Zu mehr Einsätzen kam die Schweizer Nationalspielerin während ihrer Zeit bei Freiburg auch wegen zwei Kreuzbandrissen nicht. In Hoffenheim, wo sie einen über drei Jahre gültigen Vertrag unterschrieb, trifft Fölmli mit Naomi Luyet auf eine andere Schweizer Nationalspielerin. (riz/sda)
Svenja Fölmli 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Stürmerin
Marktwert: 90'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 7 Tore, 5 Assists
Fölmli wechselte im Sommer 2021 vom FC Luzern nach Freiburg und absolvierte in den folgenden fünf Spielzeiten 67 Pflichtspiele, in denen sie 23 Tore erzielte. Zu mehr Einsätzen kam die Schweizer Nationalspielerin während ihrer Zeit bei Freiburg auch wegen zwei Kreuzbandrissen nicht. In Hoffenheim, wo sie einen über drei Jahre gültigen Vertrag unterschrieb, trifft Fölmli mit Naomi Luyet auf eine andere Schweizer Nationalspielerin. (riz/sda)
Svenja Fölmli 🇨🇭
Alter: 23 Jahre
Position: Stürmerin
Marktwert: 90'000 Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 7 Tore, 5 Assists
Hürzeler bis 2029 Chefcoach von Brighton
Fabian Hürzeler verlängert seinen Vertrag als Chefcoach des Premier-League-Vereins Brighton um drei Jahre bis 2029. Der erst 33 Jahre alte, schweizerisch-deutsche Doppelbürger war zuletzt auch bei mehreren Bundesligisten ein Thema. (nih/sda)
Wird ein Stürmer aus der 2. Bundesliga der neue Alessandro Vogt?
Der FC St.Gallen verliert im Sommer Stürmer Alessandro Vogt an Bundesligist Hoffenheim. Wegen einer Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Franken, muss eine kostengünstige Alternative her. Trainer Enrico Maassen äusserte bereits öffentlich sein Interesse an Basels Moritz Broschinski. Doch gemäss dem St.Galler Tagblatt ist der FCSG auch an einem Stürmer aus der 2. Bundesliga interessiert: Phil Harres von Holstein Kiel.
Der 24-jährige 1,93-m-Mann erzielte in dieser Saison neun Ligatore und stellte seine Torgefahr auch schon in der Bundesliga unter Beweis. In 26 Spielen kam er in der Vorsaison auf acht Treffer – im Schnitt einen alle gut 90 Minuten. (nih)
Phil Harres 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore, 4 Assists
Der 24-jährige 1,93-m-Mann erzielte in dieser Saison neun Ligatore und stellte seine Torgefahr auch schon in der Bundesliga unter Beweis. In 26 Spielen kam er in der Vorsaison auf acht Treffer – im Schnitt einen alle gut 90 Minuten. (nih)
Phil Harres 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 35 Spiele, 10 Tore, 4 Assists
Terzic wird Trainer in Bilbao
Knapp zwei Jahre nach seinem freiwilligen Abschied beim Bundesligisten Borussia Dortmund hat Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-Jährige wird Trainer von Athletic Bilbao.
Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga mitteilte, unterschrieb Terzic einen Vertrag bis zum Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.
Terzic, der vor zwei Jahren mit dem BVB den Champions-League-Final erreichte, soll zum Beginn der neuen Spielzeit offiziell vorgestellt werden. Bilbao hat noch Chancen, sich für den Europacup zu qualifizieren. (nih/sda/dpa)
Wie der Tabellenachte der spanischen La Liga mitteilte, unterschrieb Terzic einen Vertrag bis zum Juni 2028. Bei den Basken tritt er die Nachfolge von Ernesto Valverde an, der den Verein am Saisonende verlässt.
Terzic, der vor zwei Jahren mit dem BVB den Champions-League-Final erreichte, soll zum Beginn der neuen Spielzeit offiziell vorgestellt werden. Bilbao hat noch Chancen, sich für den Europacup zu qualifizieren. (nih/sda/dpa)
Lässt Bayern Arbeitstier Laimer ziehen?
Konrad Laimer hat sich bei Bayern München vom Mittelfeldspieler zum Aussenverteidiger umschulen lassen und ist mittlerweile eine unverzichtbare Stammkraft beim deutschen Rekordmeister. Kaum einer seiner Mitspieler ackert so unnachgiebig wie der 28-jährige Österreicher, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft. Doch gemäss Sky könnte es bald zur Trennung kommen. Dies liegt daran, dass Laimer und der Verein bei den Vorstellungen des künftigen Gehalts weit auseinanderliegen.
