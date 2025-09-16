Der 35-jährige Steve Rouiller bleibt Servette weiterhin treu. Wie der Verein bekannt gibt, haben sich Klub und Spieler auf eine Vertragsverlängerung bis 2028 geeinigt.
Rouiller läuft seit 2018 für die Grenat auf und verhalf dem Team in seiner ersten Saison zum Aufstieg in die Super League. Inzwischen hat der im Wallis ausgebildete Abwehrspieler 248 Pflichtspiele für Servette bestritten - so viele wie kein anderer Spieler in der aktuellen Mannschaft. (riz/sda)
Steve Rouiller 🇨🇭
Alter: 35
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 200'000 Euro
Bilanz 2024/25: 34 Spiele, 5 Tore
