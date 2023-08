und Atalanta sind sich offenbar über den Transfer voneinig geworden. Die «Red Devils» bezahlen für den dänischen Angreifer inklusive möglicher Bonuszahlungen 85 Millionen Euro. Der grossgewachsene Höjlund soll in Manchester einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten. (ram)🇩🇰Position: MittelstürmerAlter: 20 JahreMarktwert: 45 Mio. EuroBilanz 2022/23: 42 Spiele, 16 ToreQuelle: The Athletic

Der französische Flügelspielerhabe sich mitmündlich auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano . Demnach wolle der 26-Jährige den FC Barcelona nach sechs Jahren in Richtung Heimat verlassen. Dembélé verfügt gemäss L'Équipe über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag, die Hälfte davon würde er selbst kassieren. Dass Barça eine solch geringe Summe in dem bis 2024 gültigen Vertrag verankert hat, lag daran, dass Dembélé eine deutliche Kürzung seines Gehalts akzeptierte. (nih)🇫🇷Position: RechtsaussenAlter: 26 JahreMarktwert: 60 Mio. EuroBilanz 2022/23: 35 Spiele, 8 Tore, 9 Assists

Obwohl Chelsea bereits in der letzten Saison über 600 Millionen Euro in neue Spieler investiert hat und mit unter anderem Wesley Fofana, Marc Cucurella und Benoît Badiashile mehrere Verteidiger verpflichtet hat, soll nun ein weiterer Defensivspieler kommen. Wie «Sky» berichtet, sollen sich die «Blues» wie schon bei Badiashile erneut bei der AS Monaco bedienen und Axel Disasi verpflichten. Demnach seien sich die Londoner mit den Monegassen über eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler einig. Die Verpflichtung des Innenverteidigers ist eine Reaktion auf den Kreuzbandriss von Fofana. (nih) Axel Disasi 🇫🇷 Position: Innenverteidiger Alter: 25 Jahre Marktwert: 30 Mio. Euro Bilanz 2022/23: 49 Spiele, 6 Tore, 4 Assists

Das dürfte Fans des FC St.Gallen nicht schmecken: Derist offenbar anLath interessiert. Der Stürmer war vergangene Saison von Atalanta an die Ostschweizer ausgeliehen, für eine fixe Übernahme müssten diese zu tief in die Taschen greifen. Basel hingegen hat das nötige Kleingeld dank Spielerverkäufe – hat aber auch Konkurrenz. Denn auch Deportivo Alaves und Ludogorez Rasgrad gelten als interessiert. (ram)🇨🇮Position: MittelstürmerAlter: 24 JahreMarktwert: 1,5 Mio. EuroBilanz 2022/23: 34 Spiele, 16 ToreQuelle: Nicolo Schira

verpflichtet einen weiteren Verteidiger. Der 21-jährige Linksfüssersoll in Kürze den Medizintest in Manchester absolvieren. Die «Skyblues» greifen für ihren Neuzuzug tief in die Tasche: 90 Millionen lassen sie sich den kroatischen Fussballer kosten. Mit der Neuverpflichtung dürfte auf den Schweizerin der Verteidigung der Engländer hochkarätige Konkurrenz warten. (kat)🇭🇷Position: InnenverteidigungAlter: 21 JahreMarktwert: 75 Mio. EuroBilanz 2022/23: 41 Spiele, 3 Tore

In dieser Woche reisten die Bayern-Bosse nach London, um mit den Verantwortlichen der Tottenham Hotspur zu verhandeln. Dabei wurde klar, dass die beiden Vereine bei der Ablösesumme für Harry Kane noch rund 15 bis 20 Millionen Euro auseinanderliegen würden. Wie der «Kicker» nun berichtet, bleibt der FC Bayern aber optimistisch, den 30-jährigen Stürmer in diesem Sommer zu verpflichten. Tottenham weiche bisher aber nicht von der Ablöseforderung in Höhe von 117 Millionen Euro ab. Kane selbst wolle spätestens bis zum Premier-League-Auftakt wechseln, steht der Engländer am 13. August noch im Kader der Spurs, werde er vorerst bei dem Klub bleiben und möglicherweise im nächsten Sommer nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei wechseln. (nih) Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Position: Mittelstürmer Alter: 30 Jahre Marktwert: 90 Mio. Euro Bilanz 2022/23: 49 Spiele, 32 Tore, 5 Assists

