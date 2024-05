Sayfallah Ltaief wird nächste Saison nicht mehr in der Super League auflaufen. Der vom FC Basel an den FC Winterthur ausgeliehene Flügelspieler wechselt zu Twente Enschede. Bei den Niederländern unterschreibt er einen bis im Sommer 2027 gültigen Vertrag.



In Winterthur gehört der in Zürich geborene tunesisch-schweizerische Doppelbürger in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern. Für den Klub, mit dem er vor zwei Jahren und vor seinem Wechsel zum FC Basel in die Super League aufgestiegen ist, erzielte der 24-Jährige in der laufenden Meisterschaft neun Tore und bereitete sechs weitere vor. Wie viel Ablöse der zwölffache Nationalspieler von Tunesien dem FCB in die Kasse spült, ist nicht bekannt.



Mit Nasser Djiga wird noch ein zweiter dem FCB gehörender Spieler nicht ans Rheinknie zurückkehren. Der 21-jährige Innenverteidiger aus Burkina Faso spielt seit vergangenem Sommer auf Leihbasis für Roter Stern Belgrad. Nun zieht der serbische Spitzenklub die Kaufoption, die laut der «Basler Zeitung» rund drei Millionen Euro betragen soll. (nih/sda)



Sayfallah Ltaief 🇹🇳

Alter: 24

Position: Linksaussen

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 38 Spiele, 9 Tore, 6 Assists

Bild: keystone

Nasser Djiga 🇧🇫

Alter: 21

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 1 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 34 Spiele, 1 Tor, 2 Assists