𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘, 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗨𝗦 !👋🏻🇳🇴



Magnus Grødem est un joueur d'Yverdon Sport !



Le milieu de terrain offensif de 25 ans (192 cm) arrive en provenance de Molde FK, avec qui il a notamment disputé 7 rencontres européennes.



Bienvenue au Stade municipal !

Le CF Montréal ajoute à son effectif le gardien Sebastian Breza et le défenseur Joaquín Sosa du Bologna FC >>> https://t.co/NJs6nAULhT



CF Montréal adds Bologna FC goalkeeper Sebastian Breza and defender Joaquín Sosa

Kurz vor dem Neustart in der Super League vermeldetzwei personelle Rochaden. Der Aufsteiger verpflichtet den norwegischen Offensivspieler. Der 25-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat für Molde, für das er in 112 Pflichtspielen 27 Tore erzielte. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb in Yverdon einen über zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag.Nicht mehr zum Kader der Waadtländer gehört. Nach nur einem halben Jahr am Neuenburgersee verlässt der kanadische Goalie Yverdon bereits wieder. Den 25-Jährigen, der von Serie-A-Klub Bologna an Yverdon ausgeliehen war, zieht es zurück in seine Heimat nach. Breza war bereits von 2021 bis 2022 an den dort ansässigen MLS-Klub ausgeliehen. Im Tor von Yverdon konkurrierte er mit Kevin Martin um einen Stammplatz und kam dabei auf fünf Einsätze in der Super League. (nih/sda)Alter: 25 JahrePosition: Offensives MittelfeldMarktwert: 1,2 Mio. EuroBilanz 2023/24: 7 SpieleAlter: 25 JahrePosition: GoalieMarktwert: 600'000 EuroBilanz 2023/24: 7 Spiele, 10 Gegentore, 2 Spiele zu null