Die Young Boys können auch in Zukunft auf die Dienste von Innenverteidiger Mohamed Ali Camara zählen. Der 25-jährige Internationale von Guinea hat vorzeitig einen neuen Vertrag unterzeichnet, der ihn bis im Sommer 2026 an den Double-Gewinner bindet. Camara spielt seit fünf Jahren für die Berner. (sda) Mohamed Ali Camara 🇬🇳 Position: Innenverteidiger Alter: 25 Jahre Marktwert: 4,2 Mio. Euro Bilanz 2022/23: 19 Spiele, kein Tor

Der französische Fussball-Internationale Axel Disasi wechselt von Monaco zu Chelsea . Er unterzeichnet einen Sechsjahresvertrag. Der 25-jährige Axel Disasi spielte seit 2020 für Monaco. Er figurierte im französischen WM-Team in Katar und wurde im Final gegen Argentinien vor dem Penaltyschiessen eingewechselt, in dem er dann aber nicht mehr zum Zug kam, weil das Penaltyschiessen schon nach je drei Schützen zu Gunsten Argentiniens entschieden war. Die Transfersumme soll 45 Millionen Euro betragen. Nach Benoît Badiashile im Januar bedient sich Chelsea zum zweiten Mal in diesem Jahr bei Monaco für die Verpflichtung eines Innenverteidigers. (kat/sda) Alex Diasi 🇫🇷 Position : Innenverteidiger Alter: 25 Jahre Marktwert: 30 Mio. Euro Bilanz 2022/23: 49 Spiele, 6 Tore, 4 Assists

Derhat die Schnauze voll: Wenn Tottenham das letzte Angebot fürnicht bis Mitternacht akzeptiert, beendet der deutsche Rekordmeister die Verhandlungen. Dies berichtet der « Telegraph ». Gemäss Sky-Reporter Florian Plettenberg könne das Bayern-Angebot mitsamt Bonuszahlungen auf über 100 Millionen Euro steigen. So dürfte im Poker um den 30-jährigen Stürmer, dessen Vertrag bei den Spurs nur noch ein Jahr gültig ist, noch am Freitag eine Entscheidung fallen. Sollte Tottenham das Angebot der Bayern ablehnen, wird erwartet, dass Kane eine weitere Saison in London bleibt und den Klub im nächsten Sommer ablösefrei verlässt. (nih)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Position: MittelstürmerAlter: 30 JahreMarktwert: 90 Mio. EuroBilanz 2022/23: 49 Spiele, 32 Tore, 5 Assists

Was schon klar war, ist nun fix:wechselt vom deutschen Pokalsieger Leipzig zuDer 21-jährige Innenverteidiger unterschreibt beim englischen Meister einen Fünfjahresvertrag.Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist der Triple-Sieger 90 Millionen Euro für den Kroaten – so viel wurde noch nie für einen Verteidiger bezahlt. Bislang war Harry Maguire (87 Millionen Euro) der teuerste Abwehrspieler der Welt. (ram/sda)🇭🇷Alter: 21 JahrePosition: InnenverteidigungMarktwert: 75 Mio. EuroBilanz 2022/23: 41 Spiele, 3 Tore

Das erste Saisonziel – das Erreichen der Gruppenphase in der Conference League – hat der FC Basel bereits verpasst. Und schon in den ersten Spielen wurden mehrere Baustellen ersichtlich. Was die Basler jetzt tun müssen.

Der Europacup war für den FC Basel in den schwierigen letzten Jahren so etwas wie eine Wohlfühloase. War in der Super League ein zweiter Platz mit grossem Rückstand – meistens auf YB – das höchste der Gefühle, wuchsen die Basler international regelmässig über sich hinaus. Gerade in der letzten Saison überstrahlte der Einzug in den Halbfinal der Conference League eine sonst ziemlich enttäuschende Saison. Dies wird in diesem Jahr nicht der Fall sein.