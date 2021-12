Wechselt YBsdoch noch in die 2. Bundesliga zu, nachdem der Transfer letzten Sommer gescheitert war? Wie das auf Werder Bremen spezialisierte Onlineportal «Deichstube» schreibt, könnten die Norddeutschen in diesem Winter einen neuen Versuch wagen beim Schweizer Nationalspieler. Ein allfälliger Wechsel hänge von den finanziellen Konditionen ab. Fassnacht erklärte kürzlich in einem SRF-Interview, dass er frustriert war, dass der Wechsel im vergangenen Sommer scheiterte: «Es wäre gelogen, wenn ich etwas anderes sagen würde.» (zap)Position: Rechtes MittelfeldAlter: 28Marktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2021/22: 21 Spiele, 8 Tore