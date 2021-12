Landet der kriselnde FC Barcelona im Winter einen Transfercoup? Wie «Sky Sport» berichtet, sollen die Katalanen eine Einigung mit Xavi-Wunschspieler Ferran Torres erzielt haben. Der Flügelstürmer von Manchester City soll bereit sein, bei Barça einen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben. Auch City-Coach Pep Guardiola soll mit einem Wechsel einverstanden sein. Nun liegt es an den beiden Vereinen, sich auf eine Ablösesumme zu einigen – dies dürfte allerdings nicht ganz einfach sein. So soll City momentan rund 80 Millionen Euro verlangen, eine Summe, die für Barcelona derzeit nicht zu stemmen ist.



Der 21-jährige Torres wechselte erst vor gut einem Jahr im Sommer 2020 von Valencia zu ManCity. Für die Engländer bestritt er insgesamt 43 Spiele, wobei ihm 16 Tore und vier Vorlagen gelangen. Sein Vertrag in England läuft noch bis 2025. (dab)

Bild: keystone