Der französische Flügelspielerhabe sich mitmündlich auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano . Demnach wolle der 26-Jährige den FC Barcelona nach sechs Jahren in Richtung Heimat verlassen. Dembélé verfügt gemäss L'Équipe über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag, die Hälfte davon würde er selbst kassieren. Dass Barça eine solch geringe Summe in dem bis 2024 gültigen Vertrag verankert hat, lag daran, dass Dembélé eine deutliche Kürzung seines Gehalts akzeptierte. (nih)🇫🇷Position: RechtsaussenAlter: 26 JahreMarktwert: 60 Mio. EuroBilanz 2022/23: 35 Spiele, 8 Tore, 9 Assists