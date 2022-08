Am Sonntag erlebte Manchester United beim 1:2 gegen Brighton einen enttäuschenden Saisonstart. Nun soll wohl noch Verstärkung für die Offensive kommen. Der «Mirror» berichtet von Interesse an Bayerns Leroy Sané. Der 26-jährige Flügelspieler ist in München nur noch zweite Wahl, was gerade in Hinsicht auf die Weltmeisterschaft im November ein Problem sein könnte. United-Trainer Erik ten Hag schien neuen Zugängen ebenfalls nicht abgeneigt, als er vor dem ersten Spiel danach gefragt wurde: «Es wäre gut, aber ich bin glücklich mit dem Team, das ich habe.» Doch wie die «Sport-Bild» berichtet, hätten die Bayern momentan kein Interesse daran, Sané abzugeben. (nih)



Leroy Sané 🇩🇪

Alter: 26

Position: Linksaussen

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 45 Spiele, 14 Tore, 15 Assists

Bild: keystone