Servette ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Häberli wohl fündig geworden. Gemäss übereinstimmender Medienberichte stünden die Genfer vor der Verpflichtung des Franzosen Jocelyn Gourvennec. Der 53-Jährige war zwischen November 2023 und März 2024 Trainer des FC Nantes, zuvor stand er unter anderem bei Lille und Bordeaux an der Seitenlinie.
Am gestrigen Donnerstagabend bei der 1:3-Niederlage gegen Utrecht in der Qualifikation zur Europa League standen bei Servette interimsweise noch Bojan Dimic und Alexandre Alphonse an der Seitenlinie. Am Sonntag tritt Servette gegen GC an. (nih)
