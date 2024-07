möchte gerne zum, mit dem deutschen Rekordmeister gibt es angeblich bereits eine Einigung. Seinen Wechselwunsch hat der Innenverteidiger Leverkusen auch schon mitgeteilt, doch nun droht der Transfer zu platzen, wie « SportBild » berichtet. Das Problem: In den Verhandlungen um die Ablösesumme ist keine Bewegung in Richtung einer Einigung gekommen. So lehnte der Double-Sieger das erste Münchner Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro ab, die Forderung belaufe sich auf rund 40 Millionen Euro.Ausserdem sei nach Leverkusen durchgesickert, dass es in München nicht nur Befürworter einer Verpflichtung des 28-Jährigen gebe. Ehrenpräsident Uli Hoeness erklärte zuletzt, dass erst Spieler gehen müssten, bevor weitere kommen könnten. Der Faktor Zeit könnte in der Causa Tah nun aber entscheidend werden. Denn verkauft Leverkusen Piero Hincapié, an dem Interesse aus England und Spanien besteht, dürfte das Team von Xabi Alonso einem Abgang Tahs definitiv den Riegel vorschieben – trotz eines nur bis 2025 laufenden Vertrags. (nih)🇩🇪Position: InnenverteidigerAlter: 28Marktwert: 30 Mio. EuroBilanz 2023/24: 48 Spiele, 6 Tore, 1 Assist