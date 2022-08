Am Tag des Bundesligaauftakts gegen Bayern München könnte Eintracht Frankfurt noch einen herben Verlust hinnehmen müssen.soll zuwechseln. Das berichtet der italienische Journalist Matteo Moretto . Demnach haben sich der Europa-League-Sieger und der italienische Rekordmeister bereits geeinigt. Die «Gazzetta dello Sport» berichtete bereits am Donnerstag von einem Angebot über zwölf Millionen Euro plus Boni, um Kostic zur Unterzeichnung eines Dreijahresvertrages zu bewegen. Kostic liebäugelte bereits seit Längerem mit einem Wechsel in die Serie A. Der 29-jährige Serbe wurde letzte Saison als bester Spieler der Europa League ausgezeichnet. (nih)Alter: 29Position: Linkes MittelfeldMarktwert: 24 Mio. EuroBilanz 2021/22: 43 Spiele, 7 Tore, 15 Assists