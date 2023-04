Derhat in dieser Saison grosse Probleme mit der Konstanz, was auch damit zusammenhängt, dass ein Mittelfeldspieler fehlt, der das Spiel sowohl offensiv als auch defensiv beeinflussen kann. Auch deshalb haben die «Reds» grosses Interesse anvon Borussia Dortmund. Der 19-jährige Engländer besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2025 beim Bundesligisten, könnte aber wohl beim richtigen Angebot bereits im Sommer wechseln. Liverpool galt lange als bevorzugtes Ziel von Bellingham, doch könnte es für Liverpool problematisch werden, mit Manchester City und Real Madrid in einem Wettbieten mitzuhalten, wie « The Athletic » berichtet. Demnach scheine es immer unwahrscheinlicher, dass Liverpool Bellingham im kommenden Sommer verpflichten wird. Bereits vor Kurzem wurde davon berichtet, dassbereit sei, bis zu 140 Millionen Euro zu bezahlen. Eine Summe, die für Liverpool wohl zu hoch ist. (nih)Alter: 19Position: Zentrales MittelfeldMarktwert: 110 Mio. EuroBilanz: 34 Spiele, 10 Tore, 6 Assists