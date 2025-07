Sportchef Alain Sutter werkelt weiter am Kader derfür die bald beginnende Saison. Mitwurde nun ein 22-jähriger Stürmer verpflichtet, der sich bereits in der Vorbereitung und in drei Testspielen beweisen konnte. Der Engländer stand bis zuletzt bei Crystal Palace unter Vertrag, kam dort aber nie für die Profis zum Einsatz. In der letzten Saison war er erst an HJK Helsinki und dann nach Schottland zum FC Motherwell verliehen. Bis zu seinem 19. Lebensjahr durchlief er die Nachwuchsabteilung von Arsenal. Sutter bezeichnet ihn als «zuverlässigen Knipser mit viel Spielerfahrung». (nih)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 22Position: MittelstürmerMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2024/25: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Assist