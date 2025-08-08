Französischer Stürmer für Servette +++ Ugrinic und Chaiwa verlassen YB

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht fest: Der langjährige Stammgoaliewechselt in die Ligue 1 und unterschreibt bei dereinen Zweijahresvertrag.Der finnische Nationaltorhüter ist in Monaco als Nummer eins vorgesehen, was für Philipp Köhn schlechte Nachrichten sind. Der Schweizer kämpfte in der vergangenen Saison mit dem Polen Radoslaw Majecki um einen Platz in der Startelf und kam auf 19 Liga-Einsätze. Nun muss der 27-Jährige überlegen, wie es für ihn weitergeht.Neben Köhn trifft Hradecky bei der AS Monaco auch auf die Schweizer Nationalspielerund, um den es aber immer wieder Wechselgerüchte gibt.Leverkusen soll indes schon einen Nachfolger im Blick haben. Laut Medienberichten soll Torhütervon RB Leipzig zum Vizemeister wechseln. Mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und zuletzt Granit Xhaka (Sunderland) hatten bereits mehrere Leistungsträger Leverkusen verlassen. (vro/sda)