Benjamin Sesko von Leipzig ist sich angeblich mit gleich zwei englischen Topklubs einig: So habe der 22-jährige Stürmer sowohl von Manchester United als auch von Newcastle United einen unterschriftsfertigen Langzeitvertrag vorliegen, wie Sky-Insider Florian Plettenberg berichtet. Wohin der Slowene wechsle, hänge damit vor allem davon ab, welcher Klub sich mit dem Bundesligisten einigen könne. Ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro haben die Leipziger bereits abgelehnt, weshalb Newcastle nun um zehn Millionen Euro, die als Bonuszahlungen fliessen würden, erhöht habe. « The Athletic » berichtet zudem, dass ManUnited ein Gebot in Höhe von 75 Millionen Euro, das um zehn Millionen Euro steigen könnte, abgegeben habe. (nih)🇸🇮Alter: 22 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 70 Mio. EuroBilanz 2024/25: 45 Spiele, 21 Tore, 6 Assists