Der FC Sion verstärkt seinen Sturm mit Dejan Djokic. Der 23-jährige Schweizer unterschrieb mit dem Aufsteiger in die Super League einen Vertrag bis 2026, wie die Walliser mitteilten.



In der letzten Saison schoss Djokic 14 Treffer für den FC Vaduz in der Challenge League, womit er zweitbester Torschütze der Liga war. Sein Vertrag mit den Liechtensteinern läuft in diesem Sommer aus. (nih/sda)



Dejan Djokic 🇨🇭

Alter: 23 Jahre

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2023/24: 42 Spiele, 20 Tore, 3 Assists

