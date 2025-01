Am Sonntag stand Marcus Rashford beim Spiel in Liverpool nicht im Kader, weil er krank sei, wie Trainer Ruben Amorim erklärte. Davor hatte der Portugiese seinen Offensivspieler bereits viermal nicht in den Kader berufen, obwohl der 27-jährige Flügelspieler fit gewesen wäre, und ihn einmal 90 Minuten auf der Bank schmoren lassen. Amorim sagte zwar, dass es für Rashford auch bei Manchester United einen Weg zurück auf den Platz gebe, doch darf der Engländer seinen Jugendverein bereits im Winter verlassen.



Interessenten gäbe es genug. Unter anderem Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund gelten als Kandidaten für eine Verpflichtung von Rashford, der sich trotz lukrativer Angebote angeblich gegen einen Wechsel nach Saudi-Arabien entschieden habe. Nun berichtete Transfer-Insider Rudy Galetti ausserdem, dass Napoli Rashford gerne unter Vertrag nehmen würde. Die Verhandlungen gestalten sich aber schwierig. ManUnited spekuliere auf einen Tausch für Chwitscha Kwarazchelia, der Georgier würde aber lieber bei Napoli verlängern. Sollte es in den nächsten Monaten nicht zu einer Einigung über einen neuen Vertrag kommen, würde er andere Optionen in Betracht ziehen. Damit wäre der 23-Jährige erst im Sommer ein Thema für Manchester United – diese brauchen jedoch sofortige Verstärkung. Die Frage, was mit Marcus Rashford passiert, bleibt also weiterhin offen. (nih)



Marcus Rashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 27 Jahre

Position: Linksaussen

Marktwert: 55 Mio. Euro

Bilanz Saison 2024/2025: 24 Spiele, 7 Tore, 3 Assist

Bild: keystone

Chwitscha Kwarazchelia 🇬🇪

Alter: 23 Jahre

Position: Linksaussen

Marktwert: 85 Mio. Euro

Bilanz Saison 2024/2025: 19 Spiele, 5 Tore, 3 Assists