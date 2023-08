hat sich verschiedenen Medienberichten zufolge mit den Tottenham Hotspur auf einen Transfer von Starstürmergeeinigt. Dennoch gibt es noch Zweifel.Der Entscheid über einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister liege nun beim 30-jährigen Engländer, berichtete zuerst das Portal «The Athletic» unter Berufung auf Quellen in Deutschland. Demnach habe der Premier-League-Klub aus London am Mittwoch ein Angebot der Münchner von angeblich umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert.Dennoch kamen wenige Stunden nach den Meldungen wieder Zweifel am Transfer auf. Es sehe «immer wahrscheinlicher» so aus, als ob Kane diese Saison doch bei Tottenham bleiben wolle, berichtete Sky Sports in England ohne Nennung einer Quelle. Der TV-Sender Sky in Deutschland schrieb ebenfalls, dass der Captain der englischen Nationalmannschaft trotz einer angeblich mündlichen Einigung mit den Münchnern zögere. Auch hierfür wurde keine Quelle genannt. Kanes Entscheidung liege angeblich im Moment bei «50:50». (nih/sda)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Position: MittelstürmerAlter: 30 JahreMarktwert: 90 Mio. EuroBilanz 2022/23: 49 Spiele, 32 ToreQuellen: The Athletic