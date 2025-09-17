Nach der 2:3-Heimniederlage am Dienstag in der Champions League gegen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam trennte sich Benfica Lissabon von seinem Trainer Bruno Lage, der gut ein Jahr im Amt war. Als Nachfolger steht anscheinend Jose Mourinho bereit. Der Startrainer soll dem portugiesischen Rekordmeister laut übereinstimmenden Medienberichten bereits seine Zustimmung gegeben haben. Für Mourinho wäre es nach einem kurzen Intermezzo im Jahr 2020 eine Rückkehr zu Benfica.
Zuletzt hatte der 62-jährige Portugiese für Fenerbahce Istanbul gearbeitet. Nachdem er im Playoff zur Champions League ausgerechnet an Benfica gescheitert war, stellten die Türken ihn frei. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland wieder in seiner Heimat tätig sein wird. (riz/sda)