Laimer soll 15 Millionen Euro jährlich fordern, was den Münchnern zu viel ist. Auch Sportvorstand Max Eberl sagte kürzlich: «Bei den Vorstellungen kommen wir momentan nicht übereinander.» Schon bei Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Alphonso Davies zogen sich die Verhandlungen, bis Bayern München die Gehaltsforderungen beinahe gänzlich erfüllte. Womöglich wolle man an Laimer nun ein Exempel statuieren, dass der Klub nicht immer nachgibt. Noch bleibt Zeit für eine Einigung. Ansonsten könnte Laimer im Sommer verkauft werden, um noch eine Ablösesumme einzustreichen. (nih)
Konrad Laimer 🇦🇹
Alter: 28 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 3 Tore, 12 Assists
Laimer soll 15 Millionen Euro jährlich fordern, was den Münchnern zu viel ist. Auch Sportvorstand Max Eberl sagte kürzlich: «Bei den Vorstellungen kommen wir momentan nicht übereinander.» Schon bei Jamal Musiala, Dayot Upamecano und Alphonso Davies zogen sich die Verhandlungen, bis Bayern München die Gehaltsforderungen beinahe gänzlich erfüllte. Womöglich wolle man an Laimer nun ein Exempel statuieren, dass der Klub nicht immer nachgibt. Noch bleibt Zeit für eine Einigung. Ansonsten könnte Laimer im Sommer verkauft werden, um noch eine Ablösesumme einzustreichen. (nih)
Konrad Laimer 🇦🇹
Alter: 28 Jahre
Position: Rechtsverteidiger
Marktwert: 32 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 43 Spiele, 3 Tore, 12 Assists
Holt St.Gallen doch noch den FCB-Flop Broschinski?
Im letzten Sommer stach der amtierende Doublesieger Basel den FC St.Gallen im Rennen um Moritz Broschinski aus. Der deutsche Stürmer wusste beim FCB aber nicht zu überzeugen. Nur 532 Super-League-Minuten und ein einziges Tor sprechen eine deutliche Sprache. Dennoch zeigt der FCSG weiterhin Interesse am 25-Jährigen. Trainer Enrico Maassen, der Broschinski aus seiner Zeit bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund kennt, bestätigte bei Blue: «Moritz ist eine Option für uns. Er bringt viele Attribute mit, die wir für unser Spiel brauchen.»
Der FCB bezahlte im letzten Sommer knapp zwei Millionen Franken. Eine solche Ablösesumme dürften die Basler nun kaum noch einstreichen für Broschinski. Ob der Klub den Stürmer nach nur einem Jahr abgeben will, ist unklar. Der FCSG hätte ihn aber scheinbar gerne als Nachfolger für den zu Hoffenheim wechselnden Alessandro Vogt. (nih)
Moritz Broschinski 🇩🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 4 Tore
Der FCB bezahlte im letzten Sommer knapp zwei Millionen Franken. Eine solche Ablösesumme dürften die Basler nun kaum noch einstreichen für Broschinski. Ob der Klub den Stürmer nach nur einem Jahr abgeben will, ist unklar. Der FCSG hätte ihn aber scheinbar gerne als Nachfolger für den zu Hoffenheim wechselnden Alessandro Vogt. (nih)
Moritz Broschinski 🇩🇪
Alter: 25 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 4 Tore
Celestini und Moskau lösen Vertrag auf
Fabio Celestini ist seinen Job nach nicht ganz einer Saison bereits wieder los. ZSKA Moskau gab in den sozialen Medien bekannt, dass man sich in gegenseitigem Einvernehmen vom ehemaligen Basler Meistertrainer getrennt habe. Der russische Verein steht zwei Runden vor Schluss der Meisterschaft auf dem enttäuschenden 6. Platz.
Celestini hatte den FCB im vergangenen Sommer nach dem Gewinn des Doubles auf eigenen Wunsch verlassen. Zuvor war der ehemalige Internationale in der Schweiz auch bei Sion, Luzern, Lugano und Lausanne als Trainer tätig gewesen. (car/sda)
Celestini hatte den FCB im vergangenen Sommer nach dem Gewinn des Doubles auf eigenen Wunsch verlassen. Zuvor war der ehemalige Internationale in der Schweiz auch bei Sion, Luzern, Lugano und Lausanne als Trainer tätig gewesen. (car/sda)
Spektakuläres Gerücht: Real Madrid soll José Mourinho zurückwollen
José Mourinho ist einer der geflügeltsten Namen im Fussballgeschäft. Seine Zeit als grosser Trainer bei einem Topklub scheint aber schon länger vorbei. Dennoch wird der 63-jährige Portugiese nun mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Königlichen trainierte Mourinho bereits zwischen 2010 und 2013, bis auf eine Meisterschaft blieben die grossen Erfolge aber aus.
