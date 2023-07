Kemal Ademi kehrt in die Schweiz zurück. Der ehemalige Junior des FC St Gallen unterschreibt beim FC Luzern einen Vertrag bis 2025.



Der 27-jährige Angreifer stösst vom russischen FK Chimki zu den Innerschweizern. Zuletzt war er allerdings an den in der 2. Bundesliga spielenden SV Sandhausen ausgeliehen, bei dem er zu 16 Teileinsätzen kam - über 90 Minuten spielte er nie.



Ademis letzter Klub in der Schweiz war der FC Basel. In der Saison 2019/20 erzielte er in 26 Einsätzen 13 Tore. Bei den folgenden Stationen in der Türkei, Russland und Deutschland musste er sich jedoch mit der Rolle des Ersatzmanns begnügen. (sda)

Bild: KEYSTONE