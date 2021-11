Der Amerikaner Ricardo Pepi ist einer der grossen Shootingstars dieser MLS-Saison. Der Stürmer des FC Dallas ist gerade mal 19 Jahre alt, hat aber in 28 Spielen starke 13 Tore erzielt und bereits drei Länderspiele auf dem Konto.



Mit diesen starken Leistungen hat Pepi auch in Europa auf sich aufmerksam gemacht – so soll gemäss «Sky Sport» Bayern München Interesse am US-Amerikaner haben. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch der VfB Stuttgart und Manchester City den Stürmer auf dem Radar haben, allerdings sollen die Citizens keine Option für Pepi sein, so «Sky Sport» weiter.



Der 19-Jährige hat bei Dallas allerdings noch einen langfristigen Vertrag, bis im Jahr 2026 ist er an die Texaner gebunden. Die Ablöseforderungen des MLS-Klubs sollen deshalb etwa zehn Millionen Euro betragen. (dab)

Bild: keystone