In den letzten Tagen kamen vermehrt Gerüchte über eine Rückkehr vonzuauf. Demnach sei der englische Offensivspieler bei Manchester United aufgrund seiner geringen Einsatzzeiten auch fast zwei Jahre nach seinem Wechsel in die Premier League unzufrieden und würde so schnell wie möglich an seinen Ex-Klub ausgeliehen werden. Eine solche Leihe oder auch ein Transfer sei gemäss « Sky Sport » aber eher unwahrscheinlich. Einerseits, weil die «Red Devils» noch nicht an einem Weggang Sanchos interessiert seien. Andererseits sei der 23-Jährige in Dortmund «überhaupt kein Thema». Nur schon aus finanzieller Sicht wäre eine Rückholaktion für den Bundesligisten schwer zu stemmen. (nih)Alter: 23Position: LinksaussenMarktwert: 55 Mio. EuroBilanz 2022/23: 34 Spiele, 6 Tore, 2 Assists