Die Spieler des FC Basel stehen derzeit nirgends hoch im Kurs. Anders ist dies im Falle einiger Conference-League-Helden, die in der letzten Saison den Halbfinal erreicht haben und im Anschluss in eine Top-Liga gewechselt sind. So zum Beispiel bei. Der Verteidiger, der mit Bologna eine sehr starke Saison spielt und von der Champions League träumen darf, soll beihoch im Kurs stehen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, würden die Turiner stark an einer Verpflichtung des 21-jährigen Italieners, dessen Vertrag in der Emilia Romagna noch bis 2027 gültig ist, arbeiten. Ob bei Bologna oder Juventus, Calafiori dürfte in der nächsten Saison also ziemlich sicher in der Champions League spielen. (nih)🇮🇹Alter: 21Position: InnenverteidigerMarktwert: 25 Mio. EuroBilanz 2023/24: 34 Spiele, 4 Assists