Verstärkung für die Offensive des FC Luzern: Von Schauffhausen stösst per sofort der 23-jährige Stürmer Joaquin Ardaiz zum FCL. Der Vertrag mit dem Uruguayer wurde heute Morgen in Luzern unterzeichnet und läuft bis zum 30. Juni 2025.



Auf die Saison 2017/18 wechselte Ardaiz zum ersten Mal nach Europa und schloss sich Royal Antwerpen an. Nach einer Saison in Belgien und Stationen in Frosinone (Italien) und Vancouver wechselte der schnelle und technisch versierte Linksfuss zum FC Lugano in die Super League. Die letzte Saison absolvierte Ardaiz beim FC Schauffhausen (20 Tore in 40 Spielen) und hatte massgeblichen Anteil daran, dass der Klub bis zuletzt um einen Platz in der Super League kämpfen konnte.



Joaquin Ardaiz 🇺🇾

Alter: 23

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 0,5 Mio. Euro

Bilanz 2021/22: 36 Spiele, 20 Tore