Dass nun von einer Rückkehr die Rede ist, liegt an Florentino Perez. Gemäss The Athletic ist Mourinho nämlich der Favorit des Präsidenten von Real Madrid für den Trainerjob. Alvaro Arbeloa, der im Januar von Xabi Alonso übernommen hat, dürfte den Job im Sommer nämlich schon wieder los sein. Mourinho ist derzeit Trainer von Benfica Lissabon. (nih)
Dass nun von einer Rückkehr die Rede ist, liegt an Florentino Perez. Gemäss The Athletic ist Mourinho nämlich der Favorit des Präsidenten von Real Madrid für den Trainerjob. Alvaro Arbeloa, der im Januar von Xabi Alonso übernommen hat, dürfte den Job im Sommer nämlich schon wieder los sein. Mourinho ist derzeit Trainer von Benfica Lissabon. (nih)
Hoffenheim verlängert mit Hajdari
Der Bundesligist TSG Hoffenheim setzt in der Abwehr auf Kontinuität und hat den Vertrag mit Albian Hajdari «langfristig» verlängert. Der für Kosovo spielende 22-jährige Basler war auf diese Saison hin vom FC Lugano nach Deutschland gewechselt. Seither stand er in 24 von möglichen 29 Meisterschaftsspielen in der Startelf. Hoffenheim kämpft im Endspurt der Bundesliga um die Champions-League-Plätze. (nih/sda)
Albian Hajdari 🇽🇰
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
Albian Hajdari 🇽🇰
Alter: 22 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 20 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 28 Spiele, 1 Tor, 1 Assist
Bayern verhandelt mit nächstem England-Star
In den letzten Jahren hat Bayern München mit Transfers aus der Premier League sehr gute Erfahrungen gemacht. Sowohl Harry Kane als auch Michael Olise und Luis Diaz sind voll eingeschlagen. Deshalb soll nun der nächste Star aus England kommen: Anthony Gordon von Newcastle. Der 25-jährige Flügelspieler glänzte vor allem in der Champions League mit seiner Torgefahr und ist auch sonst einer der wenigen Lichtblicke in einer enttäuschenden Saison der Magpies.
Wie die Bild berichtet, werde zwischen Bayern und der Spielerseite bereits konkret verhandelt. Noch sei die geforderte Ablösesumme aber zu hoch: Newcastle verlange angeblich über 85 Millionen Euro, Gordon wäre bei den Bayern aber nicht gesetzt, sondern eher eine zusätzliche Option für mehrere Offensivpositionen. Der Bundesligist hofft darauf, dass Newcastle aufgrund des Financial Fair Plays beim Verpassen der Champions League auf Transfereinnahmen angewiesen ist und so der Preis gedrückt werden könnte. (nih)
Anthony Gordon 🏴
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists
Wie die Bild berichtet, werde zwischen Bayern und der Spielerseite bereits konkret verhandelt. Noch sei die geforderte Ablösesumme aber zu hoch: Newcastle verlange angeblich über 85 Millionen Euro, Gordon wäre bei den Bayern aber nicht gesetzt, sondern eher eine zusätzliche Option für mehrere Offensivpositionen. Der Bundesligist hofft darauf, dass Newcastle aufgrund des Financial Fair Plays beim Verpassen der Champions League auf Transfereinnahmen angewiesen ist und so der Preis gedrückt werden könnte. (nih)
Anthony Gordon 🏴
Alter: 25 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 60 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 17 Tore, 5 Assists
Ex-BVB-Coach übernimmt Bilbao
Zwei Jahre nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund übernimmt Edin Terzic einen neuen Job. Der 43-jährige Deutsch-Kroate folgt gemäss übereinstimmenden Medienberichten bei Athletic Bilbao auf Ernesto Valverde, dessen Vertrag einvernehmlich nicht verlängert wird. Terzic arbeitete als Cheftrainer bisher nur bei Borussia Dortmund. In der Saison 2020/21 führte er den BVB zum Titel im DFB-Pokal. Nach einer einjährigen Pause kehrte er an die Seitenlinie zurück. In seiner zweiten Amtszeit verpasste der Dortmunder den Meistertitel denkbar knapp und führte den Klub in den Final der Champions League. Im Anschluss bat er um die sofortige Auflösung seines Vertrags. (nih)
Weibel bleibt St.Gallen treu
Der FC St.Gallen meldet die nächste Vertragsverlängerung mit einem Eigengewächs. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Nino Weibel hat bis 2030 unterschrieben. Er kommt seit Dezember zu Einsätzen in der Super League und stand am Wochenende beim gewonnenen Cup-Halbfinal in Yverdon erstmals in der Startelf. Dank seiner Leistungen wurde Weibel im Frühling erstmals für die U19-Nati aufgeboten.
