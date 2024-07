Aufsteiger Como meldet sich mit grossen Ambitionen in der Serie A an: Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, arbeitet der norditalienische Verein an einer Verpflichtung von Raphael Varane. Der Weltmeister und vierfache Champions-League-Sieger soll bereits in die Stadt nahe der Schweizer Grenze gereist sein, um mit den Verantwortlichen in Como zu sprechen. Varane spielte zuletzt drei Jahre lang bei Manchester United, wo sein Vertrag am 1. Juli aber ausläuft. (dab)



Raphaël Varane 🇫🇷

Alter: 31

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 20 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 32 Spiele, 1 Tor

Bild: keystone