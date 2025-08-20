Arsenal klaut Tottenham wohl den Wunschspieler weg +++ FCSG lässt Noah Yannick ziehen

Tottenham Hotspur hatte mit Crystal Palace eine Einigung erzielt, doch nun mischt sich Arsenal doch wieder in das Tauziehen um Eberechi Eze ein. Der 12-fache Nationalspieler und einstige Arsenal-Junior möchte unbedingt zu den Gunners, weshalb den Spurs wohl nicht viel übrig bleibt, als sich nach Alternativen umzuschauen, wie The Athletic berichtet. Arsenal hat seine Bemühungen um Eze nach der Verletzung von Kai Havertz am Mittwoch wieder intensiviert und sei bereit, die Forderungen von Palace zu erfüllen. Der 27-Jährige wird wohl knapp 70 Millionen Euro kosten. (nih)
Eberechi Eze 🏴
Alter: 27 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 43 Spiele, 14 Tore, 11 Assists