«Er ist ausdauernd, griffig in den Zweikämpfen, spielintelligent und mannschaftsdienlich», lobte ihn FCSG-Sportchef Roger Stilz. «Wir freuen uns, ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und fördern zu können.» (ram)
Nino Weibel 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 300'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, kein Tor
«Er ist ausdauernd, griffig in den Zweikämpfen, spielintelligent und mannschaftsdienlich», lobte ihn FCSG-Sportchef Roger Stilz. «Wir freuen uns, ihn in seiner weiteren Entwicklung begleiten und fördern zu können.» (ram)
Nino Weibel 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 300'000 Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, kein Tor
Konietzke verlängert in St.Gallen
Der FC St.Gallen verlängert mit einem weiteren Eigengewächs. Corsin Konietzke hat vorzeitig bis 2030 unterschrieben. Der Bündner gehört seit rund zwei Jahren zum Super-League-Team.
«Corsin bringt alle Voraussetzungen mit, um sich auf hohem Niveau durchzusetzen und auch zu etablieren», sagt FCSG-Sportchef Roger Stilz. Zwei Verletzungen innerhalb kurzer Zeit hätten ihn in seiner Entwicklung gebremst. Seit einigen Monaten sei er wieder voll belastbar «und bereit, anzugreifen.» (ram)
Corsin Konietzke 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Tore
«Corsin bringt alle Voraussetzungen mit, um sich auf hohem Niveau durchzusetzen und auch zu etablieren», sagt FCSG-Sportchef Roger Stilz. Zwei Verletzungen innerhalb kurzer Zeit hätten ihn in seiner Entwicklung gebremst. Seit einigen Monaten sei er wieder voll belastbar «und bereit, anzugreifen.» (ram)
Corsin Konietzke 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 12 Spiele, 2 Tore
Witzig bleibt St.Gallen treu
Offensivspieler Christian Witzig hat seinen Vertrag beim FC St.Gallen vorzeitig verlängert. Das Eigengewächs, das auch schon unter Murat Yakin für die Schweizer Nationalmannschaft spielte, unterschrieb bis 2029.
«Christian steht sinnbildlich für unser Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz», sagte Sportchef Roger Stilz. «Er hat nicht nur sämtliche Nachwuchsstufen beim FCSG durchlaufen, sondern sich mit seinen konstanten Leistungen einen hohen Stellenwert im Klub erarbeitet.» Witzig sei ein Vorbild für den Nachwuchs und gleichzeitig ein wichtiger Pfeiler der Super-League-Mannschaft. (ram)
Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 4 Tore
«Christian steht sinnbildlich für unser Nachwuchsprojekt Future Champs Ostschweiz», sagte Sportchef Roger Stilz. «Er hat nicht nur sämtliche Nachwuchsstufen beim FCSG durchlaufen, sondern sich mit seinen konstanten Leistungen einen hohen Stellenwert im Klub erarbeitet.» Witzig sei ein Vorbild für den Nachwuchs und gleichzeitig ein wichtiger Pfeiler der Super-League-Mannschaft. (ram)
Christian Witzig 🇨🇭
Alter: 25 Jahre
Position: Linkes Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 4 Tore
Arfaoui zieht es nach Freiburg
Nationalspielerin Amira Arfaoui verlässt Werder Bremen nach zwei Jahren und wechselt innerhalb der Bundesliga nach Freiburg. Dies vermelden die Klubs am Freitag.
