Robert Lewandowski spielt seit 2014 bei Bayern München und gewann seither jedes Jahr die Meisterschaft und 2020 zusätzlich den Champions-League-Titel. Nun soll der Pole eine neue Herausforderung suchen. Spätestens zu seinem 35. Geburtstag will der Stürmer den Verein verlassen. Am Samstag wird er 33. Dies berichtet «Sky Sports».



Ein Wechsel in diesem Jahr ist ausgeschlossen, doch nächste Saison könnte dies anders aussehen. Lewandowski hat beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2023, dann wäre er ablösefrei zu haben. Wollen die Münchner eine Ablöse kassieren, müssen sie im nächsten Sommer einen Verkauf in Erwägung ziehen. Angeblich soll Bayern den Wert des sechsfachen Torschützenkönigs der Bundesliga bei über 100 Millionen Euro sehen.



Robert Lewandowski 🇵🇱

Position: Stürmer

Alter: 32

Marktwert: 60 Mio. Euro

Bilanz 2020/21: 40 Spiele, 48 Tore, 9 Vorlagen