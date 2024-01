Union Berlin muss im Abstiegskampf in der am Freitag beginnenden Rückrunde der Bundesliga ohne Stürmer David Fofana und Innenverteidiger Leonardo Bonucci auskommen. Fofana kehrt nach einem halben Jahr an der Alten Försterei zurück zu seinem Stammklub Chelsea. Die Londoner beendeten die bis Ende Saison vorgesehene Leihe vorzeitig. In 17 Spielen für den Bundesligisten kam der 21-jährige Ivorer auf lediglich drei Torbeteiligungen.



Bonucci war ebenfalls erst im Sommer ablösefrei von Juventus Turin in die deutsche Hauptstadt gewechselt, konnte bei Union die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen. Der 36-jährige Europameister von 2021 schliesst sich dem türkischen Tabellenführer Fenerbahce Istanbul an.



Für Ersatz hat der ehemalige Klub von Urs Fischer bereits gesorgt: Kevin Vogt nimmt den Platz des Italieners in der Innenverteidigung ein. Der 32-Jährige kommt von Hoffenheim und soll die in der Vorrunde löchrige Defensive der Köpenicker verstärken. (nih/sda)



David Fofana 🇨🇮

Alter: 21 Jahre

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 8 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 17 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Bild: keystone

Leonardo Bonucci 🇮🇹

Alter: 36 Jahre

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 1,5 Mio. Euro

Bilanz 2023/24: 10 Spiele, 1 Tor

Bild: keystone