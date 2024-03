hat nach seiner Entlassung beim FC Zürich wieder einen Trainerjob gefunden. Der 57-jährige Deutsche wirdFoda, der beim FC Zürich im September 2022 nach nur wenigen Wochen im Amt entlassen wurde, folgt auf Primoz Gliha, der den Job seit Juli letzten Jahres innehatte. Unter dem Slowenen hat Kosovo die Qualifikation für die EM in Deutschland verpasst. Die Gruppe, in der die Schweiz den 2. Platz belegte, schloss Kosovo im 5. Rang ab.Foda, der von Januar 2018 bis März 2022 in Österreich bereits einmal als Nationaltrainer arbeitete, soll Kosovo zunächst in die B-Liga der Nations League und danach zur erstmaligen Teilnahme an einer Endrunde führen. Ziel ist die auf 48 Mannschaften aufgestockte Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. (nih/sda)