Breaking: Manchester City have agreed to a deal with RB Leipzig for defender Josko Gvardiol, sources have told @RobDawsonESPN. pic.twitter.com/obQ8RlPbWg — ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2023

verpflichtet einen weiteren Verteidiger. Der 21-jährige Linksfüssersoll in Kürze den Medizintest in Manchester absolvieren. Die «Skyblues» greifen für ihren Neuzuzug tief in die Tasche: 90 Millionen lassen sie sich den kroatischen Fussballer kosten. Mit der Neuverpflichtung dürfte auf den Schweizerin der Verteidigung der Engländer hochkarätige Konkurrenz warten. (kat)🇭🇷Position: InnenverteidigungAlter: 21 JahreMarktwert: 75 Mio. EuroBilanz 2022/23: 41 Spiele, 3 Tore