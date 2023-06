🦅🆕 Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt.



Der ehemalige Profifußballer und Eintracht-Spieler erhält einen Vertrag bis 2026.



Gude und willkommen zurück im Herzen von Europa, Dino! 🙌#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) June 12, 2023

hat seinen neuen Trainer vorgestellt. Dabei handelt es sich um. Der ehemalige Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern und in Leipzig unterschreibt beim Klub von Djibril Sow bis 2026. Toppmöller ist der Sohn von Klaus Toppmöller, der ebenfalls als Spieler und Trainer aktiv war. Der Bundesligist war auf der Suche nach einem Nachfolger für Oliver Glasner, der mit dem Klub in der Saison 2021/22 die Europa League gewonnen und ihn in dieser Saison in den Final des DFB-Pokals geführt hat. Differenzen zwischen dem Österreicher und den Verantwortlichen führten dann aber zur Trennung. Ob Sow dann wirklich unter dem neuen Trainer spielen wird, ist noch unklar. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wird mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.