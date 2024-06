🤍 C A P I T Á N 🤍#GraciasCapitán pic.twitter.com/cJN53HZDfJ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 25, 2024

verlässtnach insgesamt 23 Jahren im Klub sowie zwölf Spielzeiten im ersten Team auf eigenen Wunsch. Dies teilt der spanische Rekordmeister am Dienstag mit.Ob und wo der 34-jährige Innenverteidiger, der derzeit mit Spanien in Deutschland die EM bestreitet, seine Karriere fortsetzen wird, enthüllten vorerst weder der Profi noch der Verein.Fachmedien brachten unlängst einen Wechsel zum saudischen Vereinins Spiel. Den Berichten zufolge soll Nacho in Dschidda einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von rund 20 Millionen Euro pro Saison unterschreiben. Laut der Zeitung «Marca» hatte er in Madrid zuletzt ein Gehalt von rund 5,5 Millionen Euro pro Jahr bezogen.José Ignacio Fernandez Iglesias, wie der Fussballer mit bürgerlichen Namen heisst, war 2001 im Alter von zehn Jahren zu Real gestossen. Seit 2012 gehörte er dem ersten Team an, mit dem er 26 Titel gewann, darunter sechs Mal die Champions League. (dab/sda/dpa)🇪🇸Alter: 34Position: InnenverteidigerMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2023/24: 46 Spiele, 0 Tore, 1 Assist