Der FC Basel kassierte in der jüngeren Vergangenheit regelmässig mit, wenn Ex-Spieler wie Ricardo Calafiori, Thierno Barry oder Dan Ndoye den Verein wechselten. Und nun könnte es erneut einen Geldregen geben: Denn Andy Diouf soll von RC Lens zu Inter Mailand wechseln. Auch beim 22-jährigen Mittelfeldspieler, der in der Saison 2022/23 mit dem Halbfinaleinzug in der Conference League beim FCB spielte, haben die Basler angeblich eine Weiterverkaufsklausel. Wie viel von der kolportierten Ablösesumme in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro nach Basel fliessen, ist aber nicht bekannt. (nih)
Andy Diouf 🇫🇷
Alter: 22 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 1 Tor, 2 Assists
Andy Diouf 🇫🇷
Alter: 22 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 15 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 37 Spiele, 1 Tor, 2 Assists