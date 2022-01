Nach Dortmund-Superstar Erling Haaland ist Dusan Vlahovic derzeit der gefragteste Stürmer Europas. Der 21-jährige Fiorentina-Knipser hat das Interesse fast aller europäischer Topklubs auf sich gezogen, jetzt soll er sich entschieden haben, wo er in Zukunft spielen will. Wie die Zeitung «La Nazione» berichtet, strebt der serbische Nationalspieler einen Wechsel innerhalb Italiens zu Juventus Turin an. Die «Alte Dame» ist seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo im Sommer noch immer auf der Suche nach einem neuen Stürmer.



Vlahovic, der in den vergangenen 58 Liga-Spielen 38 Treffer erzielte, gehört zu den Wunschlösungen von Juve. Laut «La Nazione» könnte der Deal noch im Winter über die Bühne gehen. Fiorentina-Sportchef Joe Barone bestätigte bereits am Freitag, dass man bei Vlahovic «offen für einen Verkauf» sei. Für das Spiel am Sonntag gegen Cagliari stand der Torjäger bereits nicht mehr im Aufgebot. Barone berichtete er zusätzlich von einigen Angeboten aus England. Zuletzt war Arsenal immer wieder als Interessent für den Serben genannt worden. (pre)



Dusan Vlahovic 🇷🇸

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 70 Mio. Euro

Bilanz 2021: 24 Spiele, 20 Tore

Bild: keystone