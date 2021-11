Der FC Barcelona sucht derzeit nach einem Stürmer, da Sergio Agüero mit Herzproblemen mehrere Monate ausfällt. Neben prominenten Namen wie etwa demjenigen von Pierre-Emerick Aubameyang wird derzeit eine mögliche Low-Cost-Lösung heiss gehandelt: Cedric Bakambu. Der 30-jährige Kongolese spielt derzeit in China bei Beijing Guoan, wo sein Vertrag Ende Dezember aber ausläuft.



Wie« El Nacional» berichtet, soll Barça schon in den letzten Jahren immer wieder Interesse am Mittelstürmer gehabt haben, wobei eine Übernahme zuletzt an den Ablöseforderungen gescheitert ist. Für die Katalanen wäre Bakambu gleich in zweierlei Hinsicht eine attraktive Lösung: Einerseits, weil er im Winter ablösefrei zu haben wäre, andererseits, weil er die spanische Liga bereits kennt. Von 2015 bis im Januar 2018 stürmte er für Villarreal, für das er in 75 Ligaspielen 31 Tore erzielte. (dab)

Bild: keystone