Im Breisgau trifft die 26-jährige Mittelfeldspielerin, die bisher zu drei Länderspieleinsätzen für die Schweiz kam, auf zahlreiche Landsfrauen. Mit Alena Bienz, Leela Egli, Svenja Fölmli und Julia Stierli stehen beim aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga bereits vier Schweizerinnen unter Vertrag. (ram/sda)
Im Breisgau trifft die 26-jährige Mittelfeldspielerin, die bisher zu drei Länderspieleinsätzen für die Schweiz kam, auf zahlreiche Landsfrauen. Mit Alena Bienz, Leela Egli, Svenja Fölmli und Julia Stierli stehen beim aktuellen Tabellensiebten der Bundesliga bereits vier Schweizerinnen unter Vertrag. (ram/sda)
Wenn Ende kommt, muss Anfang gehen
Normalerweise würden wir kaum über einen Trainerwechsel in der 2. Bundesliga berichten. Aber bei diesem machen wir eine Ausnahme: Denn bei Fortuna Düsseldorf folgt Alexander Ende auf Markus Anfang. Letzterer wurde erst im Oktober eingestellt, nach vier Niederlagen in Folge entschied sich das akut abstiegsgefährdete Düsseldorf aber dazu, sich wieder von dem 51-Jährigen zu trennen. Dafür übernimmt nun der 46-jährige Ende den Tabellen-14., der nur einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt ist. Ende dürfte im Abstiegskampf auch auf Cedric Itten hoffen – der Schweizer ist mit zwölf Toren bester Torschütze des Teams. (nih)
Alexander Ende wird neuer Fortuna-Trainer ✍🏻— Fortuna Düsseldorf (@f95) April 12, 2026
Markus Anfang wurde mit sofortiger Wirkung ebenso von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt wie sein
Assistent Florian Junge. Ilia Gruev bleibt der Fortuna als Co-Trainer erhalten.#f95 | 🔴⚪️ | 📸 IMAGO / STEINSIEK .CH pic.twitter.com/nCiGPwmbRJ
Schlotterbeck verlängert beim BVB – aber mit Ausstiegsklausel
Jetzt hat Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund doch einen neuen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Nachdem er eine Einigung vor anderthalb Wochen noch dementiert hat, gab der BVB nun die Verlängerung des Vertrags mit seinem Abwehrchef bekannt. Der 26-jährige Deutsche erklärte bei der Verkündung: «Ich habe mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist.» Er freue sich riesig, weiterhin in Dortmund zu bleiben, und sein Ziel sei klar: «Gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen.»
Wie unter anderem der Kicker berichtet, hat die Sache aber einen Haken. So befinde sich im Vertrag Schlotterbecks auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, die nur für wenige Klubs gelten soll. Dadurch bleibt ein Abgang im Sommer eine Möglichkeit – doch würde Dortmund deutlich mehr Geld kassieren als mit dem im Sommer 2027 auslaufenden vorherigen Vertrag. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Wie unter anderem der Kicker berichtet, hat die Sache aber einen Haken. So befinde sich im Vertrag Schlotterbecks auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro, die nur für wenige Klubs gelten soll. Dadurch bleibt ein Abgang im Sommer eine Möglichkeit – doch würde Dortmund deutlich mehr Geld kassieren als mit dem im Sommer 2027 auslaufenden vorherigen Vertrag. (nih)
Nico Schlotterbeck 🇩🇪
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
GC verlängert mit Captain Abrashi
Auf dem Platz ist Amir Abrashi bei den Grasshoppers kaum noch ein Faktor. Dennoch verlängert der Rekordmeister mit seinem 36-jährigen Captain um ein weiteres Jahr. Abrashi verkörpere «Einsatz, Identifikation und Integrität», teilt GC in der Mitteilung zur Vertragsverlängerung mit, «er setzt auch in der Kabine wichtige Impulse». Der Mittelfeldspieler ist eine grosse Identifikationsfigur für die Fans und freut sich auf ein weiteres Jahr bei den Zürchern: «GC ist mein Zuhause. Hier habe ich meine Karriere aufgebaut und diesem Verein verdanke ich sehr viel. Umso mehr bedeutet es mir, weiterhin ein Teil davon zu sein.»
Auf Abrashi als Leader wird GC auch in den letzten Spielen der Saison hoffen. Die Grasshoppers stehen sechs Runden vor Schluss auf dem elften Platz der Super League, der Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur beträgt nur fünf Zähler. Für GC wird es darum gehen, den Barrage-Platz zu festigen und im Duell gegen den Zweiten der Challenge League dann den Abstieg zu verhindern. (nih)
Amir Abrashi 🇦🇱
Alter: 36 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele
Auf Abrashi als Leader wird GC auch in den letzten Spielen der Saison hoffen. Die Grasshoppers stehen sechs Runden vor Schluss auf dem elften Platz der Super League, der Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur beträgt nur fünf Zähler. Für GC wird es darum gehen, den Barrage-Platz zu festigen und im Duell gegen den Zweiten der Challenge League dann den Abstieg zu verhindern. (nih)
Amir Abrashi 🇦🇱
Alter: 36 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 7 Spiele
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