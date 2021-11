Auf der Suche nach einem Ersatz für Sergio Agüero könnte der FC Barcelona in der Schweiz fündig werden. Wie der «Mundo Deportivo» schreibt, sollen sich die Katalanen ernsthaft mit Arthur Cabral vom FC Basel beschäftigen. Barça soll den Brasilianer bereits seit einiger Zeit auf dem Radar haben, zudem sollen schon erste Kontakte zum Umfeld Cabrals stattgefunden haben.



Cabral wäre für das finanziell angeschlagene Barcelona vor allem deshalb attraktiv, weil er eine verhältnismässig günstige Lösung wäre. So könnte sich Barça, so der Bericht, darum bemühen, den 23-Jährigen im Winter vorerst leihweise zu verpflichten und dann im Sommer für etwa acht Millionen Euro fix zu übernehmen.



In dieser Saison machte Arthur Cabral mit Toren am Laufband auf sich aufmerksam. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 23 Treffer in 24 Partien, dazu gelangen ihm acht Assists. Sein Vertrag in Basel dauert noch bis im Sommer 2023. (dab)

Bild: keystone