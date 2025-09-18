Weltmeister Lionel Messi steht bei Inter Miami vor einer Vertragsverlängerung. Angeblich soll der 38-jährige Argentinier schon bald einen neuen Mehrjahresvertrag unterschreiben. Wie es heisst, sind Spielerumfeld und Klub in den letzten Zügen der Verhandlungen, ein Abschluss stehe kurz bevor. Messi spielt seit zwei Jahren in Miami, wo er in 75 Einsätzen 62 Tore schoss und 30 weitere vorbereitete. (ram)
Lionel Messi 🇦🇷
Alter: 38 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 18 Mio. Euro
Bilanz 2025: 36 Spiele, 28 Tore
Quelle: ESPN
