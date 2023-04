Lange schien der FC Liverpool im Tauziehen um Jude Bellingham in der Pole Position zu sein. Nun haben sich die «Reds» aber wohl aus dem Poker um den 19-jährigen Mittelfeldspieler verabschiedet. Dies berichtet «The Athletic». Demnach sei der Preis von rund 150 Millionen Euro, den Borussia Dortmund verlangen dürfte, zu hoch für Liverpool. Vielmehr wollen sie das Geld in mehrere Spieler investieren, da sie nicht glauben, dass ein einzelner Akteur alle ihre Probleme lösen kann. So dürften vor allem Manchester City, Real Madrid und PSG um Bellingham buhlen. (nih)



Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 19

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 120 Mio. Euro

Bilanz 2022/23: 37 Spiele, 10 Tore, 7 Assists

Bild: keystone